Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике умело воспользовались трагедией в Кемерове, где при пожаре в торговом центре погибли более 60 человек. Всеобщая борьба за безопасность мест, где проводят свободное время дети, стала поводом для приостановки работы Детского музейного центра. С одной стороны, всё верно: дети должны находиться в безопасности. Но с другой — всё это кажется движением к одной цели: закрытию знаменитого Детского музейного центра. Слухи о том, что центр закроют, а на его месте появится что-то более прибыльное и выгодное с точки зрения музейного руководства, ходят еще с 2016 года.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Палаты и Успенский собор о Владимире

Анна Кумицкая ИА REGNUM Музейный центр в Палатах

Детский музейный центр был создан в самом центре Владимира (напомним, что в состав ВСМЗ, одного из крупнейших музейных комплексов в мире, входят около 60 памятников архитектуры во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, Боголюбове, Кидекше и Муромцеве), в комплексе «Палаты» (бывшее здание губернских Присутственных мест) в 1993 году. Здесь располагаются экспозиции и игровые залы. Центр ежегодно посещает более 30 тыс. детей. Они могут увидеть экспозиции «Мир былины», «Прогулка по старому городу», «Русский дом» и другие. Здесь же проводятся образовательные игры для детей, отмечаются праздники.

В 2000 году центр получил премию в области образования. Сейчас сюда своих учеников водят учителя большинства школ города. Еще в начале 2017 года в СМИ просачивалась информация, что центр планируют закрыть. Но тогда директор Игорь Конышев ответил: закрытие центра не планируется. Однако…

«Ни детский центр, ни детские мастерские закрывать не планируем. Другое дело, что центр в том виде, в котором он уже существует многие годы, не отвечает потребностям времени. Мы заинтересованы в том, чтобы детский музейный центр работал в новом формате, хотим привлечь в музей подростков. Наши специалисты изучают опыт всемирно известных музеев, где существуют экспозиции, рассчитанные на самые разные возрастные группы», — говорил тогда гендиректор музея.

30 марта 2018 года, спустя пять дней после трагедии в Кемерове, на сайте Владимиро-Суздальского музея-заповедника появилась новость о приостановлении работы центра. В сообщении отмечается, что это произошло «по техническим причинам».

«С 29 марта 2018 г. Владимиро-Суздальский музей-заповедник предлагает своим маленьким посетителям весь спектр услуг ДМЦ на других музейных объектах: в Музее природы; Историческом музее; экспозиции «Старый Владимир» в бывшей Водонапорной башне; Доме-музее Столетовых; Военно-исторической экспозиции в Золотых воротах; Картинной галерее в музейном центре «Палаты», — говорится в сообщении.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Музейный центр в Палатах

В официальном приказе о приостановлении работы центра (копия есть в распоряжении ИА REGNUM ), подписанном и.о. гендиректора Ильей Журавлевым, называется более точная причина. Центр временно закрыт «в связи с отсутствием экспертного заключения о возможности безопасной эксплуатации опасного производственного объекта (сеть газопотребления)». О том, когда будет открыт центр, какие меры для этого примут, в приказе — ни слова. В пресс-службе ответить на этот вопрос также не смогли, попросив написать официальный запрос.

К тому же остаются открытыми вопросы: как Детский центр функционировал при отсутствии документов, почему они не были получены ранее? Сослаться на предыдущее руководство музея нынешнему директору будет сложно — Игорь Конышев находится в должности почти три года, и пора уже начать отвечать за положение дел.

Анна Кумицкая ИА REGNUM «Русский дом» в палатах

При этом сотрудники музея и родители детей, которые занимались в центре, считают, что это — уничтожение музея. Письмо с просьбой разобраться в истинных причинах закрытия центра подписали почти 40 родителей. В ближайшее время оно будет направлено в региональную Общественную палату, областное заксобрание, департамент образования, региональному уполномоченному по правам ребенка и гендиректору музея Игорю Конышеву.

«Просим разобраться в истинных причинах действий руководства музея по недопуску детских групп в экспозиции первого этажа здания Палат. Тем более нам непонятен факт, что занятия разрешено проводить в неприспособленных помещениях второго и третьего этажа», — говорится в обращении.

«Палаты», в которых находится детский центр, по признанию самого Игоря Конышева, — главная головная боль руководства музея. Это самое большое помещение музея, но при этом там меньше всего посетителей.

«В «Палатах» две проблемы. Это не совсем грамотно выстроенная логистика, когда у тебя одно бутылочное горлышко на входе, и у тебя там смешивается всё. Вторая проблема — это сильно устаревшая материально-техническая база. Хотя, на мой взгляд, если переписать «Палаты» под современные подходы, то можно сделать хороший музей, который будет привлекать большее количество людей», — говорил Игорь Конышев в интервью ИА REGNUM.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Музейный центр в палатах

Весной 2017 года началась масштабная реновация «Палат». Первым под удар попала Гостиная. Позже ремонт начался в большом выставочном зале — он превратился в черную комнату. Следующим шагом стала переделка Дворцового зала. Отсюда увезли винтажные стулья и диваны из массива бука и другие предметы. В ноябре 2017 года очередь дошла до большого конференц-зала. В итоге «Палаты», построенные в конце XVIII века как здание присутственных мест, по мнению посетителей, журналистов и общественности, теряют свою самобытность: классика преобразуется в «черные гробы», а уникальные предметы мебели исчезают в неизвестном направлении. Ранее жители и вовсе боялись, что «Палаты» закроют для посетителей, однако пока этого не случилось.

Всё это делается якобы для того, чтобы количество посетителей «Палат» увеличилось. Однако пока работа Игоря Конышева и его команды в целом не приносит результатов. Так, в 2017 году музей посетили 1,1 млн человек. Примерно столько же было и в 2016 году.

Анна Кумицкая ИА REGNUM «Русский дом» в палатах

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Игорь Ковышев был назначен на должность гендиректора одного из крупнейших музеев России летом 2016 года. Само решение вызвало удивление общественности: опыт работы Игоря Конышева в музейной сфере — всего несколько лет. До этого он работал в Росатоме.

Приход нового руководителя ознаменовался крупными госзакупками (автомобиль, кофейные аппараты, логотип). Кроме того, протесты вызывают и другие действия ставленника министерства: к примеру, закупка праздников «под ключ» и попытки уничтожить экскурсионное бюро. В музее начали продавать «прикольные» сувениры: например, монетки с изображением ягодиц и подписью «гладить нежно».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Музейный центр в Палатах

Общественники написали письмо Владимиру Путину, однако петицию «спустили» в министерство, где якобы всё проверили и сделали вывод: всё в порядке. После этого монетки из продажи убрали, а вот преобразования классического музея продолжились.