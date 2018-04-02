Отставка Тулеева была хотя и ожидаемой, но всё же стала неожиданностью. Уж слишком часто и слишком долго ждали его ухода. Прогнозы никогда не сбывались. В последний раз разговоры об его скорой отставке велись весной, когда он после отпуска не вышел на работу, а ушёл на больничный. Длительное восстановление после операции, слухи вокруг состояния его здоровья, молчание его замов и прочее — всё это лишь утвердило многих в решённости этого вопроса. Все считали, что вот-вот. Но через три месяца отсутствия на посту Тулеев провёл первое совещание с руководителями органов госвласти, где «раскритиковал своих обидчиков и назвал имена подлецов».

Ako.ru Аман Тулеев в должности председателя областного Совета народных депутатов

Однако после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», все понимали, что отставка Тулеева на этот раз — лишь вопрос времени. На него лились потоки критики, негодования и грязи. Все те, кто во время его пребывания на посту боялись даже комментировать события в Кузбассе, начали активно высказываться в публичном пространстве. Все забыли, как ещё несколько лет и даже месяцев назад говорили о нём как об одном из самых сильных губернаторов в России, как он держит в руках такой непростой регион и что без него вся выстраиваемая годами и десятилетиями структура областной власти рухнет.

Но когда Тулеев заявил о своей отставке 1 апреля, в День дурака, у многих всё же промелькнула мысль о том, что это шутка. До тех пор, пока информация не подтвердилась официально.

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"Сегодня Вербное воскресенье, выходной день. Я могу предположить, почему был выбран именно этот день. Сейчас по отношению к Аману Тулееву есть большой социальный запрос на линчевание. Многие люди не то что рационально понимают его вину в трагедии в Кемерове, многие люди на эмоциональном уровне считают его виноватым. И это уже не рациональный протест против чего-либо, это эмоциональная ярость по отношению к конкретной персоне. Поэтому «вынимать» эту персону из системы управления нужно как можно аккуратнее, — сказал ИА REGNUM политконсультант Владимир Лифантьев (Омск). — Он говорит что-то в духе «я устал, я ухожу». Но делает это в воскресенье, в Вербное воскресенье — в большой праздник для православных людей. Ещё один аспект — в большинстве СМИ в выходной день работают только дежурные журналисты. Если бы он сделал то же самое в понедельник, то действий в СМИ было бы больше, было бы больше шума, больше давления на массы, соответственно, от масс был бы больший эмоциональный отклик».

Политолог Сергей Бирюков считает, система, которую выстроил Тулеев в регионе, исчерпала себя ещё за несколько лет до последних трагических событий, но сейчас в политическом смысле кузбассовцы оказались в новой эпохе, сами того не ожидая и не будучи к этому особенно готовы.

Ako.ru Аман Тулеев на параде Победы. 2007

«Наследие ушедшего губернатора, руководившего областью 21 год, настолько значительно и фундаментально — будь то модель политической и экономической системы, социальная структура и особая региональная идентичность — что его влияние на жизнь территории будет еще весьма значительным. Человек, принявший Кузбасс в ситуации политического и социально-экономического дефолта и построивший на базе своей популистской харизмы и специфических управленческих технологий действительно новый порядок, соединявший элементы моновласти и корпоратократии. Система исчерпала себя ещё за несколько лет до последних трагических событий, и перспективы её весьма неопределённы. Как представляется, решающую роль в определении будущего региона будут играть контролирующие основные региональные бизнес-активы ФПГ и федеральные чиновники соответствующего профиля», — отмечает Бирюков.

Другой политолог, Дмитрий Пучкин, не исключает, что это «волевое решение» принадлежит самому Тулееву, решившему поставить Кремль перед свершившимся фактом, поскольку появилось ряд публикаций, что Тулееву придётся работать до июня.

«Естественно, в этот период кемеровский губернатор находился бы под постоянным вниманием со стороны федеральных СМИ и правоохранительных органов. Но более, на мой взгляд, высока вероятность другого сценария, заключающегося в том, что Кремль сделал исключение, чтобы напоследок дать Тулееву шанс сохранить лицо и уважить заслуженного губернатора, дав тому возможность представить ситуацию, как будто это сам Тулеев решил. Предполагаю, что уход в отставку был ускорен тем, что представители федеральных властных структур, работавшие в регионе целую неделю, в полной мере убедились как в недееспособности губернатора, так и созданной им властной системы. Озвученный в ряде федеральных СМИ сценарий, когда врио губернатора был бы назначен лишь в июне, а на выборы пошел бы лишь в сентябре 2019 года, в этой ситуации был бы неприемлем, поскольку в условиях напряжённости в регионе новому губернатору требуется как можно скорее получить легитимность. Тем более что уставом ЕР предусмотрены жёсткие сроки проведения праймериз по отбору кандидата в губернаторы», — говорит Пучкин.

А политический аналитик Александр Чернявский и вовсе подчёркивает, что в отставку Аману Тулееву надо было уходить раньше.

«Хотя бы год назад, когда активно шли разговоры как раз о его возможном уходе по состоянию здоровья. Что касается нынешней ситуации, Аман Тулеев всё же является одним из самых авторитетных региональных руководителей. Но во время большого ЧП в Кемерове его действия были крайне неудачными. И сейчас его отставка выглядит вынужденной. Думаю, что сам Тулеев хотел бы уйти по-другому», — сказал Чернявский.

Депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин написал на своей странице в Facebook: «Это один из последних политиков советской школы. И таким он останется для меня, даже когда уже не будет губернатором. А ещё, чтобы сейчас ни говорили, этот человек по-настоящему любил Кузбасс. Эта земля была для него родной, и он был тут хозяином, а не временщиком. За это его можно только уважать».

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Доктор социологических наук Константин Антонов предполагает, что «всё могло бы завершиться, как в сказке».

«Стал бы героем народного эпоса, ведь, что ни говори, в народе его уважали, любили, верили. Если бы не потерял свое потрясающее чутьё и не пропустил бы момент, когда вовремя надо было уйти. Он был для подавляющего большинства «свой», чуткий, внимательный, заботливый, «о народе думал»! Мое знакомство с ним длится с 1989 года. Много чего было в отношениях», — рассказал он.

Антонов называет Тулеева харизматиком с колоссальной энергией, напором, потрясающим изворотливым умом, стратегом и тактиком.

«Я видел его на всех шахтовых авариях! На всех! Где сотнями гибли. Я утверждаю: он всегда был искренен. Он страшно переживал, принимал эти трагедии как свои. Особенно после смерти своего младшего… И вместе с тем был жесток и страшен в гневе: сколько судеб погубил, преданных ему людей, одним только своим подозрением! Он был уверен, что изобличил предателя, пригрел змею на груди неблагодарную. Только вот предателем был он сам. Было в нем и… Впрочем, об этом говорить не буду. Было столько этих «и», что на целый политический детектив хватит. Но я не буду. Вослед ему, уходящему, не буду», — подчёркивает Константин Антонов и отмечает, что «Тулеев — это теперь история».

73-летний Аман Тулеев был в руководстве Кемеровской области с 1990 года, а с 1997 года занимал губернаторский пост. В 1990 году он был избран в областной Совет народных депутатов, стал его председателем и одновременно руководителем Кемеровского облисполкома. С 1994 по 1996 год возглавлял региональный парламент. Он трижды баллотировался на пост президента России: в 1991 году набрал 6,81% голосов, в 1996 году снял свою кандидатуру в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова накануне первого тура, в 2000 году набрал 2,95% голосов (почти все голоса были поданы в Кемеровской области). В период с 1996 по 1997 год Аман Тулеев меньше года занимал пост министра РФ по сотрудничеству с СНГ. А 1 июля 1997 года президент Борис Ельцин назначил его главой Кемеровской области. В сентябре того же года Тулеев выиграл губернаторские выборы с результатом 94,5%. В 2001 году переизбирался досрочно и победил с результатом 93,5%. После этого его два раза переназначали на этот пост, а в 2015 году он вновь принимал участие в губернаторских выборах (96,6%).

Ako.ru Владимир Путин и Аман Тулеев. 2002

Интересен факт о том, как летом 1998 года шахтёры Кузбасса и Воркуты из-за многомесячных задержек по зарплате на несколько недель перекрыли железные дороги. Тулеев ввёл чрезвычайный режим, но применять силовые действия против шахтёров не стал, отметив, что их требования справедливы. Тогда часть задолженностей была погашена, пути освобождены — так Аман Тулеев завершил тогда «рельсовую войну».

До сегодняшнего дня в России оставалось только два ельцинских губернатора: губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и губернатор Белгородской области Евгений Савченко. С 1 апреля 2018 года — один.