«Никогда такого не было, и вот опять» — тонкий юмор Виктора Степановича Черномырдина на самом деле бессмертен. В очередной раз, когда накал в отношениях Россия — Запад подступает к точке невозврата, официальные лица главного «союзника» срочно мчатся налаживать отношения с главой, руками и другими частями организма противника.

Mfa.gov.by Владимир Макей и Борис Джонсон

На фоне очередной скандальной антироссийской кампании, инициированной Британией, когда дело дошло до высылки десятков российских дипломатов из Британии, США и ряда европейских стран, а также Грузии и Украины, белорусская дипломатия не находит ничего лучше, чем говорить о развитии различного рода сотрудничества с оппонентами Москвы. Притом показательно именно в те дни, когда и проявляется истинный лик людей и союзников. Почему в дни противостояния Макей был в Лондоне, а не в Москве — вопрос риторический. Почему белорусский МИД аналогично союзническому долгу стран ЕС по отношению к Британии не выслал несколько человек для острастки, а помчался к главному оппоненту Москвы в этом вопросе — тоже вопрос исключительно риторический — таков «союзник».

Под ширмой братского жеста — объявления траура в Белоруссии в знак солидарности с Россией после трагедии в Кемерово, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей впервые за последние 25 лет полетел в Лондон, где встретился со своим коллегой Борисом Джонсоном и рядом других высокопоставленных лиц Британии.

Mfa.gov.by Владимир Макей и Борис Джонсон

Надо сказать, эти самые лица были довольны. Еще бы — главный «союзник» России ногами проголосовал в этой геополитической перекличке. «Хороший прогресс на многих фронтах», — пишет у себя в «Твиттере» государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки министерства иностранных дел Алан Дункан. «За 12 лет отношения между Белоруссией и ЕС никогда не были лучше», — там же делится результатами закрытой встречи в формате круглого стола директор Центра европейских реформ Чарльз Грант.

Видимо, чтобы налаживание отношений с Британией никому не показалось случайным совпадением, 29 марта заместитель министра иностранных дел республики Олег Кравченко срочно направляется в стан рекордсмена по количеству высланных российских дипломатов — США, и говорит об улучшении двустороннего сотрудничества с помощником государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Уэсом Митчеллом.

И вменять теплые контакты с заклятыми друзьями основного партнера и союзника в вину только лишь внешнеполитического ведомства Белоруссии — тоже не выходит. 22 марта Александр Лукашенко на переговорах с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в Тбилиси и вовсе заявил, что приехал, как к себе домой, хоть и во второй раз: «Искренне скажу, что в какие-то поездки едешь и знаешь, что это тяжелая работа. В Грузию, я понимаю, что еду работать, но с большим трепетом всегда и в ожидании, что здесь очень хорошие, добродушные, порядочные люди». «У Беларуси нет закрытых тем в сотрудничестве с Грузией. Все, на что мы способны, все, что Грузия видит у нас и хочет, чтобы развивалось здесь, мы всегда идем навстречу», — заверил белорусский президент.

President.gov.ge Александр Лукашенко во время визита в Грузию

Не обошел вниманием Лукашенко и Петра Порошенко, с которым 27 марта по телефону снова договорились о сотрудничестве…

Почему-то вся эта ситуация с белорусским «союзником» и весенним турне его официальных представителей по столицам «партнеров» сильно напоминает стихотворение Пастернака «Март»:

Солнце греет до седьмого пота,

И бушует, одурев, овраг.

Как у дюжей скотницы работа,

Дело у весны кипит в руках.

Чахнет снег и болен малокровьем

В веточках бессильно синих жил.

Но дымится жизнь в хлеву коровьем,

И здоровьем пышут зубья вил.

Эти ночи, эти дни и ночи!

Дробь капелей к середине дня,

Кровельных сосулек худосочье,

Ручейков бессонных болтовня!

Настежь всё, конюшня и коровник.

Голуби в снегу клюют овес,

И всего живитель и виновник —

Пахнет свежим воздухом навоз.

Лондон, Вашингтон, Тбилиси, Киев — «хороший» подбор столиц. Наверняка — «по заданию Путина». Вот истинный внешнеполитический интерес нынешнего белорусского руководства. Именно эти столицы окормляют новый, свежий весенний мартовский воздух официального Минска.

Всё верно, необходимо быть последовательным в действиях и периодически подтверждать свой статус псевдосоюзника и совершать всё новые и все более мелкие и грязные антироссийские жесты. Нельзя ведь вечно упрекать Минск в непризнании Крыма российским, непризнании Абхазии и Южной Осетии, в торговле санкционными продуктами и перепродаже нефтепродуктов из нефти, полученной от России по заниженным ценам — вот и старается Минск подбросить новые поводы.

Только вот вопрос — стоит ли помогать псевдосоюзнику поставками нефти по ценам в два раза ниже мировых — тоже станет скоро риторическим.