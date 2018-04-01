Соглашение с русскими подписано, но…

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Джансу Чамлыбель из газеты Hürriyet цитирует председателя комитета по международным делам парламента Турции Волкана Бозкыра, который заявил, что в случае приобретения у США противоракетного комплекса Patriot вопрос о покупке у России систем С-400 будет пересмотрен, несмотря на то, что соглашение уже подписано. «Делегация из США приедет обсудить их привлекательное предложение», — отметил Бозкыр, добавив, что Анкара даст оценку этому предложению в зависимости от «некоторых условий». На прошлой неделе парламентская делегация Турции посетила Вашингтон с целью повлиять на конгресс США ввиду роста напряженности в турецко-американских отношениях. По словам Бозкыра, в конгрессе сейчас показывают так: «Если вы купите С-400 у России, мы не будем продавать вам F-35 (боевые самолеты). Это не прямая угроза, скорее, они пытаются напугать нас исподтишка».

«Давайте закроем консульство Турции»

Брукингский институт провел панельную дискуссию на тему отношений между Анкарой и Вашингтоном. На заседании выступил бывший американский посол в Турции Эрик Эдельман, к чьему мнению прислушиваются. Он предложил ввести санкции против Анкары. И добавил: «Давайте закроем одно их консульство». Как сообщает «Голос Америки», Эдельман обвинил лидера Партии справедливости и развития (ПСР) и президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в использовании своего рода «дипломатии заложников» против США, приведя в пример арест американского пастора Эндрю Брансона и сотрудника консульства. «Используя средства массовой информации, находящиеся в руках его приближенных и друзей, Эрдоган постоянно способствует разжиганию вражды с США, — заявил Эдельман. — С тех пор, как ПСР пришла к власти и по сегодняшний день, американская администрация закрывала глаза на некоторые проблемы, касающиеся верховенства закона и прав человека, основываясь на том, что Турция является очень важным союзником Соединенных Штатов. И это была огромная ошибка. Если Вашингтон будет выступать в качестве союзника Анкары, то и Анкара начнет вести себя, как союзник». Экс-посол отметил, что оказать давление на Анкару по некоторым вопросам можно посредством закрытия турецкого консульства, например, в Лос-Анджелесе, что «создаст определенные трудности для Турции и окружения президента».

Переговоры Турции и Евросоюза в Варне

По сообщению BBC Türkçe, в болгарском городе Варна состоялся саммит Европейского союза, во время которого Эрдоган, руководитель Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провели встречу на высшем уровне. Они обсудили ряд вопросов: напряженность по вопросу природного газа на Кипре (газовый спор между Южным Кипром и Турцией перерос в напряжение между странами после того, как в феврале этого года в дело вмешались турецкие военные корабли); визовую свободу (отмену виз в соответствии с соглашением о беженцах, подписанном между Брюсселем и Анкарой в марте 2016 года. Чтобы турецкие граждане могли свободно пересекать границы со странами Евросоюза, Брюссель предложил Турции выполнить 72 условия); предоставление финансовой помощи беженцам (Анкара ожидает от ЕС вторую часть обещанной финансовой помощи в размере 3 миллиардов евро, которая должна быть выплачена в рамках миграционного соглашения, подписанного в марте 2016 года); подвижки в рамках Таможенного союза (Анкара требует от ЕС обновить соглашения по ТС, подписанному в 1995 году, пересмотреть список товаров); права и свободы человека (для саммита было отпечатано 95 аккредитационных карточек с именами арестованных в Турции журналистов).

Флаги Турции и ЕС

Операция против алеви

Согласно газете Cumhuriyet, глава культурной ассоциации алеви «Пир Султан Абдал» (PSAKD) и еще 16 человек из других городов были арестованы по обвинению в «причастности к террористической организации и пропаганде террористической организации». В дополнение к вышеуказанным обвинениям членам PSAKD также было предъявлено обвинение в «оскорблении президента Турции, разжигании враждебности и ненависти в обществе» на основании публикаций в социальных сетях.

Богачи бегут из страны

Новостной портал Ahval рассказывает, что после объявленного из-за попытки государственного переворота 15 июля 2016 года режима чрезвычайного положения иностранный капитал перестал поступать в страну, а турецкие граждане-миллионеры продолжают покидать ее в массовом порядке. По данным отчета «Миграция миллионеров-2018», опубликованного New World Wealth, Турция стала страной с наибольшим количеством мигрантов. За прошлый год страну покинули 6 тысяч миллионеров, за последние два года численность иммигрировавших достигла 13 тысяч человек. Из стран Персидского залива турецкие миллионеры предпочитают ОАЭ, а из Евросоюза — Грецию. С 8 октября с начала программы «Золотая виза» в Португалии была приобретена недвижимость на сумму более 3,5 миллиардов евро.

США не уходят из Инджирлика?

Центральное командование США прокомментировало сообщения о том, что американцы покидают военную базу Инджирлик и авиабазу Эль-Удейд в Катаре. «Подобные новости неверны и беспочвенны», — говорится в сообщении. На официальной странице командования военно-воздушными силами США (AFCENT) в Твиттере сказано: «В то время, когда мы должны работать сообща для решения общих проблем по безопасности, эти пагубные новости лишь подпитывают недоверие и разрозненность между партнерами в регионе».

U.S. Department of Defense Авиабаза Инджирлик

Тупик в турецкой системе образования

Согласно порталу SonDakika.com, уровень образования турецких учащихся находится на отметке гораздо ниже среднего. По данным международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), ученики в Турции получили оценки по естествознанию, математике и чтению ниже средних баллов ОЭСР (Международной организации экономического сотрудничества и развития). Согласно последним данным, Турция занимает 50 место из 72 стран, а ее показатели постоянно ухудшаются. Турецкому министерству образования не понравились результаты «отечественного и национального» PİSA теста и исследования ABİ — DE. Знания 70% детей оказались на среднем и нижнем уровне. Однако, не беспокоясь такими итогами, министерство теперь будет обучать учеников приготовлению еды, и это будут «отечественные и национальные» рецепты. В школах пройдут конкурсы под названием «Мы будем и учиться и готовить», чтобы «познакомить учащихся с богатой турецкой кухней, представляющей отечественную и национальную культуру страны».

Турки отказываются от гражданства

Главное управление по вопросам населения и гражданства при МВД Турции опубликовало данные о том, что в 2016 году 24 545 человек отказались из турецкого гражданства, передает İleri Haber. Количество иностранцев, получивших гражданство Турции, достигло 14 194. Гражданами Турции стали: 667 человек из Болгарии, 11 158 — из Азербайджана, 3429 — из Сирии, 1003 — из России, 1130 — с Северного Кипра, 444 — из Афганистана, 364 — из Казахстана, 282 — из Германии, 340 — из Молдовы, 546 — с Украины, 292 — из Греции, 359 — из Грузии, 137 — из Румынии, 62 — из Китая и 3981 из других стран. Среди тех, кто отказался от турецкого гражданства, приняв другое, первое место занимает Германия — 20 692 человека выбрали эту страну.

Пожар в Кемерове

В турецкой прессе широко освещался пожар в торговом центре в российском городе Кемерово. Новостной портал Haberrus опубликовал слова министра России по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова о том, что число жертв пожара в торговом центре в Кемерове достигло 64 человек, что 15 погибших были идентифицированы, а под завалами находятся еще 6 человек. Цитировались сотрудники, проводящие поисково-спасательные работы, которые говорили о том, что жизни людей находятся в опасности из-за возможного обрушения здания.

Facebook ждет штраф в «триллион долларов»

Как сообщает сайт Shaber3, социальная сеть Facebook, который переживает сейчас трудные дни из-за скандала, связанного с раскрытием пользовательских данных, может столкнуться со штрафами размером в триллионы долларов. Федеральная торговая комиссия США провела собственное расследование и взяла социальную сеть «под колпак». По данным BBC, ФТК будет расследовать, каким образом личная информация 50 миллионов пользователей попала в руки политических консалтинговых компаний. Согласно договору, подписанному с комиссией в 2011 году, Facebook обязался платить 40 тысяч долларов за каждое нарушение. Социальная сеть признала, что она несет юридическую ответственность в вопросе предупреждения пользователей о том, что их данные могут быть использованы помимо настроек безопасности.

ПСР полюбила режим чрезвычайного положения

Как передает Samanyoluhaber, Партия справедливости и развития в седьмой раз продлила приняла действие режима чрезвычайного положения в Турции, который должен был бы закончиться 19 апреля 2018 года. Пресс-секретарь ПСР Махир Юнал объявил, чрезвычайное положение никак не сказывается на жизни граждан, и добавил: «Прошло всего 1,5 года с тех пор, как мы начали очищать государство от структуры, которая 40 лет существовала внутри страны».

Почему заморожен Анкарский договор

Euronews информирует, что политическая атмосфера в Турции с каждым днем усложняет работу в научных кругах, средствах массовой информации, общественном и частном секторе, а число турецких граждан, которые хотят начать новую жизнь за границей, быстро растет. Анкарский договор, подписанный между Англией и Турцией, позволял получать разрешение на проживание в Англии при первом обращении на год, затем на три, по истечении четырех лет — на постоянный срок. Однако недавно стало известно, что Лондон заморозил это соглашение. Основанием для подобного решения были названы изменения в правилах для граждан Турции. В 2017 году 1190 граждан Турции подали документы на получение разрешения на проживание в Англии, руководствуясь Анкарским договором, что означает прирост почти на 6000% за последние девять лет.

Шпионский скандал с Голландией

Как сообщает TRT Haber, в то время, как еще не затих шок после событий марта 2017 года, когда в преддверии референдума в Турции министр по делам семьи и социальной политике Фатма Бетюль Сайян Кайя отправилась в Голландию, чтобы провести митинг, в Турции разразился новый кризис с Нидерландами. На этот раз причиной стало расследование по делу некоего А.З., который работает в голландском консульстве в Стамбуле и которого подозревают в шпионаже. После того, как стало известно о проведении расследования, А.З. покинул Турцию и отправился в Голландию. Утверждается, что человек, о котором идет речь, был «пойман с поличным» турецкой разведкой. Что «все шаги шпиона были зафиксированы, его секретные действия расшифрованы, после чего началось расследование по этому делу». Говорится также, что министерство иностранных дел Нидерландов вызволило А.З. из Турции «в целях его безопасности в связи с распространяемой в СМИ ложной информации».

Voice of America Турецкие полицейские

Полицейские рейды

Согласно TR724, главный офис газеты Özgürlükçü Demokrasi («Свобода демократии») в Бейоглу и типография, где печатается издание, подверглись полицейским рейдам. Стало известно, что для газеты и типографии были назначены новые попечители, а в офисе издательства и типографском помещении прошли обыски, некоторые сотрудники были арестованы. Кроме того, полицейские облавы продолжились и для военных. В рамках операций, которые проводились в 21 городах страны, был выдан ордер на арест 27 служащих вооруженных сил Турции в связи с их предполагаемой причастностью к попытке государственного переворота 15 июля 2016 года.