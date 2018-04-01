Во всём мире набирает популярность бодипозитив — движение, направленное на принятие себя и собственного тела. Его участники помогают друг другу научиться ценить здоровье, уникальную красоту и индивидуальность, преодолевать комплексы и жить в гармонии с собой, не оглядываясь на моду или общественное мнение. Кроме того, бодипозитив тесно связан с идеями феминизма, проповедует равенство полов и отказ от гендерных стереотипов. ИА REGNUM рассказывает о блогерах, которые следуют философии бодипозитива и помогают своим подписчикам избавиться от модных стереотипов и полюбить себя.

Скриншот страницы Instagram Татьяны Коптиловой Блогер Татьяна Коптилова

Тесс Холидей

Тесс Холидей — самая крупная plus-size модель в мире. И хотя сейчас она является одной из самых популярных представительниц модной индустрии, в детстве Тесс столкнулась с издевательствами из-за лишнего веса. Несмотря на это, девушка всегда мечтала стать моделью и, повзрослев, отправилась покорять мир моды. Тесс подала заявку в одно из модельных агентств Атланты, но там ей ответили отказом. Тогда девушка решила опубликовать свои снимки на различных сайтах и таким образом привлечь к себе внимание. В 2011 году Тесс пригласили участвовать в ток-шоу Heavy, после чего её заметили и стали снимать в различных рекламных роликах.

Скриншот страницы Instagram Тесс Холидей Size-plus модель Тесс Холидей

Вскоре начинающая модель подписала контракт с агентством MiLK Model Management и впервые появилась на обложке журнала Vogue. С тех пор Тесс стали называть персоной номер один среди plus-size моделей. Кроме того, девушка является основательницей движения #EffYourBeautyStandards («Да пошли ваши стандарты красоты»). Этот хештэг сопровождает практически все фотографии, на которых Тесс демонстрирует свои формы.

«Надеюсь, это поможет вам осознать, что можно быть в ладу с собой, даже если вам случилось жить в пышном теле. Я сексуальна, уверенна, и мне всё по фигу», — подписала модель один из снимков, на котором позирует в нижнем белье.

Тесс также постоянно подчеркивает в своём Instagram-аккаунте, что лишний вес не значит проблемы со здоровьем или лень. Она утверждает, что абсолютно здорова и занимается спортом по меньшей мере четыре раза в неделю. Модель также отмечает, что не любит отретушированные снимки и предпочитает фотографии, на которых видны все недостатки.

Аркадио Ади Дель Вале

Аркадио Ади Дель Вале из Бостона много лет стеснялся своей внешности — вес мужчины превышает 170 килограммов. В 2015 году, когда в США стало популярным движение бодипозитива, Валле завёл страницу в Instagram и решил поделиться там своими снимками. Как рассказывал мужчина, на это его вдохновила Тесс Холидей.

Скриншот страницы Instagram Аркадио Ади Дель Вале Size-plus модель Аркадио Ади Дель Вале

Фотографии Валле привлекли внимание не только подписчиков, но и модельеров. Вскоре мужчина принял участие в модном показе на неделе моды в Нью-Йорке, а позже поучаствовал еще в двух показах. Это позволило ему избавиться от проблем с самооценкой, хотя Валле отмечает, что нередко на его странице оставляют комментарии критического содержания. В частности, некоторые пользователи обвиняют Валле в том, что он продвигает ожирение и нездоровый образ жизни. Сам же мужчина старается не обращать внимания на подобные высказывания и подчеркивает, что его цель — помочь людям побороть страх самовыражения.

«Я больше, чем просто мода или одежда. И я хочу показать, какими прекрасными вы можете быть в собственной коже, неважно, мужчина вы или женщина», — пишет Валле.

Кармен Рене

30-летняя Кармен Рене из Калифорнии с самого детства ловила на себе испуганные взгляды и терпела издевательства. В три года у неё появились первые признаки лимфедемы — заболевания, при котором наблюдается отёк конечностей. Из-за проблем с лимфатическими узлами в ногах Карен была вынуждена ходить исключительно в сандалиях, так как только в такую обувь помещались её ступни. С течением времени состояние девушки ухудшалось, а с ним падала и самооценка.

Всё изменилось, когда Карен познакомилась со своим молодым человеком. Именно он помог ей принять себя и перестать скрывать свои ноги от взглядов посторонних. С тех пор девушка периодически снимается в откровенных фотосессиях и не стыдиться показать своё тело широкой аудитории.

Скриншот страницы Instagram Кармен Рене Блогер Кармен Рене

«Будьте тем, кем вы хотите быть, и не зацикливайтесь на рамках общества. Различия делают нас красивыми. Я всего лишь человек, так что, конечно, у меня бывают плохие дни. Но девять раз из десяти я просыпаюсь со словами «Ты делаешь правильное дело», — пишет Кармен.

Ангелина Русанова

Ангелина Русанова создала страницу в Instagram еще летом 2016 года, но долгое время использовала приложение просто как сервис хранения фотографий. Однажды Ангелина наткнулась на профиль девушки с таким же типом фигуры и тогда впервые узнала о существовании plus size моделей и бодипозитиве.

Скриншот страницы Instagram Ангелины Русановой Size-plus модель Ангелина Русанова

Летом 2017 года она из любопытства приняла участие в конкурсе и прошла отбор на съемку для рекламы одежды магазина. С этого и началась модельная карьера Ангелины. С появлением профессиональных фотографий профиль девушки в Instagram начал набирать популярность, и тогда она решила добавить к красивой картинке еще и содержание. Записи о принятии себя и любви к неидеальному телу быстро нашли своего читателя — в подписчиках у Ангелины уже более 30 тыс. человек. Своим примером модель не только показывает, что размер одежды не играет никакой роли, но и помогает девушкам принять особенности своего тела и выгодно их подчеркнуть, справиться с давлением общества и не обращать внимания на унижения.

«Я могу фотографироваться так, как мне захочется, потому что я свободна. Если ты делаешь всё в угоду обществу, то рано или поздно оно уничтожит твою личность. Быть неправильным — это весело», — утверждает Ангелина.

Несмотря на то, что бодипозитив — довольно популярное движение, многие считают, что с помощью бодипозитива полные люди якобы оправдывают свою лень и нежелание худеть. Корреспондент ИА REGNUM поинтересовался у девушки, что она думает по этому поводу.

«Я считаю, что это мнение сформировано, во-первых, из-за неосведомленности людей о главной идее бодипозитива и из-за того, что некоторые полные люди действительно оправдывают свою лень этим движением. Но также люди боятся всего нового. Когда у человека в голове рушится шаблон, один чувствует невероятную свободу, а другой боится перемен. Это как религия — одни её принимают и свято верят, а другие совершенно отрицают, даже не вникая в суть. Бодипозитив — это, прежде всего, любовь к себе».

Екатерина Сигитова

Екатерина Сигитова — 37-летний психотерапевт, которая долгое время едва ли не ежедневно ловила на себе удивленные, а порой даже испуганные взгляды. Виной тому ихтиоз — неизлечимое кожное заболевание, характеризующееся нарушениями ороговения. С самого детства Екатерина сталкивалась с унижениями, стыдливостью и непрошенными советами незнакомцев. Долгое время она не могла принять себя, пытаясь забыть о существовании своей болезни. Но однажды женщина осознала, что ихтиоз — не дефект, а полноценная её часть.

«Я не ощущаю своё тело плохим, негодным или дефектным. Я ощущаю его как отличающееся от большинства, но не «хуже», а «другое», при этом очень красивое», — пишет Екатерина.

Скриншот страницы блог Екатерины Сигитовой Психотерапевт и блогер Екатерина Сигитова

Несмотря на то, что женщина смогла принять себя и полюбить свою кожу, процесс гармонизации с собственным телом протекал нелегко. Екатерина всё так же ловила на себе взгляды прохожих, которым порой не хватало просто «поглазеть» — некоторые из них хотели пообщаться, дать совет или выразить сочувствие. О том, нуждалась ли в этом сама женщина, естественно, никто не спрашивал. Подобные контакты прекратились, когда Екатерина переехала в Прагу — там на её особенность почти никто не обращает внимания.

Сейчас она практикующий психотерапевт и решает такие проблемы, как личные границы, проблемы с внешностью, дисморфофобия, расстройство пищевого поведения и другие. Большую часть своего блога Екатерина посвятила ихтиозу. Она рассказывает читателям о своём опыте, принятии себя и борьбе с реакцией окружающих.

Татьяна Коптилова

В 18 лет заболела гидроцефалией, прошла через несколько операций, полгода пролежала в коме и вышла из неё инвалидом. Спустя год упорной работы над собой вернула себя в прежнее состояние — инвалидность уже не подтвердили. Именно этот жизненный этап привёл Татьяну Коптилову к совершенно новому осознанию собственной жизни.

«Вот уж на что точно не стоит тратить ценное время, так это на комплексы, попытки соответствовать чьим-то представлениям о вас и идеальном жизненном пути и прочей подобной шелухе», — пишет она.

Скриншот страницы Instagram Татьяны Коптиловой Блогер Татьяна Коптилова

Свой блог в Instagram Татьяна посвятила бодипозитиву, принятию себя, феминизму и интуитивному питанию. На примере собственного опыта она делиться с подписчиками своими идеями и помогает полюбить собственное тело. В частности, Татьяна рассказывает о принятии действительности без приукрашиваний, о том, почему не стоит заострять внимание на чужом мнении и ожиданиях, как правильно питаться, при этом не ограничивая свои потребности, и других аспектах.

Изюминка блога — подача серьезных тем с юмором. Страница Татьяны пестрит короткими смешными видеозаписями и ироническими фотографиями, которые порой оказывают больший эффект, чем слова.

«Я часто встречала комментарии от людей, которые не разделяют идеи бодипозитива, якобы это движение позволяет расслабиться и не следить за своим телом. Но это очень однобокое суждение, — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM Татьяна. — Во-первых, главный принцип бодипозитива — это «Твое тело — твое дело». Каждый человек в праве сам распоряжаться им без посторонних советов. Если я не захочу делать что-то для улучшения внешнего вида своего тела с точки зрения общества, то это уже проблема самого общества, которое отказывается принимать людей, не вписывающихся в устоявшийся шаблон. Мой внешний вид никаким образом не задевает других людей. Во-вторых, если человек хочет соответствовать моде или своим собственным желаниям, общественным идеалам, то и тут никто не в праве его осудить. Делай что хочешь. В этом вся прелесть бодипозитива.

Например, у меня на теле множество послеоперационных шрамов. Раньше я переживала и думала, что обязательно удалю их или перекрою татуировками. Но потом задумалась, ведь шрамы не мешают мне жить, и они — моя история, мои жизненные этапы. Почему я должна их убирать? Чтобы тело соответствовало картинкам из журналов? Эта идея показалась мне бредовой, и я просто приняла их и свое тело таким, какое оно есть».

Даша Бессмертная

«Со мной ты узнаешь, что счастье не в килограммах», — такая фраза встречает новых подписчиков Даши в её блоге в Instagram. Пожалуй, именно ею можно описать и концепцию профиля.

Даша с детства была крупнее своих сверстников, но её это не заботило. Чего не скажешь о родственниках девушки. В подростковом возрасте она постоянно слышала упрёки и наставления о том, что ей нужно похудеть. Именно в тот момент Дашей завладела навязчивая мысль сбросить лишний вес. Но так как в семье девушки всегда присутствовал культ еды, о правильном похудении Даша не знала, поэтому просто стала морить себя голодом. Результат не заставил себя ждать — стрелки весов показали желанный вес, однако вскоре килограммы вернулись в двойном размере, а с ними пришли и проблемы со здоровьем.

«Вмешиваться в ситуацию нужно только тогда, когда вам действительно не всё равно. То есть не просто кинуть фразу «ты жирная/тощая, займись собой», а реально помочь — поддержать морально, отвести на консультацию к специалисту, смотивировать личным примером», — считает Даша.

Скриншот страницы Instagram Даши Бессмертной Блогер Даша Бессмертная

Сейчас девушка приняла себя и придерживается интуитивного питания. Именно на своём личном примере она рассказывает о бодипозитиве, любви к себе и правильном похудении. Блогер считает, что никто не обязан напрягаться, чтобы соответствовать заданным стандартам, так как это личное дело каждого.

«Бодипозитив — о праве выбора, каким быть, — рассказывает Даша корреспонденту ИА REGNUM. — О том, что никто не может унижать другого человека из-за особенностей его внешности. О том, что полный не значит ленивый/больной/нечистоплотный. Полный — это про объемы тела, а не про черты характера. Бодипозитив — это не про оправдание своей лени, потому что уверенному в себе человеку не перед кем оправдываться. Его тело — его дело».

OlyaCass

23-летняя петербурженка Оля ведет свой блог сразу на двух платформах — в YouTube и Instagram. Одно из её главных увлечений — наряды и весёлый макияж, что видно невооруженным глазом на фотографиях и видео Оли. Более двух лет назад это увлечение переросло в собственный онлайн секонд-хэнд «На балконе».

Скриншот страницы Instagram Olya Cass Блогер Olya Cass

Кроме того, блогер придерживается идей бодипозитива и феминизма, поэтому время от времени посвящает посты и ролики этой теме. Вести свой блог Оля начала еще до того, как смогла полностью принять своё тело. Долгое время она считала, что стыдиться своего тела, если оно не идеально — абсолютно нормально. Однажды девушка наткнулась на блогера, который рассказывал о бодипозитиве, и заинтересовалась этим движением. Со временем желание полюбить себя в полной мере овладело Олей настолько, что она выложила в Instagram фотографию себя в нижнем белье. Девушка думала, что после этого столкнется с волной критики, однако подписчики поддержали её.

С тех пор Оля делится собственными мыслями по поводу принятия себя, дискриминации и гендерных стереотипов. При этом она делает акцент на том, что не учит никого своей философии, но помогает другим на примере собственного опыта полюбить своё тело. На днях блогер запустила флешмоб #МоиПрикольности, помогающий принять себя. В рамках акции участники рассказывают о мелочах, которые делают их теми, кем они являются.

«Кажется, я не знаю чувства лучше, чем чувство осознания того, как приятно и круто быть именно той, кем я являюсь! Чувство, когда я сама это осознаю, гораздо сильнее того, когда об этом говорит даже самый близкий человек. Чувство понимания того, что со мной интересно и весело, что отражение в зеркале очень радует глаз, что у меня есть миллион маленьких очаровательных особенностей и прикольностей, которые являются частью моего тела и сознания!» — пишет блогер.

MILIYOLLIE

Оли — бодипозитивный фотограф. Девушка с детства была крупной, и цифра на весах постоянно не давала ей покоя. Еще больше этот покой нарушали комментарии родственников, в результате чего нелюбовь к себе развивалась в девушке еще больше. Со временем Оле удалось принять собственное тело со всеми его недостатками, и сейчас она помогает в этом другим.

Скриншот страницы Instagram MILIYOLLIE Фотограф и блогер MILIYOLLIE

В своей профессии Оли выступает за отсутствие косметической ретуши на фотографиях. По её мнению, не обязательно убирать на снимке различные недостатки человека, будь то широкие поры или другие несовершенства кожи, так как человек должен узнавать себя и питать иллюзорных идеалов.

«В этом моя цель: показать, что фотографии могут быть хорошими без косметической ретуши, показать, что люди на этих фотографиях выглядят клево и чувствуют себя комфортно. Для меня бодипозитивная фотография — это такая фотография, где человек узнает себя на снимке и видит в снимках других реальных людей, а не зафотошопленных моделей», — подчеркивает блогер.

ekaterinaxiii

С самого детства Катя испытывала комплексы по поводу лишнего веса. Уже с 12 лет она сидела на диетах и даже морила себя голодом. Из-за таких насилий над собой у девушки началась депрессия, в результате которой лишние килограммы уходили сами собой. И хотя такой способ похудения можно назвать опасным, окружающие хвалили Катю и утверждали, что она выглядит очень здоровой. Как часто бывает после резкого сброса веса, к девушке быстро вернулись утраченные килограммы. Ненависть к себе и расстройство пищевого поведения повлекли за собой еще и самоповреждение.

Скриншот страницы Instagram ekaterinaxiii Блогер ekaterinaxiii

«Общественное и культурное давление заставило меня сидеть на диетах, которые не работают, культивировало во мне стыд за себя, уничтожило мою самооценку, подарило мне депрессию, и всё это привело к нездоровым отношениям с едой, из-за которых я еще сильнее набирала вес. Бодипозитив же подарил мне гармонию с собой и своим телом, осознанное отношение к моему ментальному и физическому здоровью и моему питанию, здоровую самооценку, самоуважение, радость движения и физических нагрузок в удовольствие», — рассказывает Катя.

В своём блоге девушка делится собственным опытом и рассказывает, как не зависеть от мнения окружающих, как быть в гармонии с собой и вернуть радость жизни. В феврале Катя запустила флешмоб #ПростоВес, призывая подписчиков рассказать о своём весе, тем самым показывая, что цифры на весах никак не влияют на личность.

«Потому что это нормально, и в этом нет ничего страшного, ничего сакрального, ничего, что должно как-то влиять на вашу личность; это просто вес», — отмечает блогер.

Юлия Лапина

Клинический психолог Юлия Лапина работает с людьми, страдающими расстройствами пищевого поведения. По этому вопросу она написала ряд популярных статей, ведет мастер-классы, читает лекции и даже написала книгу «Тело, еда, секс и тревога». Свой Telegram-канал Body Neutral Zone Юлия начала вести не так давно — с января 2018 года. Тем не менее за такой короткий срок на него подписались уже более 3 тыс. человек.

Свой блог психолог посвятила расстройствам пищевого поведения и бодипозитиву. В нём она делится не только собственными мыслями по этому вопросу, но также публикует записи своих коллег и переводит тексты иностранных блогеров. Юлия делает акцент на том, что стремиться к идеальному телу нет смысла хотя бы потому, что никому не дано стать его обладателем. Идеальная фигура — это миф, навязанный масс-медиа.

Скриншот страницы Telegram-канал Body Neutral Zone Telegram-канал Body Neutral Zone

«Бодипозитив в первую очередь расширяет ваши права, а именно «моё тело — моё дело». Не социума, не мужа, не свекрови, не подруги — только ваше, — рассказывает Юлия корреспонденту ИА REGNUM. — Более того, в самой концепции «следить за телом» кроется огромная тревога, что оно (тело) вам враг и его «нужно держать в узде». Это очень токсичный феномен диетической культуры, отделяющий тело от идентичности. И бодипозитив говорит: «Вы это и ваше тело. Не надо его бояться, надо его научиться понимать и не смотреть как на объект, который должен понравиться кому-то, а смотреть как на проявления себя в этом мире.

К тому же именно бодипозитив принес данные, которые до этого обсуждались лишь в узком кругу специалистов — диеты не только оканчиваются обратным набором веса в 95% случаев (а иногда и плюс к тому весу), но и приносят с собой расстройства пищевого поведения. Здоровье — это не цифра на весах. Более того, мне зависимости от размера тела и состояния здоровья каждый человек заслуживает уважения. И речь именно об этом».

Маша Шульчева

Маша Шульчева завела Telegram-канал «Отличное тело», надеясь на то, что он поможет ей в принятии себя. Долгое время девушка придерживалась различных диет, но в конце концов устала и решила принять своё тело, не ограничивая себя в еде. Какое-то время её устраивал собственный вес, однако вскоре цифры на весах стали увеличиваться, а с ними и тревожные мысли о нелюбви к собственному телу и себе. Маше не хватало поддерживающего контента, и тогда она решила создавать его сама. Изначальный расчет на помощь не только читателям, но и самой себе подтвердился — многочисленные идеи и тексты на тему бодипозитива, телесности и отсутствия беспокойства сделали своё дело и помогли автору принять собственное тело.

Скриншот страницы Telegram-канал «Отличное тело» Telegram-канал «Отличное тело»

«Основной посыл бодипозитива вообще и моего канала в частности для меня именно такой — не нужно откладывать жизнь на потом, из-за того, как выглядит ваше тело (не так, как у Одри Хепберн, лучшей подруги или у вас самих 10 лет назад). Жить можно уже сейчас. Уже сейчас можно ходить на свидания, есть вкусную еду, покупать нарядную одежду, подстричься коротко и устроить фотосессию без одежды», — пишет Маша.

На своём канале она не только рассуждает на тему бодипозитива, рассказывает истории из личной жизни и делится опытом, но и развёрнуто отвечает на вопросы читателей и публикует эти тексты в блоге. Вопрос корреспондента ИА REGNUM о мнении, что бодипозитив якобы позволяет не следить за собой, тоже не остался без ответа.

«Мне кажется, такие вопросы возникают из-за того, что у людей, их задающих, нет понимания сути бодипозитивного движения, — рассказывает Маша. — Его суть в следующем:

относиться без предубеждений ко всем формам тела, возрастам, расам, степеням здоровья (физического и психического), сексуальным ориентациям, гендерным идентичностям

верить в то, что все тела одинаково ценны, и люди, живущие в одних телах (скажем, толстых), заслуживают такого же уважения, как и живущие в других (скажем, худых)

не поддерживать диетическую культуру (то есть не рассказывать никому, как прекрасны диеты)

действовать согласно этой системе убеждений (то есть нельзя, к примеру, называть себя бодипозитивным и говорить кому-то комплименты про похудение)

плюс не забываем про основополагающий принцип: моё тело — моё дело, не моё тело — не моё дело.

Всё. Это все «правила» бодипозитивного движения. И как можно заметить, все они направлены не на то, как обходиться со своим телом, а на то, чтобы корректировать свои речевые и поведенческие привычки с целью быть бережнее к другим. То есть цели и ценности бодипозитива (и людей, выбравших делать эти цели и ценности своими) в том, чтобы не быть бесчувственными м*д*к*ми (отредактировано ИА REGNUM ). Как раз теми, кто выносит в мир свои «бесценные» мнения о том, кто и как должен за собой «следить».

Body Positive ❤Бодипозитив

Сообщество «Body Positive ❤ Бодипозитив» во «ВКонтакте» — некоммерческий волонтерский проект, посвященный вопросам позитивного и негативного формирования образа тела, морфологической свободе и борьбе с фэтфобией. Автором блога может стать любой желающий. Добровольцы присылают собственные тексты или статьи исследователей о восприятии тела, феминизме, мифах о красоте, дисморфофобии и других явлениях.

Скриншот страницы «ВКонтакте» «Body Positive ❤ Бодипозитив» Сообщество «Body Positive ❤ Бодипозитив» во «ВКонтакте»

«Нет универсального средства принятия себя и своего тела. Увы, не всегда можно полюбить себя раз и навсегда. Часто в нашей голове появляются сомнения в том, что мы достойны любви и уважения. Я стараюсь смотреть на себя в зеркало и повторять: «это мое тело, и я его люблю». И ем свою любимую шоколадку, потому что я этого хочу», — пишет одна из авторов блога Евгения Полянская.

Кроме того, в сообществе публикуют различные новости о бодипозитивных акциях и кампаниях, авторские иллюстрации и различные тексты на тему межличностных отношений.