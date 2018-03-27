Лондон, 3 сентября, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Тысячи страниц секретной информации о военных и разведывательных объектах Британии опубликовали хакеры. Об этом 3 сентября пишет британская газета The Mirror.

DAREK DELMANOWICZ /EPA/ТАСС

«Хакеры слили в интернет совершенно секретную информацию о британских военных и разведывательных объектах», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, опубликованы тысячи страниц данных, благодаря которым злоумышленники могут проникнуть на пост перехвата информации центра правительственной связи, базу атомных подлодок HMNB Clyde и в лабораторию химического оружия Porton Down.

Также издание утверждает, что хакерская группа LockBit смогла похитить информацию о тюрьмах строго режима и военном объекте, имеющим ключевое значение для киберзащиты Британии.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа издание INews со ссылкой на британский Центр правительственной связи сообщило, что в 2021 году хакеры из России и Китая якобы получили доступ к системе министерства иностранных дел Британии, но правительство страны не стало оглашать это. По словам источника, в результате взлома хакеры получили копии почтовой переписки внутренних коммуникаций сотрудников МИД. Доступ к этой информации мог предоставить один из сотрудников ведомства, когда открыл полученное по электронной почте заражённое письмо.