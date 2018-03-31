Министр транспорта РФ Максим Соколов вчера, 30 марта, вместе с губернатором Мурманской области заложили камень в основание нового порта Лавна на Кольском заливе. Были пройдены все формальные процедуры, проведены общественные слушания и, в общем-то, можно выходить на стройплощадку.

Kremlin.ru Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов

Остаётся вопрос, кто будет финансировать строительство, и кому будет принадлежать новый порт?

За прошедшее с начала года время ничего нового не было слышно от потенциального инвестора Mercury, который ещё в 2017 году выражал готовность войти в проект, но при условии, что будет партнёр с российской стороны, готовый приобрести оставшиеся 25 процентов акций порта. Судя по отсутствию победных реляций соглашение со стратегическим инвестором так и не подписано, а строительство порта формально лежит на ГТЛК, 100%-й дочке Минтранса. То есть фактически если строительство действительно начнется, а не ограничится декларацией в виде закладного камня, строить порт придется за государственный счёт. А победные возгласы — через три года мы заберём остатки транзита с Прибалтики — просто шумовое оформление неопределенности, возникшей с инвесторами.

Очевидно, Максиму Соколову не удается найти конструкцию собственности и управления объектом портовой инфраструктуры, несмотря на все усилия, прилагаемые министерством. Для выведения ситуации из тупика, нужно либо привлекать новых игроков, что затруднительно в состоянии практически торговой войны России со странами Запада, либо идти на какие-то преференции для Меркурии, которая пока не заявляла публично об отказе от проекта. Последнее, что озвучивал Виктор Олерский, заместитель министра транспорта, что планируется проект концессионного соглашения, уже согласованного окончательно с инвестором, передать в правительство в апреле. Апрель уже рядом.

Morproekt.ru Строительства комплекса перегрузки угля «Лавна»

Потенциально новые портовые мощности можно использовать не только для перевалки угля, хотя именно под уголь строится Лавна, но и для перевалки генеральных грузов, и в перспективе даже контейнеров. Совсем недавно Финляндия сделала выбор в пользу железной дороги в Киркенес для вывоза на внешние рынки своих полезных ископаемых. Порт Мурманск находится географически в тех же условиях, а от умения создать лучшие условия для грузоперевозки зависит, по какой железной дороге пойдет груз. Кстати, железной дороги между Мурманском и Киркенесом нет и сейчас. И если про железную дорогу из Финляндии к Белому морю через Кандалакшу, скорее всего можно уже забыть — финны выбрали Киркенес, то соединив Киркенес с Мурманском, мы можем получить часть транзитного потока в будущем.

Говоря о контейнерных перевозках, надо отметить, что о тестовых проходах говорили и в Майерск, и в COSCO. Для того, чтобы говорить об этом серьезно, необходимо строить два контейнерных хаба в концах СМП, один из них в Мурманске, один на Камчатке. Также необходимо строительство 2−3-х контейнеровозов ледового класса, которые челноками могли передвигаться по СМП, по части маршрута даже без ледокольной поддержки в период летней навигации. Пока это звучит как фантастика, но СПГ завод на Ямале и танкеры-газовозы тоже недавно казались не совсем реальными.

Morproekt.ru Строительства комплекса перегрузки угля «Лавна»

Сказанное здесь скорее размышления о возможностях развития Мурманского транспортного узла, но если с углем не получается найти совпадение по всем точкам предполагаемого контракта, может можно добавить больше возможностей порту в Лавне, не только угольных?

Конечно, сейчас вся исполнительная власть не хочет делать резких движений в ожидании инаугурации президента и утверждения нового кабинета министров. Может пора что-то начинать? Вначале ждали выборов, теперь инаугурации. А время идёт. А в порту Лавна только один камень. И тот закладной.