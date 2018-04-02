Гиперзвуковое оружие представляет собой новую угрозу, но в чем именно она заключается, до сих пор не понятно. На недавно прошедшем слушании в конгрессе глава стратегического командования США (STRATCOM) генерал ВВС Джон Хайтен заявил, что гиперзвуковое оружие «похожее на баллистическую ракету, однако оно имеет меньшую высоту траектории и летит как крылатая ракета или самолет. Таким образом, гиперзвуковое оружие достигает нижних границ космоса, затем быстро снижается и переходит в горизонтальный режим полета, развивая очень высокую скорость», пишет Том Николс в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Ракеты можно оснастить как обычным, так и ядерным зарядом. Такое оружие может иметь широкий диапазон применения и простое перечисление всех возможных вариантов не позволит выяснить, какую именно угрозу оно представляет для национальной безопасности США. Такое оружие может использоваться для разведки, для уничтожения группы объектов противника на большой дистанции от непосредственного поля сражения, также такое оружие можно использовать для доставки ядерного заряда.

Вот почему президент России Владимир Путин был очень доволен, когда обнародовал видео с «ядерной крылатой ракеты» (оружия, которого у него, вероятнее всего, нет), поскольку высокоскоростное оружие с неограниченным радиусом действия, которое невозможно засечь, может уничтожить вражескую столицу, при этом система предупреждения может вообще не сработать.

Stratcom.mil Надвигающийся шторм

Если основная опасность заключается в том, что конкуренты США разработали гиперзвуковое оружие для доставки ядерного заряда, то такая опасность уже не нова. Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) уже развивают гиперзвуковые скорости. Очень сложно перехватить транспортное средство, развивающее скорость в 5 Махов (6 тыс. 150 км/ч). Однако боеголовка МБР развивает скорость в 23 Маха (28 тыс. 176 км/ч). С точки зрения стратегического баланса, это не имеет особого значения: атомная бомба, поражающая американскую цель, так и осталась атомной бомбой.

Эксперты указывают, что новое оружие представляет серьезную угрозу для противоракетной обороны, вследствие чего проблема, связанная с обеспечением противоракетной обороны США от ядерного удара становится практически неразрешимой. Однако эксперты в области противоракетной обороны склонны к преувеличению.

Даже во время холодной войны американские стратеги указывали на уязвимость прибрежных объектов, когда ракеты, запущенные с подводной лодки, находятся на траектории пониженной высоты. У Вашингтона, Гонолулу, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса или Сиэтла осталось бы всего несколько секунд до момента уничтожения после получения предупреждения, если система предупреждения вообще сработает.

Гиперзвуковое оружие, способное доставить ядерный заряд, не слишком повлияло бы на стратегический баланс в условиях, когда система национальной противоракетной обороны вообще не способна остановить какую-либо значительную атаку против Соединенных Штатов. Это правда: у США нет возможности защититься от удара с использованием гиперзвукового оружия, также как и от удара с задействованием МБР.

Stratcom.mil Штаб STRATCOM

Если рассматривать иные возможности гиперзвукового оружия, то оно представляет собой качественно новую угрозу для Вашингтона и его союзников. Преимуществом будет обладать та сторона, которая будет иметь в своем распоряжении гиперзвуковые разведывательные аппараты. Потенциальный противник не сможет их не только сбить, но и обнаружить.

Однако если оснастить гиперзвуковое оружие обычным зарядом, то все становится совсем сложно. Способность уничтожать крупные военные объекты, используя гиперзвуковые ракеты, которые невозможно обнаружить, может внести большую сумятицу в ряды военных, лишив их возможности нанести ответный удар. Последствия такого удара могут быть настолько разрушительными, что их можно сопоставить с последствиями применения ядерного оружия, исключив риск применения ядерного оружия.

Вероятно, в этом заключается главная причина заинтересованности России и Китая в получении гиперзвукового оружия. Такое оружие фактически не изменило бы сдерживающий баланс между ними и США, однако могло бы превратиться в краеугольный камень любого регионального конфликта. С такой угрозой американские стратеги прежде не сталкивались никогда.