



Жан Ипполит Фландрен. Вход Господень в Иерусалим. 1842

Сегодня Православная церковь празднует вход Господень в Иерусалим — Вербное воскресенье. Как мы прежде говорили, путь Христа на земле можно характеризовать как «один в поле воин». Характеристика верна относительно всех дел Его на земле. На арест и смерть пошел тоже в одиночку, никого из апостолов не взяли и не судили, поскольку «судьи» не могли сообразить, понять, что семя уже посеяно, скоро начнутся всходы, которые, впрочем, потом станут агрессивно выпалывать.

«Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного; но Я не один, потому что Отец со Мною». Какие бы толпы, порою, не сопровождали Иисуса, помощников у Него так никогда по-настоящему и не было. Были ученики, которых Он учил до последнего часа. И вход Иисуса в Иерусалим, от которого многие из свидетелей ожидали большего — объявления Себя Царем — закончился ровно тем же, что и прежде. Довольно традиционно для Себя разогнал торговцев, сорвав им бизнес, вытеснил из Храма и после, на расчищенном месте, принялся за обычное: исцелять и учить. На следующий день, продолжая учить людей, передают евангелисты, Он рассказал две притчи. Первая о двух сыновьях: «У одного человека было два сына; и он, подойдя к первому, сказал: сын! пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, пошел. И подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?».

Вход Господень в Иерусалим. Русская икона XIV в

Вторую сразу вслед за этой о злых виноградарях: «Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?» Обе притчи обличали тогдашнюю показную религиозность, по сути сводились к одной мысли. Называющие себя верующими, послушно, на словах обещали исполнять волю Божью, а на деле лишь пристроились на плодах, которые давала религия. И так привыкли с них кормиться, что не подпускали уже к ним никого, кто даже очевидно говорил от Бога.

Христос подытожил Свои притчи тем, что «сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его». Под «народом» не имеется в виду какая-то этническая группа. Не говорится о том, что будет выбран «сверху» какой-то народ, которому выдадутся патенты на пользование правильной религией. Любая группа людей, дающая ожидаемые плоды, будет тем самым народом, а не те, кто в очередной раз говорит «иду, государь, и не пошел». Как говорится в сегодняшнем апостольском чтении, «братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Именно коллективные, «братские»: честность, справедливость, добродетельность, перечисленные апостолом, способны давать эти плоды. Не для того Иисус учил апостолов, чтобы они после прославлялись как святые и по этой причине им надо было бы молиться. Не готовил Он праведников, озабоченных исключительно собственным спасением. Он посеял семя, которое должно было прорасти в народ, способный сообща делать такие же дела, которые творил Христос.

Джотто ди Бондоне. Вход Господень в Иерусалим

Церковный сегодняшний праздник предписывает памятно воспроизвести вход Христа в Иерусалим. Само возвращение Его в город было рискованным шагом, не одобряемым апостолами. Если бы не смерть друга, возможно, Он повременил бы еще некоторое время. Слухи о воскрешении Лазаря, подтверждаемые свидетелями, добавили Иисусу популярности в народе, который, как сказано, «неотступно слушал Его». Поэтому несмотря на продолжающиеся агрессивные расспросы Его религиозными вождями, арестовать Его прилюдно они не могли, и у Христа выдалась еще неделя, чтобы продолжить учить, и Он этими днями воспользовался. Понимая неизбежность Своей казни, Иисус при том видел, что настало время оставить апостолов одних, не боясь, что они разбредутся по домам и обо всем забудут: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода».

Зная, чем все кончится, Иисус также понимал, что, находясь при Нем, ученики остаются все еще несамостоятельными, не способными к принятию решений. Но еще немного, и вместе они составят Его Тело, не порознь, а только вместе. Но не одних апостолов, конечно, Он подготавливал к этому. Многое из того, что Иисус делал в последние дни Свои на земле, было «для народа» (Ин. 12:30). Народу тоже следовало знать, что с Его смертью ничего не закончится. Все только начиналось. «Виноградари», обещавшие исполнять работу, не справились, поспешив избавиться от «наследника». Но вместо одного наследников сразу стало много.