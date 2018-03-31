



Artsakhpress.am / Маргарита Петросян

С 11 по 20 марта я находился в Лос-Анджелесе по приглашению 24-х организаций, которые создали инициативную группу и решили отпраздновать 30-летие Арцахского (Карабахского) освободительного движения. Было очень много мероприятий, выступлений на местных телеканалах, а 18 марта в Вердуго-парке прошло всенародное гуляние. Одним словом, все было прекрасно. Оргкомитет организовал сбор пожертвований для покупки 30 парников для семей погибших карабахцев, которые проживают в прифронтовой зоне. Оргкомитет преследовал еще одну важную цель — осветить события Арцахского (Карабахского) движения и преподнести все это подрастающему поколению.

Однозначно могу сказать, что на самом деле в диаспоре стали глубже понимать проблему Арцаха и поддержка диаспоры не ослабевает.

Для Арцаха это было знаменательным явлением. Появилась возможность нашему президенту прямо и искренне объяснить нюансы по этой проблематике. После его объяснения американцы поблагодарили Саакяна и сказали, что теперь они лучше и глубже понимают проблемы арцахского конфликта. Я думаю, что такие встречи могут принести большую пользу в деле уточнения позиции и установления окончательного мира.

Бако Саакян на пресс-конференции в ИА REGNUM

Конечно, лучше всего это могли бы сделать президент Республики Арцах Бако Саакян, спикер нашего парламента, министр иностранных дел. Лично я думаю, что на самом деле пора предоставить трибуну Нагорному Карабаху в России. Американцы же принимают, бельгийцы и французы тоже. Наш президент выступал в Европейском парламенте, в Ливане и других местах и странах. Я думаю, что президента Саакяна необходимо выслушать в России потому, что ваша страна является одним из трех государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая занимается проблемой Арцаха и пытается установить мир. В конечном итоге проблему Нагорного Карабаха не разрешить без воли его народа и властей. Так почему бы не услышать все это из первых уст для полного прояснения всей картины этих событий?

Воистину воскресе! Благодарю вас за поздравления. В свою очередь я хочу поздравить всех в России, кто сегодня празднует Пасху, и всех, кто это будет делать 8 апреля (по Юлианскому календарю). Позвольте пожелать мира всему миру и благоденствия России.