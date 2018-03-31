На этой неделе с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко случилась пренеприятнейшая история. Он собирался слетать в США и обсудить там свои карьерные перспективы — по слухам, место премьер-министра после президентских и парламентских выборов 2019 года. Однако обсудить ему ничего не удалось, поскольку его просто не пустили в самолет из Амстердама в Нью-Йорк, — как выяснилось, его виза аннулирована.

U.S. Army Американские солдаты на Украине

Решать карьерно-кадровые вопросы во время поездок к хозяевам (или во время их поездок в Киев) — традиционная политика майданной власти. Ничего особенного, обычная поездка за ярлыком. Другое дело, что получается всякий раз не так, как предполагают майданные политики, и вместе с тем — не так, как предполагают в Вашингтоне.

К примеру, предшественник Луценко в кресле генерального прокурора Виктор Шокин был уволен по прямому требованию тогдашнего вице-президента США Джо Байдена, о чем тот сам впоследствии с удовольствием рассказал. Байден дал Порошенко час на размышление и предупредил, что в случае отказа Украина не получит миллиарда долларов кредитных гарантий. Шокин был уволен.

Байден же подготовил для Порошенко и кандидатуру сменщика Шокина. Луценко он назвал «человеком, которому мы тогда доверяли». В Вашингтоне предполагалось, что Луценко, получив ярлык, будет делать что велено. Но не тут-то было.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден и Порошенко

Делать что велено Луценко, как и все остальные майданные политики, готов только в сфере русофобии и гражданской войны. По их представлениям, этим они отдают свой долг Америке и могут в свою очередь свободно осваивать кредитные и бюджетные средства, раздавать госзаказы собственным предприятиям, зачищать оппозицию, чтобы остаться у власти и после 2019 года, и т. п.

К примеру, генеральный прокурор беднейшей страны континента провел свой новогодний отпуск на Сейшелах. Его начальник, президент Порошенко, в свою очередь летал инкогнито с семьей на Мальдивы за полмиллиона долларов. После чего не указал в своей декларации ни копейки доходов от всех своих компаний, если не считать депозитов.

«Человеком, которому доверяет» Вашингтон, Луценко перестал быть в момент, когда вступил в схватку с прямо назначенными Америкой главами антикоррупционных ведомств. Их поставили для контроля за командой Порошенко. Но майданные политики — тертые калачи. Они успешно вставляют в колеса антикоррупционерам бюрократические палки, не давая им работать.

ВАДИМ ЧУПРИНА Юрий Луценко

В последние месяцы между Киевом и Вашингтоном идет удивительный спор. Вашингтон требует, чтобы назначенные им «украинские борцы с коррупцией» были избавлены от необходимости декларировать свои доходы. Требование, конечно, чистейший оксюморон. И Киев его не выполняет, делая вид, что не хватает то голосов в парламенте, то чего-то еще. Ситуация превратилась в патовую.

Зимой 2013−2014 годов, во время государственного переворота, вашингтонские политики и деятели майдана были без ума друг от друга. Майдан выразил полную готовность лечь под Америку. Но позже выяснилось, что под этой формулировкой стороны подразумевали разные вещи. От планов грабить собственную страну без всякого присмотра майдан никогда не отказывался.

Но в Вашингтоне, кажется, так ничего и не поняли. Они приглашают к себе все новых и новых «политиков, которым мы доверяем», надеясь, что уж этот-то, получив ярлык, не подведет. И будет хоть немного способствовать развитию вверенной ему Вашингтоном страны, а не превращать ее — а заодно и ее хозяев — в континентальное посмешище.

Каждый раз вступают в один и тот же капкан. Вашингтону представляется, что им просто не везет на персоналии. А на самом деле абсолютно все майданные политики совершенно одинаковые. Русофобская (или какая угодно другая) политическая болтовня — это пожалуйста. Но в области бюджета — увольте.

Судя по тому, как они выстраивают кадровую политику на Украине, вашингтонские чиновники слишком часто имеют дело с компьютерами и слишком сильно оторвались от реальности. Человек — не программа, его нельзя «написать». А от осины не родятся апельсины.

Если некая группа граждан была готова врать и убивать, чтобы прийти к власти, это вовсе не означает, что, придя к власти, они станут крепкими хозяйственниками. Это означает прямо противоположное. Они продолжат врать и убивать, а все, что вы получите в обмен на свою поддержку — это новые слова о евроатлантическом выборе. И перебирать можно до бесконечности — Порошенко, Гройсман, Луценко, да хоть Вакарчук. Прямой дорогой — к «победному» концу.