В русском языке есть выражение «распоясаться». В переносном смысле оно, согласно толковым словарям, означает «стать распущенным, утратить всякую сдержанность. Напр. — наглец распоясался». Даже неловко, что иногда приходится применять подобное выражение в отношении дипломатов солидного государства, уважаемого члена международного сообщества. Но как иначе можно охарактеризовать раздачу официальной японской делегацией во главе с генеральным консулом во Владивостоке Тацухико Касаи гражданам нашей страны брошюр на русском языке, в которых выдвигаются грубые притязания не только на южнокурильские острова, но и на все Курилы до Камчатки и южную половину русского острова Сахалин? На помещенных в таких брошюрах картах входящие в состав Сахалинской области острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряда Хабомаи выкрашены в цвет Японии как принадлежащие ей, а остальные Курилы и южная половина Сахалина оставлены не закрашенными как территории с якобы неопределенной государственной принадлежностью. При этом хорошо известно, что под выдуманным в 60-е годы прошлого столетия термином «северные территории» в Японии «расширительно» понимаются вся Курильская гряда и Карафуто (Южный Сахалин).

Anatoly Gruzevich Курильские острова

По сообщению ИА Sakhalin Media, представительство МИД РФ в Петропавловске-Камчатском направило генеральному консулу Японии во Владивостоке ноту протеста в связи с распространением на Камчатке материалов, на которых Курильские острова обозначены как японские. Об этом сообщил представитель МИД РФ в Петропавловске-Камчатском Евгений Верещага. По словам представителя, в период с 22 по 24 марта на Камчатке с официальным визитом находилась японская делегация во главе с консулом этой страны во Владивостоке Тацухико Касаи. Визит делегации прошел в рамках проведения «51-го кинофестиваля японских фильмов» в Камчатском крае.

Novayagazeta-vlad.ru Карта из японской брошюры «Деятельность правительства Японии по содействию России». Острова Шикотан, Кунашир, Итуруп и Малая Курильская гряда окрашены в цвет Японии, а южный Сахалин и остальные Курильские острова обозначены белым цветом. Это значит, что Япония не признает суверенитет России над ними

«У них состоялось несколько встреч, в том числе с официальными лицами региона. На нашей встрече лично мне был вручен журнал, в котором территория России, в частности острова Курильской гряды были обозначены как японские», — рассказал Евгений Верещага. По его словам, консулу немедленно была направлена нота протеста. «Мы высказали мнение, что подобные действия недопустимы, что острова Курильской гряды являются неотъемлемой частью РФ и их статус не подлежит сомнению. Просили впредь подобные материалы не распространять на территории Камчатки», — добавил Верещага.

«Японская делегация пробыла на Камчатке несколько дней, проведя за это время множество встреч с чиновниками и бизнесменами. Везде они раздавали свои буклеты и журналы, на которых на карте Курильские острова были помечены как японские. Подобные публикации были переданы японцами и представителям пограничного управления», — сообщило Sakhalin Media.

Попробуй японские дипломаты предпринять подобное в советские времена — реакция была бы незамедлительной вплоть до высылки как персоны нон грата. Однако в «демократической» России на подобные «шалости» смотрели сквозь пальцы. Да что там, не так давно даже негласно поощряли картографическую агрессию Японии, видимо, таким образом приучая русских к мысли о «неизбежности потери Курил». Дабы не быть заподозренным в голословности утверждений, приведу некоторые факты.

Во времена «ельцинско-козыревского МИД» японские дипломаты, почувствовав слабость руководства страны пребывания и его стремление ради финансовой поддержки идти на серьезные территориальные уступки, принялись открыто обрабатывать население нашей страны, дабы добиться его согласия с капитулянтским курсом Кремля. МИД Японии большими тиражами издавал, а японские посольство и консульства в РФ широко распространяли красочные брошюры на русском языке «Северные территории Японии», в которых, в частности, утверждалось: «9 августа 1945 года, три дня спустя после атомной бомбардировки Хиросимы и в день атомной бомбардировки Нагасаки, Советский Союз в нарушение Пакта о нейтралитете вступил в войну против Японии…» Объясняя свое несогласие с Ялтинским соглашением, по которому Южный Сахалин и все Курильские острова переходили к Советскому Союзу, составители брошюры, явно греша против логики, заявляли, что «Япония, которая не была участницей в Ялтинском соглашении (Как Япония могла быть в годы войны участником конференции стран-союзников?! Абсурд! — А.К.), ни юридически, ни политически им не связана». А потому-де действия Советского Союза следует именовать «нападением, незаконным захватом японской территории». За кого же надо принимать наш народ, чтобы пытаться заставить его всё ставить с ног на голову — обелять агрессора и клеймить победителя — освободителя народов от японского ига?

В середине 1990-х годов в России беспрепятственно распространялась книга одного из главных японских борцов за «северные территории» — профессора Хоккайдского университета Хироси Кимура «Курильская проблема. История японо-российских переговоров по пограничным вопросам». Обвинявшая СССР во всех грехах и зовущая к незамедлительному «возвращению японских территорий» книга, видимо, не нашла издателя в нашей стране и была отпечатана за японские деньги на русском языке в Киеве. Так что русофобские настроения вызревали на «Незалежной» давно.

Курильские острова на карте Российской Империи

Японская позиция о «принадлежности» Курильских островов Японии и необходимости их «возвращения в полном объеме и как можно скорее» была в 2000 году специально изложена на русском языке для ознакомления российскими политиками и высокопоставленными чиновниками. А именно, японские «обоснования» содержались в подготовленной «Научно-исследовательским советом по вопросам национальной безопасности» (Ампокэн) книге «Вехи на пути к заключению мирного договора между Японией и Россией». В этом «катехизисе», искусственно созданном американцами и реваншистски настроенными японцами из правящих слоев «движения за возвращения северных территорий», звучали прямые призывы пересмотреть итоги Второй мировой войны в пользу потерпевшей в ней сокрушительное поражение Японии. Руководитель Ампокэн Итиро Суэцугу писал во введении:

«Японская сторона настаивает, что сердцевиной этого договора должно быть установление «принадлежности Японии четырех северных островов». Нельзя сказать, что с российской стороны не звучат голоса понимания и поддержки такого подхода… Одновременно я вижу одну проблему: во многих случаях российские люди не знают истинных исторических фактов… Эта книга как раз и ставит своей целью дать искренние ответы на сомнения, которые испытывают россияне».

По заказу японцев содержание беспрецедентной пропагандистской книги, призывающей к нарушению суверенитета и территориальной целостности нашей страны, было переведена, и она была издана в Москве. Вопреки обыкновению, выполнявшие заказ Ампокэн российские переводчики «скромно» скрыли свои имена. А вот название типографии нельзя было не указать. Помню, как поразило меня название места «рождения» японской агитки: «Отпечатано с готовых диапозитивов в ППО «Известия» Управления делами Президента РФ. 103 798, Москва, Пушкинская пл., 5. Зак. 2368. Тир. 4000 экз.».

Marcuch Южно-Курильск

Еще одним примером того, как японцы без должного уважения относились к «новой России» и ее руководителям, были нарушающие не только дипломатические каноны, но и элементарные правила гостеприимства и приличия провокации на саммите «большой восьмерки» 2008 года. Тогда участвовавший в работе проходившего на Хоккайдо саммита президент РФ Дмитрий Медведев вынужден был ежедневно лицезреть демонстративно вывешенную большую карту с обозначенными как японские Курильскими островами. Одновременно была издана к саммиту печатная продукция на английском языке. Сообщалось, что «только в одном путеводителе по Хоккайдо скандальная карта с «японскими Курилами» встречается 98 раз».

И какова же была реакция Москвы на столь провокационное и оскорбительное поведение Токио? В Кремле, сообщала тогда газета «Известия», «не склонны драматизировать ситуацию вокруг Курильских островов. Там считают: проблема, безусловно, существует, но она не должна мешать нашему сотрудничеству с Японией в экономической, гуманитарной и других сферах». Представитель президента России по делам «большой восьмерки» Аркадий Дворкович был невозмутим, заявив:

«Вопрос южных Курил не будет иметь к саммиту никакого отношения. Позиция Японии останется такой же, как раньше. Хотя там, несомненно, будут на лужайках выступать группы протестующих. Всё как обычно. При этом не исключаю, что такого рода вопросы могут быть подняты на двухсторонних переговорах».

Похоже, в Кремле и сейчас считают, что ничего особенного не происходит, «всё как обычно».

London, Royal Geographical Society, 1897, 54×74 cm Курильские острова на английской карте 1893 года

А вот в других уважающих себя странах реагируют на попытки ущемления суверенитета и территориальной целостности своего государства совсем по-другому. На днях министерство иностранных дел Республики Корея (Южная Корея), вызвав посла, заявило дипломатический протест правительству Японии в связи с изданием министерством науки и образования инструкции, требующей обучать учеников старших классов школ в духе понимания проблемы принадлежности островов Такэсима не Корее, а Японии. В действительности эти издавна именуемые по-корейски Токто (Докдо) острова в 1945 году вошли в состав освобожденной Кореи одновременно с прекращением колониального владения Японией Корейским полуостровом. В прошлом году аналогичные рекомендации были спущены министерством в начальные и средние школы Страны восходящего солнца. Тогда Сеул также заявил протест, потребовав отменить инструкцию. Не приходится говорить, что подобные действия Токио еще больше осложняют и без того непростые японо-южнокорейские отношения, затрудняющие даже личные контакты лидеров двух стран. И это несмотря на то, что Япония и Южная Корея состоят в военном союзе друг с другом.

Отметим, что в изданной министерством науки и образования инструкции говорится о принадлежности Японии не только островов Такэсима, но и «северных территорий», то бишь суверенных земель России — Курильских островов. Но, видимо, привыкнув к индифферентному отношению российских властей к повсеместному покушению японцев на российскую территорию, аккредитованные в Японии СМИ России даже не заметили или не захотели замечать очередного недружественного демарша официального Токио. А это, отметим, лишний раз убеждает «наших японских друзей» в том, что «особо заинтересованная в Японии» Москва будет и впредь терпеть подобную картографическую агрессию.***На фото: Карта из японской брошюры «Деятельность правительства Японии по содействию России». Острова Шикотан, Кунашир, Итуруп и Малая Курильская гряда (Хабомаи) окрашены в цвет японского государства, а южная часть острова Сахалин и остальные Курильские острова, начиная от острова Уруп и заканчивая островом Шумшу, (http://novayagazeta-vlad.ru/2015/08/14/1459/kurily-susi-dlya-yaponcev.html)