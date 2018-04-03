Многие заметили, что даже на официальных сайтах время начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня» и время начала активных действий спасателей расходятся. После опубликования в группе «Подслушано Кемерово» видео с камер наблюдения, установленных вблизи торгового центра, вопросов стало ещё больше.

Цитата из видео ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Из окон и с крыши ТЦ «Зимняя вишня» валит густой чёрный дым

Пожарные в Кемерове, судя по видеоролику, не очень-то торопились спасать людей (ближайшая пожарная часть в двух километрах).

«Итак, держитесь. Хронология работы МЧС при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»: 16:01 — начинают выходить люди. Идет дым. 16:06 — дым заполняет ТЦ. Люди продолжают выбегать. 16:15 — прибытие первой пожарной машины. Стоит на месте четыре минуты и уезжает. 16:18 — прибытие второй машины. Стоит пять минут, уезжает. 16:20 — группа пожарных заходит в ТЦ. 16:28 — прибытие еще трех машин. 17: 00 — начало тушения. 17: 29 — впервые поднимают кран, чтобы спасать людей с крыши и из окон», комментируют участники группы.

Цитата из видео ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», пожарные машины

Если видео не подделка, то получается, что тушить пожар спасатели приступили спустя час после возгорания, произошедшего на четвертом этаже торгового центра, а спасать людей при помощи крана — спустя полтора часа после начала трагедии. На сайте ГУ МЧС по Кемеровской области время возникновения пожара в первой новости от 25 марта не указано (она появилась на сайте в 18:00). В ленте оперативной информации от 25 марта указано только время публикации о задымлении на четвертом этаже в торговом центре на улице Ленина в городе Кемерово (16:20 местн.). Не упоминать о времени начала пожара в пресс-службе спасателей предпочли и в последующих новостях.

О том, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» площадью 1600 м2 с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами начался в 12:10 (местн.), извещал сайт МЧС РФ. Но и это неправда, если судить по визеозаписям камеры наблюдения, установленной на четвертом этаже торгового центра.

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Версию происходящего самих спасателей удалось обнаружить, посмотрев видеосюжет, опубликованный 30 марта ГУ МЧС РФ по Кемеровской области. После его просмотра действия спасателей становятся более понятными.

В тот трагический и страшный день начальник караула Сергей Генин, командир отделения Антон Бредов и пожарный Александр Малышенко были на суточном дежурстве. Говорят, что вызов на пожар в ТЦ «Зимняя вишня» поступил в 16:04 (местн.).

Спустя семь минут звено старшего лейтенанта Генина было на месте, включилось в аппараты и приступило к работе. Ещё на подъезде был виден густой чёрный дым, клубами вырывавшийся из-под кровли здания и его окон, стало понятно — работа предстоит чрезвычайно опасная и невероятно сложная. Пожарный автомобиль пришлось оставить на проспекте Ленина. На парковку у торгового центра встать было невозможно — там находилось большое количество машин. Пожарные, не теряя ни секунды, бросились ко входу в здание.

Цитата из видео ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Горит ТЦ «Зимняя вишня»

«Мы зашли с западного входа и по первому этажу побежали на восточную сторону, с угла зашли по эвакуационному выходу и продвигались вверх на четвёртый этаж. Была очень плохая видимость, сильное задымление, уже не первых этажах чувствовалась высокая температура», — рассказали спасатели.

Говорят, что лестница оказалась сильно захламлена, видимость — нулевая. Начиная со второго этажа пожарные продвигались ползком.

«По ходу движения мы все двери пытались пробовать открыть, чтобы хотя бы куда-то попасть. Поднялись на самый верх, но поняли, что все двери закрыты. Время терять не стали, поняли, что в принципе сломать эти двери мы не сможем, вернулись назад к стороне «Ярче» (продуктовый магазин торговой сети, прим. ИА REGNUM ) и там уже дальше звеном пошли на четвёртый этаж. Тоже ползком, потому что была очень высокая температура», — отметил спасатель.

Цитата из видео ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Начальник караула Сергей Генин, командирш отделения Антон Бредов и пожарный Александр Малышенко

В кромешном дыму, рискуя жизнью, не обращая внимания на звуки падающих конструкций, пожарные искали людей. Когда удалось отыскать первого пострадавшего — мужчина был жив, но уже задыхался.

«Когда ползли, услышали сильный страшный хрип. Мы на этот звук поползли, так его и обнаружили, надели на него спасательное устройство», — говорит спасатель.

В тот день тройка газодымозащитников включалась в работу пять раз. Они работали на пожаре непрерывно более восьми часов. Сергей Генин говорит, что за все 22 года его службы спасателем таких пожаров в Кемеровской области не было — ни по площади, ни по катастрофическим последствиям, ни по количеству погибших. И что он впервые видел, как на этом пожаре закалённые и видавшие все мужчины плакали. Они рисковали своими жизнями, делали всё возможное, но спасти всех, кто попал в огненную ловушку, не удалось.

Наверное поэтому трагедия в Кемерово не отпускает. Ужасом произошедшего накрыло многих россиян. Многие из нас теперь не могут спокойно спасть, есть. Часами читают новости. Плачут. И действительно сложно найти слова утешения, потому что, судя по результатам проверок, такое, как в Кемерово, может случиться с каждым, в любой день и в любом месте: пожарные выходы будут закрыты, сигнализация отключена, системы тушения окажутся имитацией, а охранники разбегутся первыми.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Так выглядела одна из стен ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове на второй день после пожара

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, случившийся в воскресенье, 25 марта, унёс жизни 64 человек, в том числе 41 ребёнка. Пострадали 79 человек. В рамках уголовного дела предъявлены обвинения и арестованы семеро фигурантов. Но очевидно же, что их должно быть больше.

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