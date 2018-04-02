Лишь вопросом времени была капитуляция фракций так называемой сирийской оппозиции, засевших в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Несмотря на то что боевикам по-прежнему принадлежат провинции Идлиб и — частично — Дараа, считать, что они могут добиться свержения сирийского «режима», больше нельзя, поэтому Вашингтону необходимо смириться с тем, что президент Сирии Башар Асад сможет остаться на своем посту еще не один год. Тем не менее даже такое развитие событий Белый дом может пустить себе на пользу, пишет Дэниэл Депетрис в статье для американского издания The National Interest.

Aziz1005 Гута, город в Сирии

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Автор отмечает, что как бы сложно с моральной и этической точки зрения это ни было, США нужно сделать такое признание и уже на его основе строить свою сирийскую стратегию. Прежние шаги, обозначенные бывшим главой дипломатического ведомства Рексом Тиллерсоном и заключающиеся в использовании военного присутствия для оказания воздействия на политический процесс в стране, пали жертвой изменяющихся обстоятельств в регионе. В частности, провал прежних попыток был связан с отсутствием в Сирии серьезного конструктивного дипломатического процесса, поскольку геополитическим безумием для Асада было бы идти на уступки тогда, когда он успешно возвращает свои территории.

В сложившихся условиях актуален вопрос, что могут сделать США, могут ли они поддерживать отношения с сирийским лидером, который совершил «огромное число военных преступлений и преступлений против человечности». Автор подчеркивает, что, к счастью, политическое урегулирование в Сирии не является ключевым интересом национальной безопасности США. Как бы сложно ни было это признать политикам США, но на Ближнем Востоке Асад — второстепенная фигура, которая теперь полностью зависит от иностранной военной поддержки для обеспечения своего выживания. Хотя совсем закрывать глаза на «режим» нельзя, он все же может ограничить свободу США в регионе. Вашингтон будет продолжать свой ближневосточный курс, независимо от того, останется ли Асад у власти или нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Как ни странно, но победа Асада может дать Белому дому возможность «утереть нос» России. Так, именно Москва несет ответственность за сохранение и восстановление позиций Асада, поэтому она же будет вынуждена поддерживать своего слабого клиента всякий раз, когда у него возникают проблемы. Экономика же разрушена, ее сектор здравоохранения в руинах, статус независимого суверенного государства сомнителен, поэтому назвать Дамаск оптимальным союзником для России нельзя. На восстановление Сирии потребуется по меньшей мере $200 млрд, бо́льшую часть которых будет вынужден выделить Россия.

Россия помогла сломить Сирию для сохранения у власти своего союзника, поэтому теперь именно ей отвечать за восстановление государства. Правление же Асада, который на протяжении семи лет вел войну «против собственного народа» и теперь стоит в одном ряду с самыми отвратительными диктаторами, безусловно, несправедливо.

Тем не менее, заключает автор, в мире справедливость — вещь нечастая. В сложившихся условиях, вероятно, лучше всего для администрации президента США Дональда Трампа просто оставить России расхлебывать сирийскую кашу, при этом сохраняя возможность наносить удары по террористическим группировкам, базирующимся на территории арабской республики и угрожающим интересам США.