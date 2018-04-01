На днях президент Франции Эммануэль Макрон принял курдского, арабского и христианского делегатов из Сирии, а также представителей сирийских курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG). В ходе переговоров обсуждалась ситуация в стране, особенно в районе контролируемого Турцией сирийского Африна и Манбиджа. В направлении последнего Анкара продолжает двигаться. Французский посол в Турции проинформировал турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о состоявшейся в Париже встрече.

Aniosgel Турецкие флаги в Париже

Анкара вместе с Францией входит в возглавляемую американцами международную коалицию по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А в Сирии сейчас присутствуют войска США, Великобритании и Франции. Как отмечал в интервью казахстанским СМИ глава МИД России Сергей Лавров, там идет «уже не столько прокси-война, сколько прямое вовлечение в войну» и «если смотреть с точки зрения международного права и Устава ООН, то коалиции США не место в Сирии». Что касается Турции, то она, согласно астанинским договоренностям о создании в Сирии зон деэскалации, несет ответственность за Идлиб. Другое дело, что развитие событий на севере Сирии пошло не совсем по планируемому сценарию. Когда 20 января Анкара начала операцию «Оливковая ветвь», она столкнулась с жестким противостоянием со стороны Вашингтона, Парижа и союзников по международной коалиции и НАТО, которые призывали турок вести борьбу в первую очередь с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и оставить в покое сирийских курдов, квалифицировав их в качестве «партнеров по общей борьбе».

Однако лидеры курдских формирований во время битвы за Африн совершили ряд неудачных политических шагов. Они пытались договориться на «своих условиях» то с российским командованием ВКС в Сирии, то с официальным Дамаском, призывая последнего ввести в район проправительственные силы. А вместе с тем эти политики рассчитывали на помощь США и на собственные силы. В итоге Анкара совместно с лояльными ей формированиями «Сирийской свободной армии» (ССА) завершает операцию по зачистке района Африн от курдских отрядов самообороны. Теперь эпицентр противостояния перенесен в Манбидж и территории восточнее реки Евфрат. Как считает немецкий эксперт Кристиан Бракель, в ситуации, когда сирийские курды «стали считать себя чуть ли не полномочными представителями американской армии в Сирии», они вдруг обнаружили, что Вашингтон «при президенте США Дональде Трампе в значительной степени перестал участвовать в составлении дорожной карты по политическому урегулированию конфликта в Сирии».

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Более того, Трамп на днях заявил о «скором выходе» из Сирии, что в Турции воспринимается как «сигнал в ее сторону» и «нежелание Вашингтона дальше разрушать южный фланг НАТО, толкать Анкару в сторону Москвы». Поэтому сирийские курды решили, что настал момент для новых политико-дипломатических маневров, но уже на европейском направлении. Вот так они и оказались в Париже. А дальше вновь интрига. Делегация после встречи с Макроном заявила, что Франция «в самом скором времени намерена направить в Манбидж подразделения спецназа французской армии» и что «эта операция будет проводиться в координации с военными США». Однако Елисейский дворец выступил с опровержением:

«Президент напомнил, что после принятия Советом Безопасности резолюции 2401 Франция ясно выразила свою озабоченность ситуацией в районе Африна и потребовала обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи мирному населению. Он заверил «Силы демократической Сирии» в их поддержке Францией и высказался за установление при содействии Франции и мирового сообщества диалога между «Силами демократической Сирии» и Турцией».

То есть Парижу хочется выступить в роли посредника между сирийскими курдами и Анкарой, а не «остановить продвижение турецкой армии в регионе», констатировали многие французские СМИ. Однако Анкара резко негативно отреагировала и на это. Эрдогану присуще мышление историческими категориями. В последнее время он не раз обвинял Францию, наряду с Великобританией, в развале Османской империи. Выступая недавно в провинции Самсун, он заявлял, что «Запад в течение всей истории неоднократно проявлял себя в регионе качестве захватчика и агрессора». Поэтому в сознании и ментальности турок Сирия остается «своей», территорией, некогда входившей в состав империи, и собственные военные действия в этой стране Анкара считает не «захватническими», а «освободительными». Именно в таком контексте в Турции воспринимают западные проекты о создании курдского государства, что неминуемо приведет к развалу ее самой.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Не случайно Анкара предостерегла Париж от отправки французских военных на помощь сирийским курдам, отметив, что они могут стать мишенью турецких сил. Тем не менее французский спецназ уже находится в Сирии, хотя Париж не разглашает информацию о численности развернутого контингента. Конечно, Макрон может негласно принять решение об увеличении численности французских сил в этой стране. В этой связи Анкара, подчеркивающая, что не опасается боевых столкновений с американцами в районе Манбиджа, видит своей главной задачей исключение курдской карты из арсенала США и Франции, остающихся пока еще партнерами турок по НАТО и международной коалиции. Об этом недавно рассуждал на страницах Le Monde оживившийся в последние дни бывший французский президент Франсуа Олланд. По его словам, «идет сложная игра», в которой ведущими выступают Дамаск, Москва и Анкара.

«Франция входит в НАТО, как и Турция. Но что это за турецкий союзник, который бьет по собственным союзникам? — риторически восклицает Олланд. — Нужно говорить с Владимиром Путиным, можно вспомнить исторические отношения Франции и России. Раз позиция Трампа не отличается ясностью и предсказуемостью, за дело нужно взяться Франции, Европе и НАТО. Я поддерживал курдов в этой коалиции не для того, чтобы бросить их в нынешнем положении». И вот что на это ответил Эрдоган:

«Я хочу подчеркнуть, что я огорчен ошибочным подходом Франции. Кто вы такие и по какому праву Макрон пытается стать посредником между террористами и Анкарой? Кто возложил на него подобную миссию? Неужели Франция пытается причинить жителям Сирии ту же боль, что пережили из-за ее действий жители Алжира?».

Конечно, не стоит упрощать ситуацию. Многое, что происходит сейчас в Сирии и вокруг нее, относится к разряду закулисья. Курдские силы простираются далеко за пределы анклава Африн, нет оснований полагать, что Турция остановится. Свое слово пока еще не сказал Иран. Произойдет одно из двух: Турция, США и Франция достигнут соглашения относительно Манбиджа и курдов, которых вновь предадут союзники. Либо такого соглашения не будет, и Анкара будет сильнее дрейфовать в сторону Москвы и Тегерана.