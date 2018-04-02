Заместитель председателя правительства Белоруссии Владимир Семашко прибыл в Баку и 2 апреля обсудил с Ильхамом Алиевым вопросы развития белорусско-азербайджанского сотрудничества. Согласно официальным сообщениям, речь на переговорах шла о торговле и промышленной кооперации, а также совместном освоении рынков третьих стран. Судя по сообщению пресс-службы президента Азербайджана, предлогом для визита мог стать выпуск в Гяндже 10-титысячного трактора азербайджано-белорусского СП. В ходе переговоров «была подчеркнута важность определения новых направлений сотрудничества».

Иван Шилов ИА REGNUM Баку

Накануне Дня единения народов Белоруссии и России, традиционно отмечающегося 2 апреля, польское издание «Белорусская правда» опубликовало статью «Поставки российского оружия в Азербайджан вызывают недовольство в Баку и негодование в Армении». В публикации, автором которой указан Юрий Бараневич, содержатся претензии к качеству российских вооружений с азербайджанской стороны, ценам и условиям поставок, а также указывается на выгоды, которые извлекает Белоруссия от своего оружейного экспорта в Азербайджан и может извлечь дополнительно, если увеличит поставки в эту страну. Автор публикациии цитирует белорусского военного эксперта Александра Алесина: «Для Белоруссии Азербайджан — главный покупатель вооружения. В прежние времена Белоруссия продавала подержанные советские образцы, современные образцы вооружений на базе советской техники. А сейчас это новейшие образцы, такие как реактивная система залпового огня «Полонез».

Польские издания стараются не упускать возможность указать официальному Минску на мифические выгоды дистанцирования от Москвы и сближения с Западом. При этом за последние несколько лет проводники такой идеи в самой Белоруссии принципиально изменили стратегию и тактику поведения. Теперь они перекрашиваются в радикальных поборников «укрепления суверенитета и независимости», безусловно поддерживают любые инициативы высшего руководства республики, участвуют в информационных войнах и даже клеймят позором местных национал-радикалов, от идеологии которых якобы отреклись. На самом деле вывод на сцену рестайлинговых персонажей, перераспределение ролей и источников «вбросов» никого не может ввести в заблуждение — ни в Белоруссии, ни в России, ни в Баку или Ереване.

Vpk.gov.by РСЗО «Полонез»

Осуществляя очередную информационную атаку через польское издание, его инициаторы могли и не ожидать, что привлекут внимание к более серьёзной теме — Белоруссии как союзнице России, её роли в обеспечении реальным наполнением деклараций о строительстве Союзного государства. Именно об этом (хотя и о поставках оружия в Азербайджан тоже) развернулась широкая дискуссия в соцсетях, куда белорусы давно вынесли обсуждение важных и злободневных вопросов. Как показывает недавний опыт пребывания в СИЗО МВД белорусских «пророссийских публицистов», а до этого — упомянутого Александра Алесина в СИЗО КГБ, власти Белоруссии крайне болезненно воспринимают наличие иной точки зрения и убедительно демонстрируют готовность бороться с нею крайними мерами. Тем не менее, следует проговаривать представляющие взаимный интерес чувствительные вопросы, дабы не создавать почву для недоразумений. При этом может быть интересно и важно, но не принципиально, с чьей стороны исходит инициатива обсуждения важной темы.

Азербайджан не входит в ОДКБ, но сотрудничает с официальным Минском куда теснее, чем Минск со своим союзником по ОДКБ и ЕАЭС — Арменией. Пока в Ереване и Москве ломают голову над тем, чьим же союзником на самом деле является официальный Минск, белорусское воооружение на сотни миллионов долларов расходится по всему миру. При этом одним из крупнейших приобретателей специфических белорусских товаров и услуг выступает официальный Баку, находящийся в перманентном конфликте с Ереваном и не теряющий надежды поглотить НКР.

В Москве 30 марта 2018 года под председательством начальника управления политического сотрудничества Секретариата ОДКБ Ары Бадаляна состоялись консультации экспертов государств — членов ОДКБ на тему «О взаимодействии по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН)», в которых приняли участие делегации государств — членов ОДКБ и сотрудники секретариата организации. Помимо прочего, вполголоса обсуждалась тема армяно-азербайджанского конфликта и белорусских поставок для нужд армии Азербайджана. При этом учитывался как статус Белоруссии в ОДКБ и ЕАЭС, так и объяснения представителей официального Минска в духе «мы — суверенные и независимые, торгуем с кем хотим, Азербайджан — не под санкциями ООН, никаких международных договоров мы не нарушаем».

С формальной точки зрения представители официального Минска правы — нарушений договора об ОДКБ или решений ГА ООН действительно нет. Но если этот же формалистский подход применить к самой Белоруссии в контексте Союзного государства, Евразийского союза и других интеграционных объхединений, то официальный Минск становится на дыбы, демонстрируя обиды и наотрез отказываясь обсуждать применение им двойных стандартов.

Как это выглядит со стороны? Россия должна поставлять в Белоруссию нефть, газ и другие товары по льготным, «интеграционным» ценам, прокредитовать белорусских товаропроизводителей и открыть свои рынки для белоруссских товаров. Россия должна поставлять в Белоруссию новейшее и дорогое оружие бесплатно или по символической цене. Россия должна постоянно, всегда и везде, включая ООН и другие международные организации поддерживать своего «единственного союзника». А вот Белоруссия никому ничего не должна, в том числе России или Армении, потому как «суверенное и независимое государство» и «многовекторность». Такой подход демонстрировался неоднократно — и во время «августовской войны» 2008 года, и с самого начала украинского кризиса, и даже совсем недавно в контексте «дела Скрипаля».

President.gov.by Александр Лукашенко

По первому свистку из Лондона вокруг объявившей Brexit Великобритании сплотился весь Евросоюз. И хотя не все члены ЕС выслали российских дипломатов, но все они отдали союзнический долг. Как в этой ситуации поступил официальный Минск? Лишь в конце марта от главы МИД РБ Владимира Макея послышалось некое невнятное сожаление. Как будто Александру Лукашенко было стыдно за союзничество с Россией. Наверное, такое суждение может выглядеть необоснованным — после того, в марте Лукашенко выказал сочувствие жертвам трагедии в Кемерово, а 2 апреля в очередной раз заверил в дружбе народов Белоруссии и России по случаю памятной даты.

Однако аналогичное поведение официального Минска наблюдается постоянно. Не стоит далеко ходить за примерами — не так давно наглядным примером служил кризис в отношениях между Турцией и Россией, возникший вследствие уничтожения турками российского военного самолёта, выполнявшего задание в рамках борьбы с международным терроризмом в Сирии. Тогда официальный Ереван не дал оснований сомневаться в себе как в союзнике. Вопросов к Баку не было, учитывая отношения династии Алиевых с Анкарой. Власти Белоруссии в той ситуации долго отмалчивались, потом выказали некое «сожаление», а параллельно осуществляли активные контакты с официальной Анкарой, аффилированными с ней структурами и добывали гешефт в ситуации применения Россией санкций к Турции. Точно такое же поведение руководство Белоруссии продемонстрировало в конце марта, о чём после визита в Лондон министра иностранных дел Владимира Макея отчитался МИД Белоруссии.

Москва не возражает против торговых отношений Минска с Баку, Анкарой, Лондоном, Вашингтоном, странами Евросоюза и любыми другими странами, однако как в российском экспертном сообществе, так и в белорусском, в белорусском обществе в целом (что особенно важно) уже не скрывается, мягко говоря, недоумение в связи с «многовекторной» активностью руководства Белоруссии. Мало кто сомневается в том, что реализация Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России (подписан 8 декабря 1999 года) искусственно блокирована на высшем уровне, что несоответствие давно заявленной стратегии реальной практике в торговых, политических, гуманитарных отношениях — следствие кризиса союзного строительства, о чём стараются не вспоминать сегодня, 2 апреля 2018 года ни в Минске, ни в Москве. Официальному Минску пора определяться, с кем он — не на словах, а на деле.