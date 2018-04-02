Энергоблоки

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика

По состоянию на 30 марта в работе находилось 10 из 15 энергоблоков украинских АЭС. На энергоблоках №2 и №3 Ровенской АЭС продолжается средний плановый ремонт; на энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС — также средний плановый ремонт; и на энергоблоках №2 и №4 Запорожской АЭС — средний плановый ремонт. На ЗАЭС-4 в настоящее время проводятся работы по продлению сроков эксплуатации, поэтому этот энергоблок, скорее всего, не будет работать до конца года.

«В период ремонта запланировано выполнить средний ремонт реакторной установки с полной выгрузкой активной зоны; турбины паровой; технологически взаимосвязанного оборудования: турбогенератор — возбудитель — выключатель; текущий ремонт токопровода. В рамках ремонта также будет выполнен капитальный ремонт парогенератора ПГ-4; главного циркуляционного насоса ГЦН-1, включая ремонт электродвигателей; тепломеханического оборудования дизель-генератора резервной дизельной электростанции (РДЭС)», — говорится в сообщении пресс-службы станции.

Обычно такие работы занимают 200−250 дней. В сообщении указывается, что плановая длительность работ — 230 дней, значит, в строй энергоблок вернётся не ранее конца октября.

«Выполнение всего комплекса работ, получение лицензии на продление и пуск блока — все это должно вписаться в эти 230 суток», — пообещал технический директор «Энергоатома» Александр Шавлаков, общаясь с прессой после заседания коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования.

Victor Korniyenko Ровенская АЭС

К слову, Украина при сотрудничестве с «Дизель-Энерго» (производитель резервных дизель-электрических систем для АЭС) вынуждена переплачивать. Санкции, ведённые ЕС и США в отношении ряда российских компаний, привели к тому, что «Энергоатом» не может заключить с «Дизель-Энерго» прямой договор и вынужден пользоваться услугами посредника Raido-Trading. Учитывая разницу в стоимости одной и той же продукции у «Дизель-Энерго» и аффилированных с ним посредников, можно утверждать, что с конца 2016 года (с этого момента «Энергоатом работает с посредником) за поставленную продукцию переплачено около 1 млн евро при общей сумме заказов около 22 млн евро.

Тот же Александр Шавлаков, выступая в парламенте на круглом столе, посвященном проблемам украинской энергетики, сообщил, что в компании ожидают запуска в этом году ЛЭП «Запорожская АЭС — Каховская». Это обеспечит выдачу в ОЭС Украины дополнительно 700 МВт мощности с ЗАЭС — сегодня они фактически «заперты» на станции. На ЗАЭС установлено 6 ГВт номинальной мощности, однако компания работает с диспетчерскими ограничениями примерно в 3,8 ГВт. К слову, одна из причин этого — энергоблокада Крыма, продолжающаяся с конца 2015 года: других крупных потребителей на Юге Украины нет, либо действующая инфраструктура не позволяет доставить к ним электроэнергию.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины насчитала 17 нарушений в работе АЭС в 2017 году. Чиновники признают, что это наиболее высокий уровень за последние семь лет. К примеру, в 2016 году было зафиксировано только 12 подобных происшествий.

Выжать все соки из советского наследия

В отношении сроков работы энергоблока ЗАЭС-4, похоже, будет не последнее такое продление, хотя прежняя стратегия предполагала вывод блоков из эксплуатации после двух 10-летних сроков сверхпроектной работы.

«Думаю, в период с 2030 по 2040 г. НАЭК «Энергоатом» сделает переоценку состояния отечественных энергоблоков. Если возможность дальнейшей эксплуатации будет подтверждена, после замены необходимого оборудования срок эксплуатации энергоблоков будет продлен», — отметил в интервью изданию «Зеркало недели» директор Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Игорь Шевченко.

Также он указал, что, по-видимому, блоки будут работать как минимум до 2040 года.

Напомним, 12 из 15 энергоблоков АЭС Украины построены в период 1980—1989 гг. 10 из них — ВВЭР-1000 второго поколения энергоблоков советского типа. Проектный срок их работы — 30 лет. Таким образом в 2030-х они отработают уже по 50 лет. Ещё два блока — ВВЭР-440, относящиеся к 1-му поколению. В настоящее время они работают не только на Украине, но и в ЕС. Однако только на Украине разрабатывают планы продления сроков из эксплуатации.

Алексей Даничев Атомный реактор

В качестве аргумента в пользу таких не слишком безопасных планов Игорь Шевченко говорит об опыте российских атомщиков, мол, в России работу аналогичных блоков продлевают на 20 лет, а не на 10, как на Украине. Однако он почему-то забывает упомянуть, что в России к таким работам привлекается разработчик энергоблоков, тогда как Украина больше не сотрудничает с российскими специалистами.

«Сам реактор и его корпус, вполне возможно, и выдержат такие нагрузки, но сопутствующее оборудование — вряд ли. А если при его ремонте будут руководствоваться критерием патриотичности, то переход аварийности из количества в качество при таком подходе лишь вопрос времени. Апелляции к чьему-либо опыту являются некорректными просто потому, что в РФ и ЕС есть кадры, промышленность и финансы для строительства новых энергоблоков и продления сроков эксплуатации старых, а на Украине нет ничего, кроме желания сделать как-то так, чтобы всё работало и не требовало денег на обслуживание. Но так не бывает. Атомная энергетика для украинских чиновников стала слишком сложной и непонятной, потому к ней такое наплевательское отношение», — комментирует для ИА REGNUM эксперт в области атомной энергетики Иван Лизан.

Любопытна также апелляция именно к российскому опыту — Украина ведь теперь стремится во всём подражать ЕС. А там в настоящее время соотношение продлённых и закрытых блоков явно в пользу последних.

«Энергоатом»

Несмотря на то, что «Энергоатом» — фактически становой хребет украинской энергетики, обеспечивающий генерацию примерно 55% электроэнергии, компания в 2017 году «внезапно» сработала в убыток: 1,321 млрд грн. Для сравнения: в 2016 году компания получила прибыль в размере 232 млн грн. При этом, парадоксальным образом, в 2017 году «Энергоатом» увеличил производство электроэнергии до 85,78 млрд кВт•ч (+5,7%). Любопытно, что это не помешало компании попасть в топ-5 лучших госкомпаний Украины по критерию «финансовый результат» (версия минэкономики Украины).

Причина убыточности атомной энергетики на Украине известна — искусственно заниженный тариф для АЭС. «Энергоатом», подсчитав свои убытки за прошлый год, инициировал повышение тарифа на электроэнергию АЭС до 0,6978 грн за кВт•ч (+ 29% к действующему тарифу). За счёт дополнительных средств компания намерена выйти на безубыточность, увеличить ФОТ до 9,521 млрд грн. (+35%), а также нарастить инвестиционную программу до 16,04 млрд грн. (+56%). Кроме того, по словам гендиректора компании Юрия Недашковского, действующий тариф не покрывает даже расходов на закупку ядерного топлива — «Энергоатому» не хватает примерно 55 млн долл, т. е. примерно 10% от ежегодных расходов на эти цели.

Energygaz.ru ЛЭП

Впрочем, по итогам двухмесяцев текущего года компания показывает неплохой финансовый результат: 1,2 млрд грн. доналоговой прибыли. И этом даже при том, что за эти месяцы «Энергоатом произвёл 14,53 млрд кВт•ч электроэнергии (-8% к аналогичному периоду прошлого года).

«…Мы искусственно уменьшаем себестоимость электроэнергии с атомных электростанций — такого чуда в мире нет, чтобы себестоимость на атомных электростанциях была вдвое ниже, чем на тепловой», — прокомментировал ситуацию в эфире телеканала ZiK экс-министр энергетики Украины Иван Плачков.

Сбудется ли запланированное — станет ясно уже на этой неделе: повышение тарифа требует проведения предварительного публичного обсуждения (намечено на 5 апреля).

Есть ещё одна причина, по которой «Энергоатом» настаивает на увеличении тарифа. Правда, компания не слишком акцентирует на ней внимание в публичной плоскости — зарплата её руководителя в 2018 году вырастет до 7,8 млн грн. в год (1,41 млн грн. в 2017 году).

«И в этом нет ничего удивительного… Если у руководства «Нафтогаза Украины» заоблачные зарплаты, почему бы и шефам «Энергоатома» не поднять себе оклад? Во что превратился «Нафтогаз» — мы уже видели, видно, такая же судьба будет ждать и «Энергоатом»: атомную отрасль просто отдают в «кормление», — считает Иван Лизан.

Согласно официальной статистике, в январе этого года Украина закупила ядерного топлива на 81 млн долл., 53 из которых получил российский концерн ТВЭЛ и 28,4 млн — Westinghouse.

28 февраля в Камдене (США) компания «Энергоатом» и Holtec International подписали очередной меморандум — на этот раз о взаимопонимании по сотрудничеству в использовании малых модульных реакторов SMR-160. Документом предусмотрено лицензирование и последующее строительство SMR-160 на Украине, а также частичная локализация производства на предприятиях Украины. Напомним, что в настоящее время лицензировать пока ещё в принципе нечего, даже в США к производству модулей планируют приступить не ранее 2023 года.

Руководство «Энергоатома» планирует устанавливать SMR-160 на площадках действующих АЭС Украины, частично замещая мощности, выбывающие из эксплуатации.

Рассчитывать на продукцию Holtec Украину заставляет не только постепенная выработка ресурса действующих АЭС, но и некоторые аспекты Энергостратегии-2035. В ней зафиксировано, что к указанному сроку Украина должна располагать маневровыми мощностями, равняющимися 18% от суммарной установленной мощности ОЭС (примерно 9 ГВт). Сегодня же на Украине есть только 8% (4 ГВт). Какую-то часть Украина получит за счёт развития гидроэнергетики, однако основная надежда — именно малые АЭС SMR-160, особенности конструкции которых (якобы) дадут возможность использовать их в маневровом режиме. Т. е. оперативно подключать их к энергосистеме или выводить в резерв.

«SMR-160 для украинских чиновников — это энергетическое вундерваффе (чудо-оружие), которое позволит решить все проблемы, ничего не делая», — комментирует эти прожекты Иван Лизан.

Westinghouse

Компания Westinghouse заявила о готовности выпускать ТВС для реакторов типа ВВЭР-440. Тем самым компания намерена полностью закрыть номенклатуру ТВС для реакторных установок этого типа.

«Консорциум разработал концептуальный проект топлива и определил, каким образом можно восстановить цепочку производства и поставок сборок топливных элементов для ВВЭР-440 по примеру того, что было осуществлено Westinghouse и ENUSA для АЭС Ловииса в Финляндии в 2001—2007 годах. Помимо проекта топлива, консорциум разработал и подтвердил связанные методы и методологию для лицензирования и использования нового проекта топлива», — говорится в пресс-релизе компании.

Westinghousenuclear.com Стержни для ядерного реактора

В первую очередь, разумеется. следует ожидать поставок этих сборок на Ровенскую АЭС Украины — она станет для Westinghouse очередным испытательным полигоном.

Однако это в будущем. Собственно в 2018 году запланирована поставка шести партий ТВС-WR [тепловыделяющие сборки производства Westinghouse — Ред.], две партии — для ЮУАЭС, четыре — для ЗАЭС.

Всего же с начала действия контракта (2014 год) на Украину было поставлено 13 партий топлива Westinghouse — по 42 тепловыделяющие сборки каждая. На сегодня 376 сборок эксплуатируется в активных зонах шести энергоблоков, ещё 170 находятся на хранении.

ŠCODA JS

На Украине наблюдается нездоровая активность вокруг компании ŠCODA JS (принадлежит российской группе «Объединенные машиностроительные заводы»). В начале марта мы уже писали о возмущении украинских СМИ по поводу выигрыша компанией тендера «Энергоатома» на поставку оборудования на 570 млн грн. Одним из участников тендера была американская Meridiсan Inc, не исключено, что компания в СМИ — попытка довести ситуацию до опротестования тендера и назначения нового.

Поэтому очередная засветка ŠCODA JS на Украине — снова с оттенком скандальности.

Сообщается о задержании детективами Национального антикоррупционного бюро экс-главы обособленного подразделения компании «Энергоатом». Его обвиняют, в частности, в том, что он договаривался с представителями Scoda относительно размеров перечислений «откатов». В деле фигурируют 3,2 млн швейцарских франков, арестованных на счете в швейцарском банке (видимо, это сумма полученных им «откатов»).

ŠCODA JS — отнюдь не единственная компания, для которой в информационном пространстве Украины создаётся такой фон. Скажем, заголовки по вышеупомянутому соглашению о поставке запчастей для ремонта РДЭС для ЗАЭС-4 звучат примерно так: «Запорожскую АЭС уличили в сделке с Россией на 2,57 млн евро», «Запорожская АЭС опять купила российских запчастей на миллионы евро у латышской «прокладки», навязанной атомщикам через СБУ» и т.п.

Ralf1969 Запорожская АЭС

Причина такой внезапной нелюбви прояснилась в середине марта. Городской совет г. Славута Хмельницкой области (город-спутник Хмельницкой АЭС) согласовал продолжение строительства энергоблоков №3 и №4 ХАЭС. Поставит их Украине именно чешский производитель.

Вокруг достройки было много инсинуаций: Украина несколько лет решала, какие именно реакторные установки будут работать на Хмельницкой АЭС. В результате городской совет проголосовал за ВВЭР-1000.

«Их проще всего использовать для наших условий — их мощность отвечает нашим задачам, под них рассчитаны инфраструктурные объекты, есть специалисты, которые досконально знают нюансы работы реакторов этого типа. Если переходить на другую технологию, то кто и где будет готовить новых специалистов? За год-другой новую систему обучения подготовить невозможно, только организация базы займет годы», — поясняет заведующий лабораторией радиоэкологической безопасности и радиационного мониторинга Научно-исследовательского предприятия «Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем» Григорий Коваленко в комментарии для информационно-аналитического центра по вопросам ядерной энергетики EUAXIS.

Другие эксперты указывают также, что работа по строительству энергоблоков в значительной степени завершена, особенно на энергоблоке №3. Следовательно, выбор другой РУ по сути означал бы необходимость разрушения уже готовых конструкций и строительства новых, а это удорожает проект и увеличивает сроки его реализации.

ЦХОЯТ

Первая очередь Центрального хранилища отработанного ядерного топлива будет запущена уже к концу текущего года, пообещал министр энергетики Украины Игорь Насалик на заседании общественного совета при минэнерго.

1wallpaper.net Радиация

Технический директор «Энергоатома» Александр Шавлаков уточняет, что все работы по хранилищу выполняются согласно проектным срокам.

«Финансирование ЦХОЯТ осуществляется по двум источникам — это средства, заложенные в тариф, и заёмные средства. В этом году был заключен контракт на получение кредита в размере 250 млн долл. для обеспечения строительства. Финансирование ЦХОЯТ обеспечено в полном объеме. У нас нет проблем с финансированием этого проекта», — уточнил Шавлаков.

Напомним, что в начале июня 2017 года Кабмин утвердил проект строительства ЦХОЯТ. В этом хранилище с применением технологии поверхностного «сухого» хранения компании Holtec International будет в течение 100 лет безопасно храниться ядерное топливо с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Чиновники в Киеве не устают подчеркивать, что из-за отсутствия собственного хранилища Украина вынуждена каждый год тратить около 200 млн долларов на оплату услуг по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива на территории России.