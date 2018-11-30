История и современность расположенной на границе Европы и Азии Свердловской области России неразрывно связана с промышленностью. Основа среднеуральской промышленности — металлургия, горное дело, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс. Танк «Армата», скоростной электропоезд «Ласточка», новый шагающий экскаватор, работающий в температурных условиях от — 50 до +40 градусов по Цельсию — всё это «сделано в Свердловской области». Изумруд весом 1,6 кг, титан для флагманов самолетостроения, золотые слитки для мировых бирж, инновационные микрогели, способные ликвидировать аварийные разливы нефти, — это тоже Свердловская область.

Иван Шилов ИА REGNUM Средний Урал

Адольф Менцель. Современные циклопы (Металлопрокатный стан)

В промышленном комплексе Свердловской области — порядка 14 тысяч предприятий. Локомотивы-тяжеловозы и грузовые вагоны, «белая металлургия» и десятки видов трубной продукции, системы управления для космической и оборонной отраслей, буровые установки и атомные реакторы, медицинское оборудование и фармпрепараты — всё это продукция свердловских предприятий.

Сегодня уровень промышленного производства на Среднем Урале в четыре раза превышает среднероссийский показатель. Индекс областного промпроизводства в январе 2018 года составил 113,8% к уровню января 2017 года. Среднероссийский показатель за тот же период — 102,9%.

Интенсивное развитие металлургии Среднего Урала началось при Петре I. И уже к середине 30-х годов XVIII века Средний Урал становится главной металлургической базой страны, производя до 2/3 всего металла в России, а сама Россия занимает первое место в мире по производству металла, обогнав Англию и Швецию.

Особую роль уральские заводы сыграли в Великой Отечественной войне. Средний Урал в кратчайшие сроки стал кузницей главного наступательного оружия Великой Отечественной — танков Т-34, пушек, легендарных «Катюш», снарядов и бомб. На место ушедших на фронт в составе легендарного Уральского добровольческого танкового корпуса мужчин к станкам встали женщины и подростки. Именно в годы войны лозунг «Урал — опорный край державы» наполнился особым содержанием.

Танки Т-34 обр. 1942 г. из цехов Уралмаша, оснащенные по последнему слову тогдашней военной техники. СССР. Свердловск

В послевоенные годы в деле развития в стране оборонной и космической промышленности область также не осталась в стороне. На Среднем Урале был взят курс на создание новых отраслей промышленностей — атомной и электронной. Отраслей, которые и сейчас занимают достойное место на областной карте промышленности.

Выгодное географическое положение и транспортно-логистический хаб, созданный в последнее десятилетие в Свердловской области, дает возможность Екатеринбургу сегодня сохранять позиции локомотива индустриально-промышленного развития страны.