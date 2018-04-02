Лос-Анджелес, США, 21 мая, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Первые творения Рэнд не оправдывали ее надежд на большой успех: изливаемый на Страну Советов яд откровенно противоречил даже сдобренной искажениями действительности, и потому был неубедителен. Тем не менее какой-то доход ее книги приносили — ровно до тех пор, пока не заявила о себе острая потребность шарахнуть не только по СССР, но и по социализму вообще. В соответствии с требованиями времени, с теми социальными сигналами, которые улавливала американская элита.

Плакат фильма «Источник»

Сигналы были тревожны: американское общество вынашивало социалистические идеи, иногда называя их так, иногда — нет, но тщательно взращивая в себе зерна коллективизма и солидарности трудящихся. А идеологии у элиты не было. Подавлять яды социализма в среде собственного народа было нечем. Тут-то Рэнд и нащупала золотую жилу, разработав такую идеологию и дав ее элите.

Проблема в культуре состояла в отсутствии положительного героя — то есть персонажи, даже симпатичные, конечно, были, но не было мощного образа, жесткого и заразительного, на который хотелось бы походить. И Рэнд создала такого героя капиталистического труда — волка-одиночку, яростного индивидуалиста и эгоиста, ненавидящего коллективизм, презирающего всяческую соборность.

Этот герой выражал философию разобщенности как величайшего блага для человека. И за такую идеологическую разработку элита США ухватилась руками и ногами. На экране появился новый герой — оживший камень, уверенный, волевой, победоносный, успешный, ни во что не ставящий чужое мнение, авторитарный, сконцентрированный только и полностью на собственной персоне и для одного себя живущий.

Сработал ли этот идеологический конструкт — можно судить по результату. Подробно о том, как и зачем он выстраивался, читайте здесь: Страсть мраморных статуй

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