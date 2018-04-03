Израиль начал отводить подтянутые к границе с сектором Газа воинские части. Обещанный «Хамасом» всему миру «марш миллионов» не состоялся. Вместо многочисленных сонмищ погромщиков, сносящих границу с Израилем и сметающих со своего пути израильских солдат, мы получили в минувшую пятницу мелкий инцидент, улетучившийся уже со страниц газет.

Колючая проволока. Палестина

Израильские солдаты. Газа

Напомним, что с 2005 года сектор Газа является независимым арабским палестинским анклавом, где нет ни одного израильского солдата. Все управление там в руках самих арабов. И они голосовали и выбрали «Хамас» (филиал запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане»).

30 марта отмечается арабскими жителями Израиля и контролируемых им территорий демонстрациями антиизраильского характера. 30 марта 1976 года в Израиле прошли агрессивные беспорядки, местами перешедшие в хулиганство и погромы. Это случилось после решения государства о передаче дополнительных земель городу Кармиэлю на севере страны. В ходе столкновений с армией и полицией погибло шестеро арабов. С тех пор каждый год это день протестов в арабском секторе.

Руководство «Хамаса» в Газе решило использовать дату для организованного нападения на Израиль посредством сноса границы и массового проникновения протестующих на его территорию. Объявили, что придут миллионы или хотя бы миллион. Освоили бюджет в двадцать миллионов долларов.

Все это необыкновенно важно для «Хамаса» в эту пору. Интерес к нему в арабском мире угасает. Только Иран продолжает радовать его время от времени. При том, что и с Ираном отношения небезоблачные после того, как боевики «Хамаса» в Сирии присоединились к повстанцам против Асада.

Тяготы «Хамаса» усугубляются непрекращающимися конфликтами с Палестинской автономией в Иудее и Самарии (Западном берегу). Три недели назад в секторе Газа было совершено покушение на премьера автономии Рами Хамдаллу. В этом преступлении Махмуд Аббас и его окружение обвинили именно «Хамас».

Kremlin.ru Президент Палестины Махмуд Аббас

Международные СМИ и также израильские либеральные СМИ обеспечили лидеров «Хамаса» медийной артиллерией еще за несколько дней до попытки прорвать границу. Громогласно объявляли о начале новой войны, беззастенчиво предваряли события позитивными утверждениями о готовящемся наступлении миллиона невооруженных людей.

Получилось все иначе. Вместо миллиона пришло менее двадцати тысяч: работники разных контор, принадлежащих «Хамасу». Привели детей, фотографировались с видом возмущенных бойцов. Потом начали скандировать «Убей еврея!» Наиболее проворные не ограничились выкриками, а открыли огонь по израильским солдатам. Боевики приближались к границе, и, окруженные невооруженными демонстрантами, они начали перестрелку.

Израильская армия удивила их своей решительностью. В ответ на огонь и на попытки прорваться через границу был открыт прицельный огонь. Восемнадцать участников беспорядков погибло. Из них одиннадцать — террористы. Армия проводит расследование по каждому случаю прицельного огня. Пока никаких злоупотреблений не обнаружено.

Из Газы обещали продолжать и бороться до победы, но они быстро разошлись, Обещают в пятницу снова устроить поход к границе в надежде ее прорвать. Можно усомниться в их реальных возможностях стягивать к границе тысячи людей на постоянной основе. Реакция Израиля была намного более жесткой, нежели они ожидали. Просто и жестко: огонь по каждому, кто открывает огонь или пытается незаконно перейти границу.

Liveinternet.ru Террористы

Если что-то и произойдет в ближайшую пятницу на границе Газы с Израилем, то — со знаком угасания. Никакой серьезной поддержки лидеры «Хамаса» не получили на этот раз. Американское вето в СБ ООН тоже действует обескураживающе.

Израиль же вышел довольным из этой ситуации, повторяя простые слова «что и следовало доказать». Все эти годы Израиль говорил о том, к чему на самом деле стремятся исламисты «Хамаса». Хотят лишь полного уничтожения Израиля. Сами боевики никогда ничего иного не говорили. Но тут они показали это на деле. Идея миллионного прорыва целиком связана с идеологией «Хамаса» о захвате территории Израиля. Тут не «спорные территории», а признанные всеми границы еврейского государства. Именно на них покушается «Хамас» и ссылается на права беженцев вернуться.

Стена. Палестина

Мало кто знает, что речь идет о беженцах после войны 1948 года. Их осталось очень мало среди живых. Но почему-то их правнуки тоже зовут себя беженцами. Прецедента этому нет в мире. Впрочем, никаких прецедентов ждать не следует. Израиль не намерен поддаваться на провокации, но при необходимости может действовать резко. А карусель событий влечет нас уже совсем к другим новостям.

Иерусалим