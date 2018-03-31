В Петербурге, как и по всей России, после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», срочно проверяют пожарную безопасность торгово-развлекательных комплексов и центров. И обнаруживают, что отведенные для детей места оказываются самыми уязвимыми.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарные проверяют работу гидрантов

Инспекция из сотрудников петербургской прокуратуры и главного управления МЧС по Петербургу не стала неожиданностью для руководства ТРК «Питер Радуга» на проспекте Космонавтов в Московском районе города. У дверей встречал директор комплекса Стив Энтони Герман. В себе он был уверен: центр выглядит прилично по нынешним меркам — он раскинулся на огромной площади, но занимает лишь два этажа, причем большая часть заведений расположена на первом. Здесь широкие двери и коридоры, огромные атриумы, а потолки настолько высоки, что дым в чрезвычайной ситуации, как считается, не сможет опуститься ниже определенной точки. Ничто не предвещало беды.

Проверяющие во главе с начальником отдела надзорной и профилактической деятельности Московского района Андреем Чернодедовым двинулись по широкому коридору первого этажа. Вслепую выбрали один из пожарных шкафов — они не всегда окрашены в красный цвет, хотя идентифицируются, так как расположены за стеклом.

«Все огнетушители пронумерованы», — рапортовал Герман. Всего на один коридор приходится более десятка пожарных шкафов, они расположены в шахматном порядке. Было решено размотать пожарный рукав. «Без разлива?» — забеспокоился директор. Затопленный ТРК ему видеть очень не хотелось. «Без разлива, конечно», — убедили его. Размотка подтвердила — нарушений нет, зоны тушения перекрываются.

Дарья Драй ИА REGNUM Огнетушители в ТРЦ «Радуга»

В основном, все эвакуационные выходы были открыты. За одну из дверей попасть не удалось — правда, она ведет вглубь комплекса, а не на улицу, потому открывается только изнутри, пояснили сотрудники ТРК. Чтобы в случае пожара никто по ошибке не ринулся в противоположную от спасения сторону.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка эвакуационных выходов в ТРЦ «Радуга»

Затем инспекция заподозрила, что кроме как с помощью эскалаторов и лифтов со второго этажа выбраться невозможно, но и здесь всё оказалось благополучно — запасная лестница действительно есть, она достаточно широка, хоть и расположена на значительном удалении от выходов.

И тут сотрудники МЧС решили проверить зону, на которой, судя по всему, «погорел» при проверках не один торговый центр — детские заведения. Так как дети являются малоприбыльными для бизнеса клиентами, все развлечения для них расположены на втором этаже в глубине комплекса.

Дарья Драй ИА REGNUM Инспекция в детской зоне ТРЦ «Радуга»

В «Радуге» есть сразу несколько заведений для малышей, и на входе в красочный Joki Joya — «парк активного семейного отдыха» — делегацию встретила улыбчивая администратор. Ее стойка представляет из себя гигантскую тумбу, расположенную прямо посреди главного входа. И все бы ничего, но два прохода вокруг тумбы были искусственно сужены и оборудованы турникетами. То ли чтобы защититься от злоумышленников, то ли от «зайцев» без билета. Впрочем, низкие турникеты явно не помеха для взрослого человека и вряд ли остановят единичного ребенка-непоседу, решившего сбежать и самостоятельно прогуляться по торговому центру. А вот в случае пожара и паники люди неизбежно передавили бы здесь друг друга.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка в детском центре ТРЦ «Радуга»

Дарья Драй ИА REGNUM Измерение выхода из детской зоны

Андрей Чернодедов напрягся. «Идите сюда, вчетвером, — призвал он окружающих взрослых. — Попытайтесь сейчас вместе отсюда выйти». Мужчины столпились у турникета. Проломить его им не удалось, тогда один из них приоткрыл дверцу внутрь, чтобы проскользнуть наружу.

«Нет, таких интеллектуальных решений не надо принимать. Вот вы тут столкнулись. И это взрослые. А дети?» — недоумевал Чернодедов.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка датчиков в детской зоне ТРЦ «Радуга»

Он взглянул на план эвакуации. Там черным по белому главный выход обозначался как один из основных — прямо на месте веселеньких заборчиков. Проход оказался сужен до 70 см — намного меньше нормы. «Это средство, препятствующее эвакуации», — констатировали сотрудники МЧС. Открыть турникет может только кассир за стойкой с помощью специальной кнопки.

«Касса — это то место, где всегда находится кассир, либо человек его заменяющий», — попытались оправдаться в администрации парка. Но, как известно, во время пожара в «Зимней вишне» персонал ТЦ первым покинул место происшествия, так что уже понятно, что посетителям реально рассчитывать приходится только на себя.

Максимальная нагрузка парка семейного отдыха — 250 посетителей, по словам администрации. А по утверждению частой клиентки парка Елены, «народу здесь бывает очень много». Всё забито, хотя детей родители почти никогда не оставляют, отправляясь гулять по ТЦ, а ждут за столиками, образуя еще большую толпу. Где находятся эвакуационные выходы, петербурженка не знает.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка эвакуационных выходов

«Мы, честно говоря, никогда не знакомились с этим. Я знаю, что единственный выход там», — она указала на «бутылочное горлышко» с турникетами. Никто из сотрудников парка тоже никогда — на ее памяти — ничего о пожарной безопасности посетителям не рассказывал.

«Мы сталкиваемся с этим постоянно. Понятно, для чего вы это (турникеты) поставили. Но пожар, в случае чего — у нас здесь будет стопроцентный затор, будут проблемы», — сказал Андрей Чернодедов.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка противопожарной безопасности в ТРЦ «Радуга»

Подобные парки для детей по общему убеждению являются крайне опасной зоной еще и из-за огромного количества легко воспламеняемых материалов. Сухие бассейны с гигантскими поролоновыми кубиками могут вспыхнуть, как спичка, а малыш, испугавшись, легко может запутаться в канатной «паутине» или спрятаться, забившись в самый дальний угол так, что его будет совсем не видно.

Весь этот инвентарь не относится к отделке помещения, а считается оборудованием, поэтому никаких регламентных требований к нему вообще не предъявляется. «Чем менее горючее оно, конечно, тем лучше. Но мы же исходим из того, что есть персонал, что есть адекватные люди, которые не будут ничего поджигать, что есть средства тушения, которые не дадут быстро огню распространиться», — рассудил Чернодедов.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка систем пожарной безопасности в ТРЦ «Радуга»

Дарья Драй ИА REGNUM Измерения в детской зоне ТРЦ «Радуга»

Было решено отработать пожарную тревогу и эвакуацию. По громкой связи всех попросили покинуть здание «по техническим причинам». Но дети, кажется, о чем-то догадались — возможно, по обилию людей с нашивками МЧС.

«Ура! Пожар! Мы горим!» — кажется, столько восторгов этот детский парк никогда еще не вызывал. Впрочем, взрослым этот процесс доставлял намного меньше радости. «У меня 61 ребенок, вы их только напугаете! Зачем вообще это делать? Надо эвакуацию без людей тренировать!» — громко возмущалась одна из сопровождающих. «Они сначала гундят, а потом жалобы пишут», — между собой заметили спасатели.

При включении пожарной сигнализации предусмотрена задержка в три минуты, чтобы охранник мог подойти к источнику и проверить, не ложная ли это тревога. Затем, если он не подтвердит ее ложность, все системы придут в движение одновременно и автоматически. До такого экстрима ТРК «Питер Радуга», к радости директора, было решено не доводить, а эвакуировать лишь детский парк развлечений.

Дарья Драй ИА REGNUM МЧС России

По сигналу персонал парка довольно быстро начал собирать вокруг себя детей и стайками уводить на лестницу. Проверили все укромные уголки — никого не забыли. Однако пошли они почему-то в обход к определенной двери, в то время как из самой обширной игровой зоны прямо на лестницу вели два вполне широких и на вид открытых эвакуационных выхода.

К первому подошли сотрудники МЧС. И уперлись «в стену». Открыть эту дверь сразу не получилось. Двое взрослых мужчин подергали ручку — не поддается. Заметались. «А!» — воскликнул один из них, обнаружив на стене почти на уровне глаз кнопку размагничивания дверей. Правда, кнопка была под крышкой, снять которую тоже удалось далеко не с первого раза. Наконец, ее нажали, дверь отворена — путь к спасению свободен! Почему персонал парка не вывел ребят через ближайший выход, осталось загадкой.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка эвакуационных выходов в комплексе «Радуга»

Как попытался объяснить Стив Энтони Герман, когда сработают противопожарные системы, электричество автоматически отключится, что размагнитит дверь и без всяких кнопок. Правда, что делать, если вдруг питание продолжит подаваться, а бежать будет нужно, непонятно. Ко второй двери подошел Андрей Чернодедов.

«Мальчик, а ну иди сюда. Поможешь нам выявить нарушение», — позвал он на помощь уже вернувшегося с эвакуации шестилетку. Дверь размагнитили. Мальчик приналёг на нее, но открыть не смог, хотя упорно пытался. «Спасибо тебе, отдыхай», — сжалился над ним Чернодедов. «Вот видите, коллеги», — с укоризной посмотрел он на окружающих.

В целом, на его взгляд, персонал парка отработал «неплохо», но тренироваться им все же надо почаще. «Нужно использовать все эвакуационные выходы, чтобы люди не скапливались в одном, не сталкивались. Я считаю, что нужно использовать всё, что возможно, чтобы уменьшить время эвакуации, чтобы никто ничем не надышался», — заявил начальник отдела надзорной и профилактической деятельности Московского района.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Чернодедов, представитель надзорной службы Московского района

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре, в связи с выявленным нарушением арендатору вынесут представление и привлекут к административной ответственности по статье 20.4 КоАП РФ. Впрочем, скорее всего, этот большой парк зарегистрирован как малый бизнес, и, если у них не было других нарушений в прошлом, надзорное ведомство ограничится предупреждением без реального наказания. Входную группу с лишними заборами и турникетами администрация парка, по требованию Стива Энтони Германа, должна будет ликвидировать к понедельнику, 2 апреля.

Теперь сотрудникам МЧС предстояло проверить сертификаты на все отделочные материалы и их подверженность возгоранию, а затем проследовать в кинотеатр. Кинозалы тоже считаются одними из самых опасных зон в торговых комплексах — всё потому, что в них не предусмотрены выходы на улицу.

Дарья Драй ИА REGNUM Учения пожарных у ТРЦ «Радуга»

«Кинотеатры советские помните? Жили при Советском Союзе? — принялся ностальгировать Андрей Чернодедов. — Мы заходим и выходим куда? На улицу! Вот и всё. А для чего в современных ТЦ такие выходы — чтобы мы вышли опять в торговый центр и еще потратили деньги на кофе-чай».

Он отметил, что здания, которые изначально были построены под торгово-развлекательные комплексы, вроде той же «Радуги», потенциально могут иметь больше преимуществ, чем перестроенные в ТРЦ из старых зданий. Впрочем, многие новые четырехэтажные комплексы в Петербурге, например, над метро, такого лестного отзыва не заслуживают. Проекты и планировку сейчас согласовывает исключительно Госстройнадзор, без привлечения МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка пожарных гидрантов

«Проект проходит государственную экспертизу. Мы в приемке объектов не принимаем участия уже достаточно долгое время по Градостроительному кодексу. Этим занимается Госстройнадзор. Соответственно, на стадии строительства и введения в эксплуатацию вопросы к министерству в целом и надзору МЧС, в частности, наверное, задавать неправильно», — замечает Андрей Чернодедов.

В целом, сотрудники МЧС сходятся в том, что стоило бы в какой-то мере эту норму приемки пожарной службой вернуть. Тогда под документом хотя бы будет стоять подпись куратора со стороны МЧС, который, в случае возникновения проблем, сможет объяснить, что происходит со зданием. А когда пожарные видят проект впервые уже в «готовом виде», да еще и с полной отделкой, поменять что-то уже почти невозможно.