Задержанные совладельцы группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, которых подозревают в хищении средств, выделенных на строительство стадиона к ЧМ-2018, а также связанные с ними чиновники имеют прямое отношение к бедственному положению крестьян. В числе прочих холдингу принадлежит 50% минус одна акция «Объединенной зерновой компании» (ОЗК). 20 июня 2012 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому утвердил приватизацию в 2012—2013 году госпакета акций ОАО «Объединенная зерновая компания». В документе отмечается, что Российская Федерация полностью выйдет из уставного капитала ОЗК, продав 49% акций компании. Это лишило аграриев зерновых интервенций — самого действенного механизма государственного регулирования рынка, который позволял закупать зерно, когда цена на него падает, и продавать — когда повышается. По сути, всё, что происходило после 2012 года, можно считать «узаконенным рейдерством».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка зерновых

Утилизация «курочки»

Экономист и публицист Никита Кричевский напомнил, что крупнейший актив ОЗК — зерновой терминал в Новороссийске, через который идет львиная доля зернового экспорта, а также более 20 элеваторов и перерабатывающих предприятий по всей стране. Официальная выручка ОЗК за 2016 год — 12,1 млрд. рублей, чистая прибыль — 2,2 млрд. рублей.

«По факту мы имеем дело с утилизацией курочки, стабильно несшей в казну золотые яйца. Незадолго до приватизации ОЗК, 100% которой принадлежали государству, правительство, в первую очередь куратор аграрного направления вице-премьер Аркадий Дворкович и его сторонники, вероятно, уже выбравшие покупателя (группу «Сумма»), назначили председателем совета директоров Сергея Алексашенко. Цель была проста: отсечь от торгов всех опасных конкурентов, прежде всего агрофирму «Кубань», контролировавшуюся Олегом Дерипаской, и других, помельче — холдинг «РусАгро» Вадима Мошковича, французского трейдера Louis Dreyfus, а также компании «Био-Тон» и «Нефтегазиндустрия». Нерыночное, коррупционное задание либерала либералу было успешно выполнено, и богатую «Кубань» под надуманным предлогом не допустили к торгам», — пишет экономист Кричевский на своей странице в facebook.

Действительно, летом 2012 года «Кубань» обращалась в ФАС с жалобой на нарушения закона о защите конкуренции, так как полагала, что продажа доли ОЗК несельскохозяйственной компании может привести к монополизации экспортных отгрузочных мощностей, повышению тарифов для сельхозпроизводителя, торможению развития элеваторов и токов.

«Возможен худший вариант — саботирование задач по развитию и регулированию зернового рынка как непрофильных», — говорилось в сообщении пресс-службы компании «Базовый Элемент».

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Но антимонопольщики препятствий для потенциальных инвесторов почему-то не усмотрели. В итоге победителем конкурса была выбрана группа «Сумма». Её структуры предложили за пакет смехотворно малую сумму — 5,95 млрд рублей.

Итак, в 2012 году 50% минус 1 акция ОЗК были проданы непрофильной группе «Сумма» братьев Магомедовых, не имевшей никакого отношения к сельскому хозяйству.

«Мавр сделал свое дело, и вскоре Алексашенко с должности председателя совета директоров выкинули, а после было сделано всё, чтобы детали той приватизации не просочились в прессу, тем более, в интернет. Дальнейшие действия правительства известны: это и намерение продать оставшийся пакет государства в ОЗК все той же «Сумме», и обнуление железнодорожных тарифов на перевозку зерна в Новороссийск вкупе с обнулением таможенных пошлин на зерновой экспорт», — считает экономист и публицист Никита Кричевский.

Сомнительно, что всё это правительственные чиновники и бизнесмены делали в интересах аграриев, а не личных, корыстных, и интересах самой «Суммы».

Курочка по зёрнышку

Косвенно за свою грядущую монополию ОЗК и её бенефициары Магомедовы начали бороться ещё летом прошлого года: тогда в правительство поступило предложение обсудить рейдовую перевалку зерна в Керченском проливе.

Курочка — по зернышку — «Сумме» лишний миллиард. Работает это так: в портах грузят зерно на малые баржи классификации «река — море» с водоизмещением до 6 тысяч тонн, оформляют груз для экспорта за рубеж в Турцию или на Украину, после чего эти самые малые баржи выходят в море, где сгружают зерно на судно большей вместимости. В итоге на большом корабле смешивают 20 тонн зерна, получают украинский ветеринарный сертификат, и с указанием страны происхождения «Россия» отправляют дальше на экспорт. Здесь играет роль специфика рынка зерна, заключённая в том, что чем объёмнее партия зерна, тем дороже она выходит — отгрузка на малые баржи обходится в среднем на 15 долларов за тонну дешевле, чем на суда большей вместимости.

Цитата с novoroskhp.ru Новороссийский комбинат хлебопродуктов, аффектированным лицом которого является Объединённая зерновая компания

Представить, какая сумма получается в итоге, можно по официальной информации: «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) — один из крупнейших зерновых терминалов в России, его мощности позволяют перегружать 3,5 миллиона тонн зерновых в год. В 2015 году выручка НКХП составила 10,1 млрд руб., увеличившись более чем в три раза.

«Увеличить выручку удалось благодаря увеличению перевалки зерна на экспорт, а также росту тарифов на услуги и проведению операции купли-продажи зерна», — следует из данных годового отчета НКХП.

Чистая прибыль в итоге выросла на 25% до 1,7 млрд руб.

Саботаж

Предостережение о саботировании задач по развитию и регулированию зернового рынка как непрофильных стало очевидным уже в 2017 году, когда выяснилось, что всё зерно, закупленое ОЗК в рамках государственных интервенций, годами не реализовывалось, а продолжало гнить в закромах Родины, тогда как Дворкович и Минсельхоз объявили, что считают целесообразным не госзакупки зерна, а его экспорт.

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«Мы считаем на данный момент государственные интервенции отчасти вредным механизмом. Почему? И так много зерна, элеваторы переполнены, зерно покупается, а размещать негде», — в очередной раз заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, выступая 17 января 2018 г. в Совете Федерации.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Российская пшеница стала продаваться по цене ниже себестоимости

Несложно догадаться теперь, куда делись все вагоны и кто получил преимущество при загрузке урожая в портах. К чему всё это привело, ИА REGNUM писало неоднократно: на том, что цена на хлеб стала расти, а на зерно — упала ниже себестоимости, сказалась в том числе и монополия.

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Что касается ОЗК, то это для государства её деятельность должна была являться общественно важной, позволяющей проводить политику продовольственной безопасности, независимости и сдерживания роста цен (в случае банкротства компании велик риск того, что обычная буханка хлеба превратится в элитный и малодоступный товар). А для Магомедовых основной смысл покупки «Объединенной зерновой компании», судя по всему, состоял не столько в получении её бизнеса и работы на общественные интересы, сколько в контроле над принадлежащем ей Новороссийским морским портом и концентрации в руках «Сумма-Капитал» перевалочных мощностей, а так же загрузки существующих логистических цепочек государственным зерном.

В сезоне 2016/17 г. ОЗК экспортировала 1,5% всего зерна (540 000 т, данные компании «Прозерно»). В тот момент, когда государство интервенциями пытается сдержать падение цен, компания как экспортер заинтересована купить зерно по низкой цене, — объясняет конфликт интересов директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

«Переходящие запасы рекордные, впереди еще более высокий урожай, поэтому мощности переполнены. Если цель государства — выгоднее продать компанию, то в 2018 году она будет стоить больше», — отмечал ранее Сизов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская нива

Его прогноз, скорее всего, оправдался. Новороссийский морской торговый порт только в 2015 году принес прибыли 17 млрд рублей! В тот год ситуацию уже нельзя было игнорировать, даже Владимир Путин обратил внимание, а глава ФАС Игорь Артемьев потребовал вернуть «средства, полученные от монопольной деятельности». Но Магомедовым все жё удалось отбиться, и суд постановил не выплачивать деньги РФ, передавал РБК.

Таким образом, опасения, что после приватизации цены на хлеб скакнут, что очень сильно ударит по незащищенным слоям населения, росли вместе с опасениями хлебозависимых территорий — следующий год может обернуться резким падением производства зерна и его же качества. Не исключены перебои с поставками продовольствия в крупные города России. Взрывоопасная ситуация. Интересно, кто в правительстве за неё отвечать теперь будет?

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Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

Напомним, в 2017 году Россия собрала рекордный урожай зерна — 134 миллиона тонн. С учетом этого Минсельхоз прогнозирует, что в сезоне 2017/18 года на экспорт будет отправлено около 45—47 млн тонн. С начала сезона уже было экспортировано 28 млн тонн, на 35% больше, чем в прошлом сезоне.

Между тем потери аграриев вследствие упавших цен составили не менее 50 миллиардов рублей и, по словам президента Национального союза зернопроизводителей Павла Скурихина, продолжают расти.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский элеватор

Однако 30 марта сотрудниками Следственного департамента и ГУЭБиПК МВД России, ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии проведены масштабные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в 25 субъектах Российской Федерации, в том числе в Москве и Московской области, направленные на задержание причастных к совершению преступлений лиц, изъятие доказательств их преступной деятельности, обеспечение возмещения причиненного государству ущерба.

По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу «Сумма», Артур Максидов, — сообщает МВД России. О том, что холдинговая компания группы «Сумма» является ширмой для прикрытия деятельности организованного преступного сообщества братьев Магомедовых, свидетельствуют материалы дела.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в неустановленное время, но не позднее 2010 года, в неустановленным следствием месте на территории Москвы Магомедов З. Г., Магомедов М. Г. вступили в преступный сговор с неустановленными лицами и создали и возглавили преступное сообщество (преступную организацию), которое осуществляет свою деятельность под видом холдинговой группы компаний «Сумма» <…>

характеризуется иерархическим организационным построением, стабильным составом, чётким распределением преступных ролей между соучастниками, состоит из действующих под единым руководством функционально обособленных структурных подразделений, взаимодействующих между собой в целях реализации общих преступных намерений и получения финансовой выгоды, выполняющих определённые задачи, а также имеет чёткую специализацию для выполнения конкретных действий, направленных на систематическое совместное совершение тяжких преступлений, а именно хищений денежных средств юридических лиц, федерального и региональных бюджетов в особо крупном размере», — сказано в постановлении о производстве обыска.

Надеемся, что теперь и с приватизацией ОЗК разберутся.