



Securityconference.de Ильхам Алиев

В переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта наступила пауза. Некоторые эксперты связывают ее с процессами, идущими, в первую очередь, внутри Азербайджана и Армении. Ереван проводит трансформацию политической системы — республика из президентской становится парламентской. Баку готовится к досрочным президентским выборам, намеченным на 11 апреля.

Но, как полагают многие эксперты, вряд ли итоги этих событий изменят не только расклад политических сил в Азербайджане и в Армении, но и складывающуюся непростую геополитическую панораму региона. Молчит Минская группа ОБСЕ, конфликтующие стороны предпочитают избегать рассуждений о каких-либо «уступках» и «компромиссах», словно застыв в ожидании неожиданных событий. Правда, о них больше думают в Баку, откуда время от времени раздаются призывы к силовому решению проблемы. Но внешние игроки, если так можно назвать страны-сопредседатели МГ ОБСЕ — Россия, Франция и США — пока придерживаются единой позиции в отношении урегулирования.

Провальным оказался очередной раунд российско-грузинских переговоров в Женеве, на котором предполагалось подписание соглашения о неприменении силы, что могло бы, в принципе, проецироваться и на выстраивании новых отношений между Баку и Ереваном. По имеющейся информации, свою «партию» на этом направлении сыграли американцы. Они оказали серьезное давление на Тбилиси, который заявлял о готовности к примирительным шагам. Сейчас эксперты заявляют, что женевский процесс отброшен на несколько лет назад. Правда, до недавнего времени Вашингтон, заявляя о сохранении территориальной целостности Грузии, в отношении нагорно-карабахского конфликта придерживался принципа самоопределения и неприменения силы.

ArmChaplaincy Бако Саакян

Что будет дальше, говорить сложно, учитывая кризис во взаимоотношениях между Россией и Западом. Будут ли США и Франция выводить ситуацию из состояния «ни войны, ни мира» тоже непонятно. Отсюда интерес к недавнему интервью изданию Мirror Spectator президента Республики Арцах (Нагорного Карабаха) Бако Саакяна, который, позитивно оценивая дипломатические усилия Минской группы в урегулировании конфликта, заявил, что «стараний МГ ОБСЕ недостаточно». Он убежден «в том, что неконструктивная, экстремистская, воинственная позиция Азербайджана в этом вопросе — это препятствие, которое мешает добиться более серьезных результатов». И это действительно так.

Напомним, что мандат сопредседателей Минской группы содержит следующие полномочия: 1) осуществление совместных усилий для укрепления режима прекращения огня; 2) развитие общей базы для переговоров со сторонами конфликта; 3) ведение переговоров со сторонами конфликта для заключения политического соглашения о прекращении вооруженного конфликта. Но сейчас сопредседатели МГ ОБСЕ после неудачных переговоров на разных уровнях по карабахскому урегулирования фактически переместились с позиции 2 и 3 на позицию 1, предпринимая усилия по укреплению режима прекращения огня, реализации Венских и Санкт — Петербургских договоренностей по введению системы мониторинга на линии фронта и появление там международных наблюдателей.

Ольга Шклярова ИА REGNUM

Зацикленность только на этих вопросах и без вовлечения Степанакерта в переговорный процесс как равноправного участника сужает возможности для маневренности Минской группы. Противится Азербайджан. Хотя Саакян предлагает азербайджанским беженцам вернуться в Нагорный Карабах, «если признают его юрисдикцию», отметив, что «говорить нужно не только об азербайджанских беженцах, но и армянских». Конечно, это прикидка будущей матрицы переговорного процесса по урегулированию конфликта. Но услышат ли призывы Арцаха в Баку? Поэтому наступает момент для активизации своей политики в регионе для Москвы.

Многолетний диалог Баку — Ереван при посреднических усилиях МГ ОБСЕ не дал никаких результатов, кроме одного: на политических площадках обкатаны практически все проекты по урегулированию и всякий раз после определенной паузы конфликтующие стороны начинают переговоры чуть ли не «с чистого листа». Выход один и он проверен реальной политической практикой — необходимо вводить в переговоры Нагорный Карабах, идти с ним на контакты на разных уровнях, подключать к этому процессу Азербайджан и Армению. Так появится больше шансов для активизации процесса нормализации ситуации в регионе.

Напомним, что «четырехдневная война» в апреле 2016 года была остановлена прежде всего усилиями Москвы, интересам которой категорически не отвечает обострение ситуации в Закавказье. В силу этого Россия приложила все силы, чтобы купировать разгорающийся конфликт, оказав давление на Баку и призвав Ереван к сдержанности. А почему остановились? Нужно идти дальше, искать компромиссы и гарантии безопасности и самоуправления Республики Арцах. Что касается Баку, то ему давно пора понять, что здесь у него никогда не будет «односторонних выигрышных решений».