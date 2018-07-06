Защитники животных по всей России требуют на законодательном уровне запретить контактные зоопарки. Трагическим поводом возобновить общественную дискуссию на эту тему стал пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», где в огне погибли 64 человека, включая детей, и около 200 животных. Подобные зоопарки как способ легкого заработка привлекают всё больше бизнесменов, готовых делать деньги на страданиях зверей.

Марина Каширская ИА REGNUM Выставка «Федерация кошек» в Воронеже

В марте полем битвы зоозащитников с владельцами очередного гибрида контактного зоопарка стал город Воронеж, куда после долгих скитаний по стране прибыла выставка «Федерация кошек» — якобы из Санкт-Петербурга, якобы с самыми редкими породами кошек. Почти сразу выяснилось, что яркие рекламные плакаты с жизнерадостными упитанными котиками не отражают реальность.

Марина Каширская ИА REGNUM Кошки должны много спать... в туалете?

Организация под названием «Международная Федерация Кошек» (Federation Internationale Feline, FIFe) действительно существует и объединяет профессиональных фелинологов, устанавливающих критерии оценки различных пород кошек и правила проведения кошачьих выставок и конкурсов. В России действует официальный представитель этой организации, который проводит чемпионаты и регистрирует питомники. К этой организации выставка «Федерация кошек», очевидно, не имеет отношения — и остается неясным, почему российское представительство «Фелис Руссика», являющееся официальным лицом страны в фелинологическом сообществе, до сих пор не обратило внимания, какой бизнес пытается прикрыться именем международной организации.

Сообщество воронежских зооактивистов показало пример сплоченной организованной работы. Информацию о работе выставки в предыдущих городах, которая блуждала по закоулкам интернета в разрозненном состоянии, оперативно собрали. Воронежцев предупредили, что плачевный внешний вид животных, с которыми им предлагают пообщаться, обещая «полный контакт», говорит о том, что они могут быть заразными.

Марина Каширская ИА REGNUM Живая игрушка

«Некоторым любителям животных не понравился внешний вид кошек. По внешнему виду я не могу ничего сказать, я не фелинолог. По ветеринарной линии всё нормально. Для нас кошка — это прежде всего биологический материал. Он должен быть клинически здоров, он не должен принести горе людям, которые с ним контактируют», — заявил заместитель руководителя Воронежской городской станции по борьбе с болезнями животных Александр Гуник.

Воронежская зоозащитница Вероника Миронова рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что кошки с выставки визуально выглядят нездоровыми — выделения из глаз и носа, грязные уши, проплешины, расчесанные ранки, свалянная шерсть и апатия свидетельствуют о заболеваниях. Они могут не передаваться людям, но быть опасными для животных.

Марина Каширская ИА REGNUM Кошки-сфинксы мерзнут без дополнительной одежды

На выставке в Воронеже в первые дни в одном из вольеров находилась кошка с новорожденными котятами. Судя по фото, тотчас появившимся в сети, котята родились с патологиями. После публикации этих снимков кошка с котятами с выставки пропала. О судьбе котят ничего не известно — скорее всего, у них даже не было ветеринарных паспортов. В этом заключается еще одна претензия зоозащитников: в разных городах посетители видят беременных кошек или кошек в загуле, число животных в вольерах постоянно меняется. Состав выставки тоже сильно меняется от одного города к другому — в меньшую сторону. При этом организаторы заявляют, что своих кошек не продают, из-за чего можно сделать предположение, что на этой выставке высока смертность животных, и скрыть это возможно, только если не на всех кошек заведены документы.

Марина Каширская ИА REGNUM Кот в домике

Сами сотрудники выставки явно путались в показаниях. Признаки заболеваний (которые, если верить Александру Гунику, не опасны для людей, но с большой долей вероятности могут передаваться другим животным) они называли особенностями породы (особенностями почти всех пород на выставке оказались «подтекающие» глаза и нос, а также апатия либо агрессия), а также рассуждали о «гуманном» отношении к кошкам, которое не позволяет владельцам выставки стерилизовать их. В то же время администраторы интернет-сообщества утверждали, что абсолютно все животные на выставке привиты и стерилизованы.

«Частые и длительные течки приводят к гормональным сбоям и заболеваниям матки и яичников. Таким кошкам грозит гнойное воспаление матки, и это очень опасно. Нестерилизованные коты часто ведут бои за территорию», — рассказывает Вероника Миронова.

Марина Каширская ИА REGNUM «Федерация кошек»

По словам эксперта, межпородные скрещивания могут также привести к нежелательным мутациям. И, так как беременность и рождение котят является сильным стрессом для организма кошки, в питомниках кошки рожают не чаще одного раза в полтора года. Соответственно, с учетом постоянных передвижений выставки никаких способов проконтролировать, соблюдаются ли хотя бы частично необходимые для этого условия, нет.

Марина Каширская ИА REGNUM Кошки пытаются найти любое укрытие, чтобы быть подальше от людей

Даже у тех, кто не замечал явного нездоровья животных, возникали вопросы. Например, почему почти все кошки на выставке постоянно спят? И если обычная отговорка о том, что кошки спят большую часть дня, срабатывала для большинства посетителей, то владельцы котов отмечали нехарактерную для животных апатию и безразличие к игрушкам и угощениям и попытки найти какое угодно укрытие в практически голом вольере. Отсутствие убежища или хотя бы собственного угла для любой кошки — необычайный стресс, а домиков и лежанок в вольерах было явно меньше, чем находившихся там животных. Каких-то животных, которых стеснялись трогать уже порядком разочарованные посетители, доставали из своих домиков сами сотрудники зоопарка. Заявления из официального сообщества о том, что работники охраняют животных от чересчур назойливых посетителей, тоже, как оказалось, не соответствуют действительности. Самим работникам выставки приходится тормошить своих подопечных, когда посетители высказывают недовольство «сонной» выставкой.

Марина Каширская ИА REGNUM Кошка и лоток

Некоторые котики в попытках уединиться укладывались спать в лотках для туалета — тоже странность, учитывая, насколько чистоплотными являются кошки. Впрочем, с гигиеной в «Федерации кошек» всё же были проблемы. Несмотря на присутствие довольно чистых (хотя и не соответствующих числу животных) кошачьих туалетов, запах в помещении был довольно сильным и резким.

Марина Каширская ИА REGNUM Бенгал на прогулке

Деньги превыше всего

«В городе Воронеж наша выставка подвергается жестоким нападкам со стороны зоозащитников. Нас необоснованно поливают грязью, называют живодерами, мотивируя тем, что все наши питомцы больные!

Хотя каждый питомец, представленный на выставке, был продиагностирован, были собраны все необходимые анализы. По результатам многочисленных проверок, нарушений в документах, состоянии животных не выявлено. 19 марта приезжали представители Государственной ветеринарной службы города Воронеж. В ходе осмотра НЕ БЫЛО ВЫЯВЛЕНО тенденций эпидемического процесса и паразитных заболеваний у животных. Каждая кошка, представленная на выставке, прошла вакцинацию и не несёт за собой угрозу для окружающих. Как и у любого представителя живого мира, у некоторых питомцев иногда возникают проблемы со здоровьем. Например, связанные с утомлением от переезда, особенностями породы или естественным поведением внутри животного сообщества… Порой, кошки ведут себя агрессивно по отношению друг к другу, нанося, хоть и незначительные, но травмы. Это естественный процесс и удивляться здесь не чему…» — заявили организаторы (оригинальная орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM ).

Марина Каширская ИА REGNUM Мейн-кун

Выставка закрылась досрочно — арендатор должен был занимать помещение до 15 апреля. Руководство ТРЦ «Московский проспект» в официальном сообщении назвала этот случай «беспрецедентным» и подтвердило, что в момент заключения договора все необходимые документы на животных у арендатора имелись. Однако репутация оказалась дороже: на сайтах с рейтингами торговых предприятий и на странице ТЦ появился шквал негативных комментариев, касавшийся «Федерации кошек». Арендодателю не оставалось ничего иного, кроме как учесть «негативную реакцию общественности» и прервать выставку 26 марта.

Марина Каширская ИА REGNUM Экзот на руках у посетителей

Администрация выставки утверждает, что в Воронеже на них ополчились «заинтересованные» лица, хотя в других городах такой реакции на приезд пушистых «экспонатов» не было. Однако это не совсем так. Например, из Рязани, куда выставка приезжала летом 2017 года, «Федерации кошек» тоже пришлось уехать раньше времени. Причем местные СМИ заявляли о том, что владельцев мини-зоопарка оштрафовали за отсутствие необходимых документов на животных и справок о вакцинации, а сами организаторы объяснили ранний отъезд введенным в Рязани карантином по бешенству. Правда, карантин был введен в другом районе города — но выставка уже продолжила свой путь по стране.

Отзывов из других городов достаточно, хотя чаще всего они появляются не в СМИ, а в соцсетях. Рассказы «предвзятых» воронежских правозащитников подтверждаются подробными отчетами из Псковской и Белгородской областей. Чтобы сохранить и распространить отзывы, которые модераторы официальной группы «Федерации кошек» удаляют как клевету, было создано отдельное сообщество, в котором отмечаются люди из городов, где выставка уже побывала. Нетерпимость администраторов распространяется не только на высказывания о плохом виде животных: неудобные вопросы также удаляются из открытого доступа (корреспондент ИА REGNUM был внесен в «черный список» сообщества после единственного — вполне нейтрального — вопроса).

Марина Каширская ИА REGNUM У кошки — многочисленные раны на сосках и свалявшаяся шерсть

Реакция зоозащитников, по словам бывшей сотрудницы зоопарка Ирины Михайловой, во всех городах была одинаковой — просто не везде удавалось привлечь к выставке столько внимания, сколько организаторы получили в Воронеже:

«И мы иногда уговаривали отпустить нас. А в Рязани нам дали проработать только десять дней. И я уговаривала прокуратуру и врачей дать нам время, чтобы уехать. Я же не могла ехать с котами в никуда. Нам нужно было другое место, которое нас примет. И почти везде нам шли на уступки», — цитата из её интервью.

Марина Каширская ИА REGNUM Вислоухая кошка

Выиграли битву, но не войну

Одним из часто повторяющихся аргументов владельцев «Федерации», которых спрашивали о явно нездоровом виде их подопечных, которые к тому же в часы работы выставки постоянно спали, стали трудные регулярные переезды и постоянный стресс от «принудительного» общения с посетителями. Организаторы не отрицают, что эти факторы пагубно сказываются на здоровье и внешнем виде кошек. Несмотря на заверения администраторов, кроме их слов нет никаких свидетельств о том, что у кошек есть дневной «перерыв» на сон без посетителей, а количество людей, которые могут одновременно находиться в вольерах с животными, хотя бы как-то регламентировано.

Более того, в выставочном зале не было запрета на фотосъемку со вспышкой, вредной для животных, а в последние дни посетителям даже не предлагали обуть бахилы — чтобы зайти к кошкам, нужно было всего лишь обработать руки спиртовым антисептиком. Однако это не должно никого удивлять. Пренебрежение комфортом животных давно стало нормой для многочисленных контактных выставок.

Марина Каширская ИА REGNUM Контактная выставка

Перед тем, как стало известно о закрытии выставки, зоозащитники провели пикеты перед зданием областного правительства. Они требовали запретить работу контактных зоопарков в Воронеже. Это требование продолжило всероссийскую кампанию, которая длится уже не один год. Защитники животных требуют принять закон, запрещающий контактные зоопарки. Этот вид семейного досуга стал необычайно популярен из-за своей доступности — большинство контактных выставок, именуемых «зоопарками», находятся в торговых центрах, причем именно там, где больше всего детей: на верхних этажах, в зонах фудкортов и аттракционов.

Для посещения такого «зоопарка» не нужно ехать далеко — погладить зверюшек можно сразу после похода по магазинам или в кино. Кроме того, от традиционных зоопарков контактные выставки отличаются, к радости клиентов, менее строгими правилами: к ним можно заходить, их можно трогать и брать на руки, можно кормить и фотографировать со вспышкой — естественно, за отдельную плату. Ведь именно этого, по мнению родителей, так недостает современным городским детям, растущим под тусклым светом телевизоров и смартфонов.

Марина Каширская ИА REGNUM Места хватает не всем

Проблема заключается в том, что комфорт на таких выставках обеспечивается только людям, но не животным. Во многих торговых центрах в тесных необорудованных клетках держат диких животных, в том числе и занесенных в Красную книгу. Для них стресс от общения с толпами людей и неизбежный в таких случай сбой биологических ритмов (многие из «контактных» животных в природе ведут ночной образ жизни) может быть смертельным. Усугубляют ситуацию условия, в которых звери могут попросту не выжить — неподходящий температурный режим, отсутствие убежищ, где можно скрыться от многочисленных рук, яркий свет и громкие звуки, неправильное питание, опасные для зрения вспышки телефонов и фотокамер, а также многочасовые переезды из одного города в другой.

Всё чаще зоозащитники пытаются донести до любителей таких выставок информацию об обратной стороне медали: в стрессовых условиях животные быстро погибают, становясь расходным материалом для бизнесменов. И стресс — не единственный губительный для них фактор, ведь ради прибыли владельцы животных зачастую пренебрегают услугами квалифицированных ветеринаров. Лечить зверей, пострадавших от вирусов, рук посетителей или агрессии соседей, некогда и невыгодно — ведь они должны всё время находиться в вольерах на потеху публике.

Миф о том, что владельцы контактных зоопарков и их наемные сотрудники заботятся о животных, как о своих собственных, постепенно рассеивают всё новые публикации, в которых бывшие сотрудники таких предприятий говорят о закулисье своей работы.

Марина Каширская ИА REGNUM Котенок на выставке. Другие котята — новорожденные — пропали с выставки сразу после того, как их фотографии были опубликованы в интернете

Бывшая сотрудница выставки дала интервью воронежскому изданию, в котором подтвердила — коты постоянно сменяют друг друга, потому что умирают или убегают, документы о прививках животных вызывают подозрения, а здоровьем кошек не занимается никто, кроме самых заинтересованных сотрудников этой же выставки. Откуда берутся животные на выставке — тоже открытый вопрос. Известны как минимум два случая, когда заводчики породистых кошек узнавали своих бывших подопечных, которых отдавали в добрые руки! Жительница города Выкса (Нижегородская область), которая работала в том же ТЦ, где проводилась выставка кошек, утверждает, что менее чем за месяц в «Федерации кошек» умерли несколько котят. Размножение животных, по словам очевидцев, происходит бесконтрольно — в том числе и между разными породами. Беременные и родившие кошки, скорее всего, не получают должного ухода и покоя.

Последней каплей для противников контактных зоопарков стала трагедия в Кемерове. 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором погибли 64 человека, большинство из них — дети. Было возбуждено уголовное дело. Однако кроме человеческих жизней пожар унес жизни сотен животных. В «Зимней вишне» работал контактный зоопарк «Ребятам о зверятах», в котором, если верить данным с официального сайта организации, находились почти 200 животных разных видов. Когда началось задымление и люди стали искать способ выбраться из ТЦ, директор зоопарка просто «прикрыл двери» и просто оставил животных в дыму и огне. Об этом он сам рассказал журналистам, заявив, что спасать животных не было физической возможности. Аккаунты зоопарка в соцсетях стали удалять. Сейчас активисты не могут выяснить даже точного числа погибших животных.

Марина Каширская ИА REGNUM Так выглядят кошки на выставке

Ничего на свете лучше нету?

Согласно информации бывшей сотрудницы «Федерации кошек», выставка всё время находится в движении. Постоянного места «проживания» у кошек нет — они переезжают из одного города в другой в тесных клетках на обычной «Газели». Существование питомника в Санкт-Петербурге, о котором написано на всех рекламных материалах выставки, также вызывает сомнения. По разным данным, у выставки существует от двух до четырех «гастролирующих» наборов животных и персонала.

В соцсетях появилась информация, что выставка с 28 марта проходит в городе Березники Пермского края. Вероятно, следующим пунктом назначения выставки из Воронежа станет город Кингисепп в Ленинградской области. В местных сообществах уже появились объявления, «Федерация кошек» ищет там новых сотрудников на подработку — пока для расклейки афиш.

Пока в России не приняты законы, регулирующие деятельность контактных зоопарков, единственное, что могут делать зоозащитники, — вести войну в информационном поле. И то, что под давлением общественности «Федерация кошек» свернула работу в Воронеже, нельзя назвать победой — пока надзорные органы готовы сквозь пальцы смотреть на нарушения, а люди — отдавать деньги за сомнительное удовольствие «пообщаться» с замученными животными, эти жестокие предприятия продолжают приносить владельцам прибыль.

Однако как минимум для одного живого существа эта история закончилась счастливо. Активисты с помощью бывшей сотрудницы контактной выставки забрали на попечение кошку породы экзот по кличке Бернадетт, чьи фотографии разошлись по соцсетям и сделали Бернадетт «лицом» жестокой выставки. Она находилась в плачевном состоянии — была истощена и страдала от дерматита. Выделения из глаз и многочисленные ранки на теле свидетельствовали об аллергической реакции, поэтому животное поместили в карантин и перевели на специальную диету.

Полуторагодовалая кошка стала «звездой» контактной выставки с семи месяцев — всё это время она гастролировала по стране с «Федерацией кошек». Обследование специалиста показало, что кошка не стерилизована и уже рожала котят — что снова противоречит заверениям организаторов, что все их подопечные стерилизованы. Сейчас Бернадетт находится под опекой волонтеров, деньги на восстановление и будущую стерилизацию собирают всем миром. После этого ей будут подыскивать заботливых хозяев.