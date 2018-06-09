«Учтивым издевательством» жители прибайкальского посёлка Листвянка назвали ответ из Департамента недвижимости Минэкономразвития РФ, рассмотревшего коллективное обращение по поводу китайской экспансии и массовых нарушений законодательства в связи со строительством гостиниц гражданами КНР. Ознакомившись с его фотокопией, размещённой в группе «Байкал — наше достояние», его действительно сложно не считать отпиской.

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«Согласно обращению на территории Байкальской природной территории ведётся деятельность, нарушающая режим охраны данной территории. При этом, исходя из текста обращения, не представляется возможным однозначно идентифицировать территорию (земельные участки, адресные ориентиры, кадастровые номера), используемую иностранными гражданами, осуществляющими строительство на ней», — сказано в ответе.

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Действительно, из Москвы, наверное, сложно разглядеть то, что происходит в небольшом селе за тысячи километров от улицы Тверская-Ямская, где находится департамент.

Далее в ответе за подписью исполняющего обязанности директора департамента недвижимости Минэкономразвития РФ М. Д. Харитова незатейливо процитировано законодательство (Конституция РФ, Земельный кодекс, ФЗ «Об охране озера Байкал»), в котором прописаны права и обязанности иностранцев и сделан вывод:

«Таким образом, граждане вне зависимости от гражданства вправе приобретать права на земельные участки, расположенные в границах Байкальской природной территории, и совершать с ними сделки на общих основаниях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с учётом ограничений земельным, природоохранным, градостроительным, водным законодательством».

Относительно незаконного строительства объектов капитального строительства в департаменте вновь процитировали законодательство и сделали отсылку на проверки, проведённые в 2017 году прокуратурой Иркутской области, и план проведения проверок органов местного самоуправления Хужирского и Ольхонского районов (июнь 2018 года).

Раз уж в департаменте упомянули об этих проверках, то почему «постеснялись» написать, что активно проверять стали после того, как в конце января 2018 года на самом крупном острове озера Байкал — Ольхон — сгорела туристическая база, двое погибших? Известно ведь, что пожар тогда произошел в двухэтажном доме, который был переоборудован владельцем под туристическую базу. В момент пожара в доме находились 16 человек. Среди них были восемь граждан Южной Кореи, четверо граждан Китая, а также четверо сотрудников турбазы. Площадь возгорания составила 100 кв. метров. Кстати, то строительство, что в конце 2017 года было остановлено прокуратурой, по словам жителей Листвянки, вновь продолжается, несмотря на предписания.

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Возмущение жители Листвянки выразили и по поводу утверждения в ответе департамента:

«Нарушений миграционного законодательства со стороны прибывающих туристов, а также фактов осуществления незаконной трудовой деятельности иностранными гражданами в сфере туризма не остановлено»(информация МВД).

И то, что в конце ответа, полученного активисткой их Листвянки «гражданкой Бунтовской», М. Д. Харитов ещё и попросил «настоящее письмо довести до сведения остальных граждан, подписавших настоящее обращение».

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Их мнение по итогам обсуждения я высказал житель Листвянки и руководитель театра авторской песни Евгений Кравкль:

«По сути, это грамотная отписка и такое, можно сказать, учтивое издевательство. Понимаете, эти москвичи, бояре, к которым «челом бьют», у нас тут вообще ничего не видят! «Не установлено», «не выявлено» — так они пишут… Они хотят, чтобы мы им кадастровые номера изучали и грамотно наши «доносы» составляли, чтобы мы всю документацию тут сами вели и им докладывали! Зачем они тогда вообще нужны, если они ничего не способны сделать! (здесь опять пропускаю некоторые выражения местных граждан). Тут у нас Китай внутри России давно уже вовсю строится, а они ничего не видят!» — высказался Евгений.

В заключение он напомнил слова президента РФ:

«Помните, как наш президент сказал: «А зачем нам мир без России?» Сильно и чётко сказано <…> Однако, мы тоже вправе задать пока что риторический, вопрос: «А зачем нам, сибирякам, Россия, если в Сибири будут жить и работать китайцы?»

До начала XX века посёлок Листвянка именовался Лиственничное (по названию железнодорожной станции). Сейчас его по праву называют «Воротами Байкала»: расположен он по правую сторону истока реки Ангара и вытянут на северо-запад вдоль озера (залива Лиственничный) на 5 км. Активная скупка земель, по словам местных жителей, там началась только в последние годы.

Цитата из статьи на babr24.com Одно из десятков объявлений о продаже земли в Листвянке. Причём речь идет не просто о водоохранной зоне Байкала, а о его береге. Объявление дублируется на китайском языке

«Я обратила внимание на штендеры китайские. Не владею, к сожалению, китайским, и я не понимала, о чём надписи. А когда их уже стали переводить, люди ужаснулись. Гиды тоже рассказывают туристам, что Байкал — это северное море китайцев, на котором раньше жили их племена, и территория временно принадлежит России. Второе — китайцы уверены, что концу 2020 года скупка земель на Байкале наберет еще большие обороты, поскольку существует федеральный закон 473-й «О территориях опережающего социально-экономического развития России (ТОР)», — ранее отмечала активистка Юлия Иванец.

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Иркутские корреспонденты, в начале 2018 года посетившие Листвянку, свидетельствуют:

«Листвянка — это сотни гостиниц. В основном нелегальных». «Китайцы всюду. Их тысячи. Спасибо, что не миллионы».

Между тем подготовка к новому туристическому сезону на Байкале набирает обороты. Региональный турбизнес уже не раз высказывал своё беспокойство из-за набегов коллег из КНР, которые сметают все бронирования, не оставляя ничего для российских отдыхающих. Вопрос об актуальности введения квотирования и сезонных разрешений (а то и вовсе запрета на въезд иностранным туристам) рассматривался недавно на круглом столе во время выставки «Байкалтур». Однако глава агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина заявила, что все это идет вразрез с государственной политикой РФ. Выходит, что русский с китайцем братья навек, а Байкал — невеликая цена за дружбу?

Софья Бунтовская ИА REGNUM Строительство китайских «гостиниц» в Листвянке не прекращается в любое время года

Напомним, особенно явственно эта политика проявилась в проекте по десятикратному сокращению водоохранной территории Байкала. Но не только государевы люди — местные чиновники — прикрываясь госполитикой, уже выстроили отличные отношения с китайскими отдыхающими, завязанные на личной выгоде. Вопрос сохранения Байкала их традиционно не волнует.