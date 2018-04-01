Условия ведения бизнеса, в том числе налоговое законодательство, оказывает непосредственное влияние на состояние инвестиционного климата в любой стране.

Флаг Узбекистана

Для бизнеса важна не только совокупная налоговая нагрузка, но и условия и затраты, связанные с уплатой налогов и налогового администрирования.

За последние годы в Узбекистане принят ряд мер по совершенствованию налоговой системы и налогового администрирования, в результате которого, в частности, сроки подачи налоговой отчетности сокращены, ставка единого социального платежа для малого бизнеса снижена с 25% до 15%.

Накануне в Ташкенте состоялась презентация концепции по реформированию налоговой системы республики, в ходе которой, в том числе международные эксперты, констатировали, что состояние налоговой системы и налогового администрирования пока не отвечает принципам свободной рыночной экономики и не позволяет повысить конкурентоспособность экономики Узбекистана.

Среди прочего эксперты указали на высокую налоговую нагрузку на бизнес, большое количество налогов и сложности процедур их администрирования.

В то время, как к малым предприятиям применяется упрощенный порядок налогообложения с выручки предприятий от реализации товаров, крупные предприятия подпадают под общеустановленный режим налогообложения с более высокой налоговой нагрузкой и издержками соблюдения налогового законодательства.

Также режим налогообложения бизнеса не создает рыночные стимулы для роста малых предприятий, снизив заинтересованность к расширению их деятельности с последующим переходом на общеустановленный режим налогообложения.

Из-за большого разрыва налоговой нагрузки между малыми и крупными предприятиями, а также сложного налогового администрирования общеустановленного налогового режима, зачастую относительно крупные предприятия предпочитают разукрупняться, чтобы перейти на упрощенный механизм налогообложения.

В целом высокая в сравнении с развивающимися странами мира налоговая нагрузка в Узбекистане, сложность узбекской налоговой системы, нечеткость законодательных норм, значительное количество подзаконных актов, несовершенство и неэффективность налогового контроля и администрирования, значительная доля теневого сектора экономики республики оказывает существенное влияние на инвестиционный климат страны.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

Разработчики концепции особо указали на действующий порядок уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Действующий в республике НДС не стимулирует малые предприятия, его применение в связи с высокой ставкой (20%) и сложностями заполнения отчетов по НДС приводит к разрыву цепочки добавленной стоимости в экономике, фактически предприятия вместо НДС платят налог с оборота.

Центральный банк Узбекистана Узбекский сум

Основными плательщиками НДС являются предприятия, уплачивающие общеустановленные налоги. Такие предприятия также уплачивают обязательные платежи, рассчитываемые от чистой выручки.

В итоге предприятия, уплачивающие общеустановленные налоги, сталкиваются с высокой налоговой нагрузкой, стоимость их продукции дорожает.

К малым предприятиям применяется упрощенный порядок налогообложения с выручки предприятий от реализации товаров, тогда как крупные предприятия подпадают под общеустановленный режим налогообложения с более высокой налоговой нагрузкой и издержками соблюдения налогового законодательства.

В результате действующий режим налогообложения бизнеса в Узбекистане не создает рыночные стимулы для роста малых предприятий, он снижает заинтересованность бизнеса к расширению деятельности из-за последующего перехода на общеустановленный режим налогообложения.

Из-за большого разрыва налоговой нагрузки между малыми и крупными предприятиями, а также сложного налогового администрирования общеустановленного налогового режима, зачастую относительно крупные предприятия предпочитают разукрупняться, чтобы перейти на упрощенный механизм налогообложения.

Льготы

Налоговое законодательство Узбекистана изобилует различными льготами индивидуального характера, по конкретным предприятиям и проектам.

В зависимости от отраслей экономики разница в налоговой нагрузке предприятий, уплачивающих налоги по общеустановленному и упрощенному порядку, может составлять от 2 до 5 раз.

Льготы и преференции, предоставленные малым предприятиям, в целом положительно сказываются на занятости, но препятствуют концентрации капитала в частном секторе и, соответственно, ограничивают стимулы для расширения и развития предприятий.

На практике имеются случаи, когда льготы и преференции нередко предоставляются конкретным хозяйствующим субъектам, что ставит их в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами в соответствующей отрасли и регионе.

Кроме того, предприятия, включенные в отдельные целевые программы, привыкают пользоваться различными налоговыми льготами и преференциями в течение многих лет, что приводит к снижению инициативности и деловой активности в их деятельности, качества и конкурентоспособности производимой продукции, сокращению объемов производства и поступлений в бюджет.

Налоги с выручки

В Узбекистане широко применяются налоги с выручки, то есть налогами облагается не добавленная стоимость, прибыль или доход, а вся выручка.

Налоги с выручки, а также разрывы в цепочке уплаты НДС (когда НДС фактически превращается в налог с выручки) крайне негативно сказываются на общественном разделении труда, формировании длинных цепочек создания добавленной стоимости.

Ведомственные подакты

В налоговом законодательстве выявлены 22 ведомственных нормативных акта, в которых отражены нормы постоянного характера. Данное обстоятельство не только противоречит принципам Налогового кодекса Узбекистана, но и существенно усложняет налоговое администрирование и приводит к необоснованным финансовым расходам, как для субъектов предпринимательства, так и для органов налоговой службы.

Более того, в налоговом законодательстве установлены отдельные правила, которые не применяются на практике из-за отсутствия действенных механизмов их реализации. К примеру, статья 11 Налогового кодекса предусматривает принцип презумпции права налогоплательщика, в котором все противоречия и неточности в налоговом законодательстве толкуются в пользу налогоплательщика. Однако в законодательстве не предусмотрены критерии, случаи и механизм применения данного принципа.

Налоговая нагрузка на экономику

Поэтапное обеспечение переноса налогового бремени с производителей на потребителей, увеличения доли косвенных налогов за счет сокращения удельного веса прямых налогов, а также оптимизация ставок ресурсных налогов, обеспечивающих стимулирование ресурсосберегающих производств, в целом способствовали постепенному снижению налоговой емкости в ВВП доходов государственного бюджета республики с 21,6% в 2005 году до 19,9% к ВВП в 2017 году.

Это привело к существенным структурным изменениям в доходах. Так, доля прямых налогов снизилась с 5,9% в 2005 году до 4,6% в 2017 году, а ресурсные и имущественные платежи с 3,6% в 2005 году до 2,8% в 2017 году, при этом доля косвенных налогов выросла с 10,0% в 2005 году до 10,3% в 2017 году.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

В целом по платежам в бюджет реальный прирост поступлений в 2017 году составил 1,8%, косвенным — на 4,0%, ресурсным и имущественным — на 8,9%, однако данный темп роста значительно отстает от роста физического объема ВВП (5,3%).

Структура доходов государственного бюджета по отношению к общим доходам государственного бюджета показывает, что доля прямых доходов снизилась с 27,2% в 2005 году до 23,2% в 2017 году, косвенные налоги выросли с 46,4% в 2005 году до 51,6% в 2017 году, ресурсные платежи и налог на имущество снизились с 16,9% в 2005 году до 13,8% в 2017 году несмотря на ежегодную высокую индексацию, а налог на сверхприбыль увеличился с 1,5% в 2005 году до 3,9% в 2017 году за счет роста рыночных цен на отдельные виды товаров.

Что касается косвенных налогов, то за 2005—2017 годы в их структуре доля акцизного налога в процентах к ВВП снизилась с 3,8% до 3,0%, что связано со снижением собираемости, доля НДС составляет 5,9%, доля таможенных пошлин и налога с физических лиц на потребление бензина, дизельного топлива и газа для транспортных средств составляет 0,7% к ВВП.

В структуре ресурсных и имущественных налогов за 2005—2017 годы доля налога на имущество в процентах к ВВП повысилась с 0,77% до 0,85% за счет индексации налога на имущество физических лиц и ежегодной переоценки основных средств по юридическим лицам.

Эксперты отмечают, что налоговая нагрузка на национальную экономику, и в частности на бизнес, распределяется неравномерно, вследствие чего в целом налоговая нагрузка остается высокой, а действующий механизм не позволяет эффективно осуществлять налогообложение.

По данным отчета Всемирного банка и компании Price Waterhouse Coopers «Выплата налогов (Paying Taxes) 2018», несмотря на снижение количества налоговых отчетов в Узбекистане с 48 до 10 и внедрение электронной формы их подачи, время, которое затрачивают субъекты бизнеса, применяющие общеустановленный порядок налогообложения, на подачу отчетов составляет 181 час в год, при этом субъекты бизнеса, применяющие упрощенный порядок налогообложения, на оформление всего одного вида налога и одного вида обязательного платежа в среднем затрачивают 96 часов в год. Для сравнения, в Объединенных Арабских Эмиратах на 4 вида налогов затрачивается всего 12 часов.

В результате этого совокупная административная нагрузка на бизнес только от процедур подачи налоговой отчетности и выплаты налогов в Узбекистане расчетно составляет более 2,4 триллиона сумов в год или около 1% ВВП.

Анализ фактической налоговой нагрузки по отношению к прибыли показал еще более неутешительные результаты.

Так, по данным Всемирного банка, в Узбекистане совокупная налоговая нагрузка на предприятия, находящиеся на общеустановленном порядке, составляет 38% к размеру прибыли до уплаты налогов, для сравнения, данный показатель в Грузии составляет 16%, Армении — 18% и Казахстане — 29%.

В результате данная ситуация вынуждает субъектов предпринимательства скрывать реальную налогооблагаемую базу, фактически уходить «в тень» и нарушать законодательство, что, в свою очередь, негативно влияет на их конкурентоспособность и влечет существенные потери для государственного бюджета.

Реформирование налоговой системы

В целях реализации задач, поставленных президентом Узбекистана, по обеспечению интенсивного экономического роста, налоговая система должна стать наряду с прочими мерами одним из условий достижения высоких показателей роста экономики страны, в том числе посредством дальнейшего снижения налоговой нагрузки.

Налоговая система Узбекистана должна обеспечить свою конкурентоспособность по сравнению с налоговыми системами других государств, а процедуры налогового администрирования должны стать максимально комфортными для добросовестных налогоплательщиков, но достаточно эффективными для привлечения к уплате налогов экономических субъектов, продолжающих оставаться в тени.

В Узбекистане намерены создать конкурентную налоговую систему с разумным налоговым бременем, стимулирующим инвестиционную и деловую активность и не препятствующим экономическому росту страны.

Пакко Карта-флаг Узбекистана

Как отметили эксперты в своих выступлениях, приоритетом налоговой политики должно стать создание стабильной и предсказуемой налоговой системы, закрепляющей понятные правила налогообложения на долгосрочной период.

В опубликованном Всемирным Банком рейтинге Doing Business на 2018 год Узбекистан занимает 74 позицию, причем по разделу «Налогообложение» — 78 позиция. Это очень хороший показатель, учитывая, что еще пять лет назад общий рейтинг Республики Узбекистан позволял ей достичь лишь 146 позицию.

Оценивая конкурентоспособность узбекистанской экономики и ее налоговой системы, необходимо сопоставлять ее показатели с показателями тех стран, которые являются реальными конкурентами Узбекистана на рынке капитала и трудовых ресурсов. Прежде всего речь идет о странах — бывших республиках СССР.

По этим показателям в рейтинге 2018 года условия ведения бизнеса в России (35 место), Казахстане (36 место), Белоруссии (38 место), Армении (47 место), Грузии (9 место) и Азербайджане (57 место) более привлекательные, чем в Узбекистане. Украина и Киргизия отстают от Узбекистана, занимая соответственно 76 и 77 место.

По показателю «Налогообложения» более привлекательные условия созданы в России (52), Казахстане (50), Грузии (22), Азербайджане (35), Украине (43).

В концепцию по реформированию налоговой системы включены ряд мер, направленных на дальнейшие шаги по достижению справедливого распределения налоговой нагрузки между налогоплательщиками, упорядочивание предоставления налоговых льгот, устранении неравенства в налогообложении между добросовестными и недобросовестными налогоплательщиками и другое.

В целом реформа направлена на то, чтобы в Узбекистане была создана система, позволяющей Узбекистану конкурировать на рынке трудовых ресурсов и капиталов, создать привлекательные условия для национальных и иностранных инвесторов, на повышение собираемости налогов за счет повышения эффективности налогового контроля и другое.