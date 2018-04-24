Март в Чувашии завершился на напряжённой ноте. Президентские выборы, на которых Чувашия показала небольшой отрыв от общероссийских показателей, республика отметила массовым награждением и закрытым концертом для чиновников. Но петь чиновникам удалось недолго: чудовищный пожар в Кемерове изменил не только жизнь Кузбасса, но и всей страны. Трагедия и горе, которое регионы разделили с кемеровчанами, меняет и политическую конфигурацию. Губернатор-старожил Аман Тулеев (27 лет находившийся во власти) ушёл в добровольную отставку, взяв на себя моральную ответственность за трагедию. И тем самым запустил новый виток возможных кадровых изменений: эксперты считают, что этот процесс затронет не только губернаторский корпус, но и федеральное правительство, которое не только формально должно обновиться, — оно нуждается в фундаментальном форматировании и системных изменениях. Примечательно, что в ряде регионов активизировалось обсуждение, кто из руководителей и за что должен поступить так же, как и Тулеев. И Чувашия — не исключение, тем более что до конца срока полномочий главы региона Михаила Игнатьева остаётся два года и стоит вопрос «преемника». Пока одни дискутируют, другие нервничают, поддаваясь на провокации и позволяя себе публичные высказывания сомнительного свойства.

Cap.ru Глава Чувашии Михаил Игнатьев оставляет автограф в редакции. Фото Бориса Филатова

Поствыборная рефлексия

Рефлексия в Чувашии в связи с успешным проведением президентских выборов, мерилом которого стал уровень поддержки президента Владимира Путина (77,29% при общероссийском показателе 76,69%, то есть на 0,6% выше), была скоротечной и оборвалась внезапно. Чиновники закатили по этому поводу большой концерт с приглашением исполнителя шлягера «Жёлтые тюльпаны» Наташи Королёвой, предварительно раздав из рук главы Чувашии Михаила Игнатьева государственные награды и прочие поощрения. Но общественности запомнился другой концерт, который стал обрастать мемами и комментариями: как в закулисье поп-звезда при аншлаге чиновников исполняла свою знаменитую песню о «вестниках разлуки». На подпевках — известные в Чувашии лица. Снятый на мобильный телефон ролик затмил городской концерт, вызывая вопросы о том, чья это была провокация. А жёлтые тюльпаны между тем обрели в Чувашии новое, политическое, звучание. А оппозиция, говорят, массово заказывает цветы.

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МВД по Чувашии озвучило статистику выборных жалоб. По данным полиции, при подготовке и проведении выборов поступило 51 обращение о нарушениях законодательства. По результатам рассмотрения составлено 10 протоколов об административных нарушениях, которые рассмотрены судами и комиссиями по делам несовершеннолетних.

Глава региональных единороссов, спикер Госсовета Чувашии Валерий Филимонов охарактеризовал избирательную кампанию следующим образом:

«Открытость, прозрачность, приверженность демократическим принципам».

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Размеренное политическое бытие в Чувашии ушло в небытие после трагедии в Кемерове (а от такой трагедии не застрахован ни один регион, поэтому ни один губернатор не может быть спокоен за свою политическую судьбу), федеральных вбросов о возможной досрочной отставке главы региона Михаила Игнатьева и действий членов его команды. Оппозиция вообще склонна видеть в этих «вбросах» руки соратников Игнатьева. В частности, в одном из федеральных СМИ заявляется, что глава Чувашии «потерял доверие центра» и к нему «будут подбираться обходными путями», не исключая на этом пути показательные порки.

«Сначала клянутся в дружбе и верности, а потом первыми наносят удар. Сейчас это не команда, а дырявое решето, единства нет и в ближайшее время не будет. Приходит время, когда всем надо позаботиться о своём запасном аэродроме. Начинают толкаться локтями и зубами, задвигая друг друга. И это происходит не только в регионах, но и на федеральном уровне тоже, чему свидетельство — вчерашнее задержание братьев Магомедовых: арест богатых и влиятельных — борьба за положение, статусы и должности», — говорит лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Но тем не менее в апреле и мае следует ждать изменений и в губернаторском корпусе, хотя процессы уже «не будут масштабные, как в прошлый раз», так как мобилизовать население на очередные «большие выборы» будет сложнее, «да и нежелательно»:

«После трагедии в Кемерове в народе — определенное апатия и отторжение. Кремль вряд ли станет педалировать, форсировать «губернаторский» вопрос, но отставки будут. Кемерово показало, как люди прикипают к власти, как от этого тяжело отказаться, как это въедается в кровь и превращается в болезнь — за 27 лет в регионе вычищена вся оппозиция и протестные СМИ, так что логично, что сделана ставка на «варяга».

Что касается Чувашии, то по мнению Владислава Солдатова, появление «неких федеральных экспертов», которые прочат главе республики досрочную отставку, в целом могут говорить о двух вещах: либо «наши кланы, чувашские, плетут свои интриги, либо проходят кулуарные разговоры в федеральных структурах».

«Но если он удержится на своём посту, то даже по простым арифметическим подсчётам из 2,5 года, оставшихся до завершения срока, у Игнатьева по большому счёту остался только год на полноценную работу: на мой взгляд, на третий срок его вряд ли пустят, а преемнику до выборов надо закрепиться и показать себя в регионе».

Глава фракции «Справедливой России» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков уверен, что «вариант смены власти давно созрел в республике», но «негатив федерального центра» Игнатьев сглаживает за счёт «исполнительности, послушания и отсутствия вопросов».

"Главный плюс Михаила Васильевича — в том, что он управляемый и послушный, лишних вопросов задавать не будет и, вероятно, исполняет деликатные просьбы. Это, конечно, нравится любому начальству, и с точки зрения сохранения личной власти он поступает правильно, но не с точки зрения народного хозяйства. Он поступает как ученик Николая Васильевича (первый президент Чувашии, ныне первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров, ИА REGNUM), который сделал из республики стартовую площадку для московских товарищей и столичных бизнесменов. По той же самой схеме идёт Игнатьев, правда, ресурс у него поменьше», — полагает парламентарий.

Gov.cap.ru Заседание восемнадцатой сессии Государственного Совета Чувашской Республики

«Вы ещё не представляете, как наезжают»

На минувшей неделе в Чувашии прошла очередная сессия Госсовета республики, которая запомнилась не законопроектами, а выступлениями. Удивляли и вызывали уважение откровенные ответы главы МВД по региону Сергея Неяскина. Не позволяли подрёмывать депутатам и чиновникам выступления главы фракции «Справедливая Россия» Игоря Молякова, который к каждой сессии готовит отдельную папочку. По-свойски вёл себя руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев, поведение которого спикер парламента Валерий Филимонов призывал воспринимать «без обид». Отличился новой порцией цитат министр природных ресурсов Александр Коршунов.

И детали.

Главный полицейский республики говорил о росте наркопреступлений в Чувашии (самая большая динамика по стране — 73%), вовлеченности в сбыт несовершеннолетних и активной работе «граждан Украины», которые сколачивают преступные группы из местных жителей. Сергей Неяскин, чьё ведомство в прошлом году получило представление от прокуратуры за слабую антикоррупционную работу, констатировал, что размер в Чувашии взятки вырос в 12 раз. И ущерб по уголовным делам экономической направленности превысил 1 млрд рублей, из них половина суммы возмещена. Беспокоит ведомство «наметившийся рост семейно-бытового насилия, особенно в отношении несовершеннолетних, проблемы нелегальной миграции и связанной с ней преступности». Сергей Неяскин подчеркнул важность профилактической работы, потому что «одними наказаниями, одними уголовными делами» ситуацию не исправишь.

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Отметим, что ранее в докладе полиции особое внимание было уделено процессам «феминизации преступности, проявляющимся в тенденции увеличения удельного веса женщин в общей структуре преступности»: по данным полиции, за 2017 год доля таких преступлений составила 16,5%, что на 2,5% выше уровня 2016 года. И это действительно тревожный знак, потому что женщина способна стерпеть многое и терпеть долго, и на преступление идёт, как правило, когда доведена до отчаяния. Психологи считают, что женская преступность является показателем нравственного здоровья общества, его духовности. И этот вопрос — отдельная тема для изучения психологов и социологов.

В ходе выступления главы МВД по Чувашии отдельные депутаты начали роптать, что его отчёт затянулся, ссылаясь на то, что «кушать хочется». Но спикер не прерывал Сергея Неяскина, ссылаясь на регламент, да и интересно было.

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Львиная доля внимания досталось Игорю Молякову, которому есть дело до самых пикантных бюджетных трат: кто и как начисляет премиальные главе Чувашии, за чей счёт были «пляски» с Наташей Королёвой и «кто с кем там прощался». И что за «странная свалка» появилась под Цивильском — «вывозят цистернами отходы, собаками территорию охраняют». Политик предполагал худшее: судя по запаху, который уловил любопытный нос парламентария, там отходы химического производства. Глава комитета Сергей Павлов честно признался, что «ничего не знает об этом». Новостью это стало и для министра Александра Коршунова, который пообещал, что «уточним».

Gov.cap.ru Заседание восемнадцатой сессии Государственного Совета Чувашской Республики

Но веер комментариев от высоких чинов удалось сорвать вопросом о том, как в Янтиковском районе Чувашии «ушёл участок в частные руки». По словам парламентария, речь идёт о 10 гектарах земли, которая якобы «до сих пор в федеральной собственности». Напомним, Янтиковский район всплыл не случайно: в 2010—2012 годах главой администрации района был Юрий Васильев, который сейчас возглавляет администрацию главы Чувашии и является одним из тех, кто может неожиданно оказаться преемником. Поэтому оппозиция проявляет столь щепетильное внимание к основным вехам его работы.

«Это были земли сельхозназначения, которые так называемые в своё время крестьяне посадку деревьев сделали. Сегодня территориальный принцип есть, пришёл инвестор, да, он земляк из Чувашии, проживает в Москве, надо приветствовать. А мы сегодня начинаем формировать ту идеологию, которая нужна. Нас поддержали на уровне федерального министерства, как говорят. Мы разобрались в этой ситуации, Фемида приняла решение, надо его уважать. А то мы начинаем опять туда, куда надо», — говорил Коршунов.

Коршуном влетел к трибуне Юрий Васильев, который также является полномочным представителем главы Чувашии в Госсовете. По его публичному признанию, он «хотел промолчать».

«Но тем не менее дайте-ка я прояснения дам господину депутату, который, как Александр Петрович сказал, начинает вводить в заблуждение. О чём поднимает вопрос Игорь Юрьевич? В 1993 году сельхозпредприятие Янтиковского района, называемое «Победа», сформировало некий земельный участок на землях сельскохозяйственного назначения и получило красную бордовую книжку — помните, такое было. Потом, когда земельные участки начали ставить на учёт, в 2007 году, Игорь Юрьевич, записывайте, в 2007 году, вы записывайте и проверяйте, в 2007 году администрацией Янтиковского района, главой администрации был Иванов Николай Ильич, сформировали земельный участок, согласовали со всеми, с кем граничит, и поставили на учёт в Росреестр. Запишите, Игорь Юрьевич», — распростёршись на трибуне, по-хозяйски, на повышенных тонах говорил Васильев.

«Хорошо. Дальше. Когда я был главой администрации, по плану приватизации в 2011 году, который был сформирован в 2007 году, этот земельный участок был реализован».

«Вы абсолютно правы, Игорь Юрьевич, не я реализовал, администрация района реализовала. Понятно? Я был главой, этот земельный участок выкупил бизнесмен и там начал реализовать инвестиционный план. Насколько я знаю, в этот земельный участок, абсолютно никому не нужный и 20 лет заброшенный, он вложил порядка 70 млн. И что делает господин Моляков? Замучил этого человека жалобами. Подали на него в суд, что как будто бы этот земельный участок в 2007 году был сформирован неправильно. Районный суд говорит — правильно, подключились верховные, федеральные органы — имею в виду лесного фонда, подали в Верховный суд. Верховный суд говорит, что земельный участок в 2007 году, Игорь Юрьевич, был сформирован правильно. Он сейчас пытается, понимаете, только для того, чтобы наказать Васильева, думает так, что надо это взбаламутить и так далее».

«Я вам один раз говорил, вы какую-то границу не переходите. И где не чешется — не чешите. Дальше. Я вам делаю такое хорошее предложение, разберитесь. У нас очень много наркоманов, черных риелторов — раз, посмотрите, у нас очень много алкашей, рядом с вами, — с ними боритесь. Красную черту не переходите», — учил парламентария работать Юрий Васильев.

Депутаты переглянулись, гадая, каких именно «алкашей рядом с вами» мог в виду иметь высокий чин. А «вообще», он также поставил под сомнение право депутата «быть депутатом», если он ставит «под сомнение решение» Верховного суда Чувашии. Уже под занавес сессии, когда депутаты могут выступать до трёх минут, к трибуне влетел «полномочный представитель». И с обиженным тоном вспоминая, как оппоненты якобы обещали его «прогнуть», он открыто и уверенно заявил, что «вы ещё не представляете, как наезжают»:

«Поэтому меня пугать разными жалобами не надо. Не прогнёте. Я абсолютно чист перед Богом».

Видимо, впору ему уже самому инициировать его собственную канонизацию, зашептались парламентарии. Затем он обрушился на «депутатов Новочебоксарска».

«Народ выбрал одного депутата, у которого сыновья наркоманы и т. д. и т. д. Но мы не можем народ обвинять в этом, народ выбрал», — заявил чиновник, предупредив, что «меня проверять на прочность не надо, точно проиграете».

Игорь Моляков после сессии недоумевал, что «выпады Васильева — это продолжение его натуры».

«Он взял хамский стиль, стиль запугивания. Надо было немного человека охладить, поэтому я рассказал одну из историй, касающихся Юрия Егоровича. И она вызвала страшный нервный отклик. Он вдруг обиделся и переживает по поводу этой истории. Но он ещё не знает другие истории», — говорит парламентарий, обещая «продолжение».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Механизатор

Прокурор недоволен

В этом году посевная в Чувашии будет сложнее, чем в прошлом году. Связано это, в частности, с ужесточением получения льготных кредитов, закредитованностью аграрных предприятий, высокими ценами на топливо, обвалом цен на отдельные виды сельхозпродукции. Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов цифры считает «аховыми». С ним не согласен глава прокуратуры Чувашии Василий Пословский, акцентировав внимание на ряде проблемных ситуаций и призвав показывать не «радужные картины» и «картинки не поймёшь какого содержания», а «объективно оценивать» ситуацию.

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«Селяне, переживая за любую весну и полевые работы, по-своему это всё критически оценивают. Мы потом вынуждены перенастраивать ваши положительные цифры, объяснять теми вопросами, которые Иван Борисович (премьер Иван Моторин, ИА REGNUM) задал. Готовить надо в следующий раз выступление более объективно… Потому что вы так обрисовали, что всё хорошо — и кредиты есть, и всё остальное. А попробуйте их получить, будучи фермером-хозяйственником, посмотрите, как вы из них выкрутитесь или, наоборот, закабалите себя, как вы потом расплачиваться будете и что получится. Я не против этой линии, её нужно просто объяснять людям, чтобы она была продуманная», — сказал, в частности, глава надзорного ведомства Чувашии.

Дело о глушилках может стать «условным»

В Чебоксарах начался повторный процесс в отношении бывшего первого замминистра образования республики Светланы Петровой и директора Чувашского республиканского центра новых образовательных технологий Галины Арзамасцевой. Речь идёт о растрате 8,7 млн рублей при закупке 105 глушилок («блокираторов сотовой связи и сигналов») во время проведения ЕГЭ, пишет «Коммерсантъ».

По данным обвинения, купленные по инициативе фигуранток блокираторы не могли быть использованы на законных основаниях, так как их применение запрещалось решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Как указывалось в обвинительном заключении, фигуранты дела были осведомлены о запрете и их «неоднократно предупреждали о последствиях» закупки блокираторов. Несмотря на это, в феврале 2015 года глушилки были приобретены и использовались в двух чебоксарских школах.

Прокуратура попросила для подсудимых по два года условно. Защита потребовала оправдательного приговора, называя дело сфабрикованным.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Ещё одна «Золотая маска» — в Чувашии

94-летняя народная артистка России, актриса Чувашского драматического театра Вера Кузьмина получила российскую национальную премию «Золотая маска». Она удостоена специальной премии в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Высокую награду также получили ещё 11 известных артистов. Награждение прошло в Москве в Международный день театра. Премии также были удостоены такие легендарные мастера сцены, как Владимир Андреев, Валентин Гафт, Александр Ширвиндт, Алла Покровская, Иван Краско, Владимир Рецептер.

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Напомним, что ранее «Золотой маски» были удостоены главный режиссёр чувашского драмтеатра, народный артист СССР Валерий Яковлев («За выдающийся вклад в развитие театрального искусства») и бывший президент Чувашии Николай Федоров («За поддержку театрального искусства»).