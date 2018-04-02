Белград не будет высылать российских дипломатов. Как передает сербское информационное агентство Танјуг, об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич. «Мы хотим хороших отношений с Россией», — сказал министр. Он подтвердил информацию, что ранее Великобритания и США оказывали нажим на Белград, требуя ради демонстрации «общих интересов» изгнать представителей российского посольства. Как сообщала по этому поводу сербская газета «Вечерние новости», Лондон хочет «безоговорочного осуждения отравления Сергея Скрипаля». Однако как тогда, так и сейчас сербские власти сделали свой выбор.

Иван Шилов ИА REGNUM Белград

Напомним, что 28 марта по инициативе сербской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем. «Вучич выразил искренние соболезнования в связи с трагедией в Кемерове и передал поздравления Путину по случаю победы на президентских выборах», — информировала пресс-служба Кремля. И далее: «Обсуждена проблематика косовского урегулирования в контексте предпринятой 26 марта приштинскими властями в Косовской Митровице провокационной акции против главы канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурича. С российской стороны заявлено о решительном осуждении таких действий, являющихся нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244. Подчеркнуто, что в основе косовского урегулирования должно лежать неукоснительное выполнение этой резолюции. Затронуты актуальные вопросы многопланового российско-сербского стратегического партнерства».

Kremlin.ru Александр Вучич

Тесные контакты между Белградом и Москвой раздражают некоторых «партнеров» на Западе. Комментируя факт переговоров Путина и Вучича, они пишут, что «Сербия пообещала защитить своих этнических собратьев в Косово, прежде выслушав совет России по поводу того, как стоит отреагировать на обострение ситуации — этот шаг может спровоцировать эскалацию борьбы Востока и Запада за влияние на Балканах». Опять Россия… Но, похоже, в большей степени англо-американская коалиция, а именно преимущественно оттуда доносится критика, нацелена конкурировать в регионе с Европейским союзом, выставляя Москву в качестве отвлекающего жупела. Ведь это ЕС разработал стратегию включения в свой состав шести стран Западных Балкан (включая Сербию), что поможет стабилизировать регион. Первыми новыми членами Евросоюза — к 2025 году — могут стать сербы и черногорцы. Об этом говорил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер по итогам посещения Западных Балкан в конце февраля — начале марта сего года.

В интервью телеканалу Euronews глава ЕК в частности заявил следующее: «В вопросах, касающихся подготовки соискателей к вступлению в Европейский союз, решения принимает Евросоюз, а не США. Мы с уважением относимся к американским партнерам, мы рады их помощи, но я не хочу допускать расширения в регионе американских позиций, так как это повлечет за собой и расширение роли России. Это неверный сценарий». Одновременно он отметил, что «не просил сербов выбирать, им необходимо сохранить нормальные отношения с Россией и одновременно важны прекрасные контакты с ЕС». Кстати, аналогичной позиции придерживается и Москва. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с сербским информационным агентством БЕТА, комментируя опасные игры НАТО на Украине, в отношении Западных Балкан выразился, что «теперь в эту игру хотят втянуть и Балканы, поставив балканские страны перед выбором: либо вы с Западом, либо вы с Россией». В то же время, отметил Лавров, Москва не видит каких-либо рисков в том, что страны балканского региона и другие страны Европы хотят развивать отношения с ЕС вплоть до вступления в него.

Лондон Сити

Как и США, после выхода из Евросоюза внешней стороной для европейцев станет Великобритания. Однако Лондон не обещает легкой жизни ЕС и Западным Балканам. Так, снова открылась сербская редакция ВВС, ликвидированная семь лет назад, также британская вещательная корпорация налаживает партнерские отношения с местными средствами массовой информации. Как сообщает американское издание Politico, ВВС «намеревается пойти против национальных СМИ, многие из которых либо в незначительной степени критикуют, либо вообще не трогают кабинет президента Вучича». На это отреагировал и сам президент. «ВВС открывается в Сербии, всё в порядке, Сербия — свободная страна, — говорит Вучич. — Но сербский народ должен знать и понимать, что это не объективная информация, а информация, которая отвечает интересам одного королевства».

Трудно поверить, что для Лондона создание стабильности на Западных Балканах является такой же жизненно важной потребностью, как и для континентальной Европы. Скорее всего, британцы станут пробовать расшатывать правительства балканских стран, раздувать противоречия между ними, как политические, так, возможно, и этнические с религиозными. Однако это не в интересах ни России, ни ЕС. Учитывая, что к проекту вовлечения шести государств Западных Балкан интерес проявляет не только Брюссель, но и отдельные члены Евросоюза, например, подвергающаяся в связи с реакцией на инцидент в Солсбери со стороны британцев критике Австрия, министр иностранных дел которой, Катрин Кнайсль, совершила на днях визит по стопам балканского турне Юнкера, не исключено, что Брюссель и Москва окажутся в этом вопросе на одной стороне баррикад, в то время как Лондон — на другой.