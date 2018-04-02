



Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

Католический мир празднует Пасху. Поздравляем!

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 26 марта — 1 апреля 2018 года стали: воскресение Христа — это настоящая надежда для мира; католики скорбят и соболезнуют в связи с трагедией в Кемерове; можно ли говорить о новой холодной войне; иммиграцию евреев в Израиль спонсируют американские евангелисты; турецкий язык становится церковным языком; белорусские католики хотят больше епархий и епископов и другое.

Воскресение Христа — это настоящая надежда для мира, это сила пшеничного зерна, мощь любви, которая отдает себя до конца и по-настоящему обновляет мир. Так папа Римский Франциск говорил верующим перед благословением Urbi et Orbi, получить которое на площади Святого Петра 1 апреля 2018 года, передает Radio Vaticana (Ватикан), собрались сотни тысяч верующих. «Дорогие братья и сестры, счастливой Пасхи! Иисус воскрес из мертвых, — в частности сказал понтифик. — В Церкви во всем мире звучит эта весть. Мы, христиане, верим и знаем, что воскресение Христа — это настоящая надежда для мира, надежда, которая не разочарует. Это сила пшеничного зерна, мощь любви, которая унижается и отдает себя вплоть до конца и которая по-настоящему обновляет мир. Эта сила приносит плоды также и сегодня, в бороздах нашей истории, обозначенной множеством несправедливости и насилия. Сегодня мы просим о плодах мира для всего мира, начиная с дорогой Сирии, население которой уже доведено до крайности войной, которой не видно конца. Пусть в Пасху свет Воскресшего Христа освятит совесть всех политических и военных лидеров, чтобы был немедленно положен конец длительной бойне. Молимся о плодах примирения для Святой земли, раненой конфликтами, для Йемена и всего Ближнего Востока, чтобы диалог и взаимное уважение взяли верх над разделами и насилием».

Апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре передал Аману Тулееву соболезнования папы Франциска в связи с трагедией, случившейся в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). От себя лично монсеньор сказал: «Особенно тяжело, что среди погибших, по некоторым данным, более сорока детей, а вы, дополнительно ко всеобщему горю, понесли личную потерю», и пожелал «всем жителям Кемеровского края, но особенно близким погибших и потерпевших, мужества в этот скорбный час», заверив «в сочувствии и солидарности со стороны католической общины России и от себя лично». В послании государственного секретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина говорится: «Папа Франциск с глубокой скорбью узнал о пожаре, постигшем комплекс «Зимняя вишня» в Кемерове, и выражает сердечные соболезнования всем тем, кого коснулась эта трагедия. Предавая усопших, особенно многих детей, потерявших жизни, милосердной любви Всемогущего Бога, Его Святейшество желает уверить в своей молитве обо всех скорбящих о постигших их потерях. С уверениями в духовной близости к властям и работникам по чрезвычайным ситуациям, помогающим раненым и продолжающим поиски пропавших, папа Франциск призывает на всех Божие благословение мира и утешения».

Илья Дубровин ИА REGNUM ТЦ «Зимняя вишня». Кемерово

Глубочайшие соболезнования «от себя лично и от имени верующих католиков Преображенской епархии и всей России» принес епископ Иосиф Верт. Он написал, что «в эти скорбные дни католики Кузбасса и всей России соединяются в молитвах со всеми пострадавшими во время страшной трагедии, их родными и близкими, а также всеми жителями города Кемерово. Каждый из нас чувствует себя сопричастным этой боли. Среди пострадавших есть также и католики». Монсеньор заверяет «в наших молитвах о скорейшем исцелении раненых, упокоении погибших, утешении их родственников и близких». Заявление от имени католиков Кемерово сделал также настоятель прихода храма «Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии» отец Анджей Легеч: «Дорогие братья и сестры! Со скорбью восприняли печальное известие о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово. Произошедшая трагедия унесла жизни многих людей, но самое страшное это то, что в этой трагедии погибли дети. Тяжело пережить такое нелегкое испытание, как потеря близкого человека. Но в наших душах не должно поселиться уныние и тем более отчаяние. Мы призваны пребывать в надежде, что Господь, Который Сам есть любовь (1 Ин. 4:8), милостиво примет погибших в Свои отеческие объятия».

Можно ли говорить о новой холодной войне между Россией и Западом, задается вопросом AsiaNews (Рим, Италия). Издание адресуется к инциденту в Солсбери и последовавшими вслед за этим высылками дипломатов. МИД РФ обвиняет британского премьер-министра Терезу Мэй в том, что она использует эту проблему, чтобы укрепить свою «слабую власть», а также Запад. По сути, российские тезисы представляют следующую версию: в условиях, когда Россия побеждает в Сирии и расширяет контроль над Ближним Востоком, обобщенный Запад хочет заставить россиян «заплатить» за полученное преимущество, препятствуя Москве в дальнейшем расширении своего влияния. Это мнение подкрепляется чрезмерной спешкой британцев и их союзников в принятии карательных мер по поводу инцидента в Солсбери, даже не дожидаясь выводов коронера. Сравнение с делом Александра Литвиненко, еще одного отравленного в 2006 году экс-шпиона, вызывает много сомнений — тогда все осталось без последствий. Некоторые российские наблюдатели считают, что целью британской «провокации» было не столько саботирование выборов президента России, а создание проблем для чемпионата мира по футболу, который пройдет в июне. Следствием дипломатической войны может стать бойкотирование спортивного состязания некоторыми странами, начиная с Великобритании и Ирландии. Таким образом, на карту поставлено политическое равновесие в мире на ближайшие десятилетия. Россия убеждена, что она должна идти в одиночку, по большей части полагаясь на своих азиатских партнеров, которым «она все равно мало доверяет». США встают на сторону Лондона, вынуждая Европейский союз объединяться, что «может привести к сильным разногласиям между европейскими странами в ближайшем будущем».

Что мы точно знаем об инциденте в Солсбери, продолжает тему L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Факты таковы. 4 марта бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке. Следователи считают, что их отравили российские спецслужбы. Но что мы точно знаем, так это то, что Скрипали после обеда вышли на прогулку и были найдены без сознания на скамейке. Их немедленно доставили в больницу, а через несколько часов — еще 21 человека. У нас нет другой информации. Медицинские отчеты засекречены. Противостояние вспыхнуло сразу же после инцидента, будучи подпитываемо Мэй, которая, не сдерживая слов, обвинила Кремль в том, что он замышлял нападение с использованием «химического оружия на британской земле». Премьер, в настоящее время испытывающая трудности на национальном и международном уровне из-за Brexit, восстановила партийное единство и консенсус внутри страны. Мэй видит в «деле Скрипаля» возможность показаться сильной и авторитетной в Великобритании, которая начинает осознавать серьезные проблемы, связанные с Brexit. Президент США Дональд Трамп должен отвлечь внимание от России и якобы «сексуальных скандалов». Российский президент Владимир Путин, только что переизбранный подавляющим большинством голосов, не намерен разочаровывать своих сограждан. Кремль говорит о международном заговоре и давлении Трампа на европейских союзников. Проблеск достоверной истины трудно обнаружить среди агентов 007 и иностранных дипломатов, заключает издание.

О России после выборов пишет Polonia Christiana (Краков, Польша). Правление Путина стало эпохой восстановления «имперских амбиций» российских властей и общества. Путин неуклонно завоевывал популярность среди своих сограждан: «напал» на Донбасс, инкорпорировал Крымский полуостров, Турцию извлек из НАТО и добился влияния на Ближнем Востоке. Вера Путина в безнаказанность во внутреннем поле в конечном итоге столкнулась с нетерпением конкурирующего блока западных стран, скандальное отравление Сергея Скрипаля стало лишь катализатором мощного сжатия. Британские санкции, наложенные непосредственно перед голосованием на выборах президента России, вероятно, только еще больше сплотили россиян вокруг сильного кандидата, гарантирующего упорство в отношении Запада. Теперь Путин должен оценить, как долго он сможет добиваться военных успехов за счет экономических потерь и в какой момент он должен продемонстрировать международному сообществу волю к компромиссу. Вместе с тем похоже, что горячка, вызванная «делом Скрипаля», будет постепенно остывать. Об этом свидетельствует несогласованность довольно большой группы государств в Европейском союзе, которые не участвовали в обмене дипломатическими ударами с Москвой. Для России важно, что даже в такой острой ситуации в ЕС нет единого антироссийского фронта. Это, безусловно, будет использовано Путиным. Российский лидер считает, что он еще не достиг опасной границы полной политической и экономической изоляции.

«Быть верующим сегодня более опасно, чем когда-либо в истории», — заявил посол США по особым поручениям по вопросам религиозной свободы Сэм Браунбэк на мероприятии, посвященном второй годовщине признания Вашингтоном геноцида христиан и религиозных меньшинств со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Об этом — в материале Catholic News Agency (Инглвуд, США). Дипломат отметил, что религиозная свобода должна присутствовать в политике национальной безопасности США, программах помощи и экономических стратегиях, стать для нынешней администрации тем, чем изменение климата было для предыдущей. В то время как обсуждение на мероприятии было сосредоточено на христианах Ближнего Востока, посол говорил об угрозах религиозной свободе во всем мире. Он подчеркнул тяжелое положение мусульман в Бирме (рохинья) и Китае (уйгуров), тибетских буддистов в Китае, католических лидеров в Венесуэле, которые попали под обстрел президента Николаса Мадуро за высказывания о кризисе в стране. Браунбэк призвал политических левых и правых быть союзниками в деле обеспечения большей религиозной свободы за рубежом.

Иммиграцию евреев в Израиль спонсируют американские евангелисты, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). И все для того, чтобы приблизить наступление Царства Божьего. В 2017 году в Израиль вернулись 28 тысяч евреев. По меньшей мере 8500 из них получили материальную помощь от евангелистов, избирателей американского президента Трампа. Выделенные суммы значительны. Евангелисты, которые представляют наиболее быстро растущий сектор мирового христианства и доминируют в протестантской семье, видят в современном еврейском государстве, желая, чтобы оно полностью контролировало Палестину, условие для осуществления библейских пророчеств и окончательного триумфа Царства Божьего. Альянс между евангелистами и сионистами имеет глубокие корни в истории. В 1890 году в Соединенных Штатах евангелисты стали продвигать идею создания Израиля. После долгих десятилетий «скрытого сотрудничества» они вышли на поверхность, чтобы представить себя в качестве «лучших друзей Израиля». Евангелисты составляют 13% всех туристов, которые посещают еврейское государство каждый год. При этом их туризм приносит деньги израильской казне и полностью игнорирует палестинскую христианскую реальность Святой земли. Исторические Церкви региона, католики и православные, имеют веские основания беспокоиться об этих «миссионерах» и их христианстве, что обостряет конфликт с исламским миром, отмечает издание.

Доха

На Ближнем Востоке строятся большие христианские храмы, информирует Kath.net (Линц, Австрия). Рост числа христиан наблюдается в Катаре и Бахрейне. Православный собор планируют закончить до конца года в Дохе. Литургии в нем будут проходить на греческом, арабском и русском языках. Освятить собор в столицу Катара прибудет предстоятель Иерусалимской православной церкви патриарх Феофил III. Во время Великого поста православные христиане в Дохе организовали ярмарку в пользу строительства храма. Посетителям предлагали снедь и поделки русские, сербские, греческие, грузинские, молдавские, болгарские, сирийские и ливанские верующие. А в пригороде столицы Бахрейна началась работа по строительству нового католического собора. По словам апостольского викария епископа Камилло Баллина, его должны закончить к 2021 году. Большинство католиков в Бахрейне являются мигрантами из Восточной Европы, южной Индии и Филиппин, но есть и около 1000 местных католиков. Как подчеркнул епископ, в первую очередь новый собор должен стать духовным центром.

Турецкий язык становится церковным языком, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). Константинопольский патриарх Варфоломей впервые отслужил литургию на турецком языке. Это произошло 25 марта в церкви Святой Марии в стамбульском районе Пера. В своем обращении он упомянул о транснациональном характере Католического патриархата, который хоть и имеет греческое происхождение, открыт для всех человеческих языков. До сих пор помимо всех православных языков Константинополь в основном использовал английский и немецкий, однако не турецкий, хотя православный турецкий язык существовал в Малой Азии со времен Средневековья. Караманлиды писали по-турецки, используя греческие буквы. В 1923—1924 годах их изгнали, как и прочих христиан, хотя Ататюрк сначала хотел сохранить общину караманлидов в качестве турецких православных. Турецкая православная церковь (является непризнанной) с соответствующим литургическим языком почти полностью прекратила свое существование к 1990-м годам. Впрочем, в Стамбуле все еще существует три храма этой Церкви. Ее отношения с Константинопольским патриархатом оставались напряженными, что препятствовало использованию турецкого церковного языка. Но сейчас патриарх Варфоломей перешагнул через это препятствие.

Во время встречи с журналистами архиепископ Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич подвел итоги визита белорусских епископов в Рим, рассказывает Radio Vaticana (Ватикан). Иерарх признал, что первой из обсуждаемых проблем была ситуация с возможностью служения в Белоруссии иностранных священников, которые приезжают в гости или на мероприятия. Духовенство из-за рубежа сейчас часто пользуется безвизовым режимом, но при этом должно много времени ждать разрешения на совершение мессы, этого требуют соответствующие государственные органы. Обсуждали в Ватикане и появление в Белоруссии новых епархий. По словам митрополита, вопрос был затронут. Когда в Италии спрашивают белорусских епископов, каковы размеры их епархий, очень удивляются тому, что они занимают сотни километров. Пока доедешь, пока все успеешь… Поэтому в Ватикане отнеслись очень серьезно к проблеме, однако это дело не сегодняшнего дня, оно изучается. «Если будет больше епархий, будет больше епископов, — заметил Кондрусевич. — Мы полагаем, что это могло бы касаться таких относительно далеких от столицы регионов, как Могилев, Гомель, возможно, Гродно. Мы свидетельствовали о необходимости реформ, но дальше решаем не мы, а Ватикан».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana,Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.