В последнее время Пётр Порошенко зачастил с визитами к детям разных возрастов. То в детский сад отправится, то в школу. И вроде бы всё правильно: президент должен видеться с разными гражданами, президент должен быть ближе к народу, и дети тут — не исключение. Проблема в другом — в том, что Пётр Алексеевич рассказывает на этих встречах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая украинская нация

Для начала он обязательно говорит о достижениях, которые случились только благодаря ему. Главное из них — это, конечно, безвиз. Будто сегодня-завтра детки и их родители отправятся туристами в Ниццу или Лас-Пальмас. Ведь подаётся это так, словно позволить себе путешествие в Европу может каждый. Пётр Алексеевич будто разжигает охотку и — видимо, ненамеренно — намекает детям и их родителям: бегите из этой страны.

Но главное, конечно, не это. И самое страшное тоже. Ужас начинается тогда, когда Пётр Алексеевич произносит сакраментальное: «Мы сказали остаточное прощавай Советской Империи, Российской Империи, Красной Империи зла». Для чего знать это детям? Особенно если учесть, что большая часть из того, на чём они существуют (гуляют, ездят, эксплуатируют — от водопроводной системы до транспорта), создана как раз-таки в советские годы. Изыми из Украины советское наследие — и что останется?

А вот после этого Пётр Алексеевич переходит ко второй части обязательной программы по разжиганию ненависти: он начинает рассказывать о том, как Россия убивает отцов украинских детей, как делает их инвалидами. Я допускаю, что президент остро переживает данную тему. Не может не переживать. И я не предлагаю молчать о ней. Но для чего говорить это детям? Тем более дошкольникам. Детям, которых и без того с утра до вечера вливают тонны агрессии — через социум, телевизор и интернет.

Возможно, Пётр Алексеевич этого не понимает? Вряд ли. Он не глупый человек. Наоборот. Тогда он делает это сознательно? Очень похоже. Но каков эффект от такого вливания агрессии в детские головы? Ясно, что разжигание ненависти к России. Воспитать таких людей, которые будут ненавидеть не только страну, но и людей, её населяющих. В принципе, такие цели укладываются в украинскую матрицу. Антироссийская риторика — к сожалению, одна из главных скреп нового украинского общества. Скрепа, на мой взгляд, бесполезная и неэффективная.

President.gov.ua Пётр Порошенко встречается с детьми

Однако фокус в том, что любая ненависть, как и любой порок, имеет свойство разрастаться. Да, есть задача внушить агрессивное отношение будущим украинским гражданам к России. Так оно в большинстве случаев и произойдёт. Но воспитанная ненависть к России неизбежно перекинется и на другие сферы. Она поглотит личность, потому что ничего другого зло не умеет. Грех прилепляется, грех разрастается, грех подчиняет. Этому механизму — тысячи лет.

И я не уверен, что дети, воспитанные с ненавистью как образом мышления, способны будут создать нечто конструктивное для своей страны. Вероятно скорее обратное, когда отношение к России неизбежно спроецируется и на Украину. Ведь Россия — во всяком случае, в такой мере — однозначно выйдет из украинского поля. Она отойдёт в сторону, и каждый начнёт жить своей жизнью, пусть, по обыкновению, и перекидываясь угрозами и обвинениями.

Украинцы сделали свой цивилизационный выбор — он в пользу Европы. Но для того, чтобы осуществить его, и необходимо поколение, которое сможет создавать, а не разрушать. Научить ненависти на первичном уровне значит лишить это поколение всяческой возможности добиться успеха. России не будет. Европы тоже не окажется. И останется лишь Украина как единственный прикладной объект для ненависти.

Учат ли этих детей любви к своей стране? Ведь можно ненавидеть врага, но при этом искренне любить свою Родину. Одно, грубо говоря, уравновешивает и дополняет другое. Боюсь, что любовь эта маленьких украинцев к Украине также взращивается на ненависти. Она отталкивается от агрессивного отношения к России и к врагам вообще. Она, по сути, лишает украинцев главного — чувства собственного достоинства и личной ответственности за происходящее. Внешний враг снимает все возможности для манёвра. Он есть универсальный ответ на любые беды и неприятности. А примитивный национализм с ложными героями, подпитанный вычурными мифами, рождёнными в недрах новосозданных институтов, только усиливает разрушительный эффект.

President.gov.ua Пётр Порошенко встречается с детьми

Современное общество и так живёт в атмосфере жестокости и ненависти. На Украине данная тенденция усиливается войной. И понятно, что риторика СМИ, атмосфера в целом определяется этими факторами. Но уверен, что людей — для собственного же блага — надо держать от этого как можно дальше. Накачка войной, накачка ненавистью, прежде всего, опасна для той среды, в которой эти накачанные люди находятся. Особенно, когда речь идёт о детях. Их уж точно оберегать и защищать нужно. А не рассказывать им, как их отцов убивают чужие отцы. Тем более странно, что подобным занимается президент. Это ломает не только детскую психику, но и обрекает страну на безрадостное будущее.