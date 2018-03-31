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Сегодня, 31 марта, Лазарева суббота. Воспоминание исцеление Христом своего друга. Событие описано в 11 главе Евангелия от Иоанна.

Иисус понимал, что дни Его на земле подходят к концу. Накануне Ему уже пришлось довольно срочно покинуть Иерусалим из-за того, что распри с иудеями достигли такого накала, что Его стали обвинять уже в богохульстве и пытались учинить религиозный самосуд — закидать камнями. В тот раз, как сказано, «Он уклонился от рук их, и пошел опять за Иордан». Вдали от столицы Его и застало известие, что друг Лазарь болен. Известие пришло от давних знакомых Христа, сестер больного — Марии и Марфы. Иисус понял, что Его друг при смерти, вот-вот умрет, и спустя два дня принял решение возвращаться. Последнее недавнее пребывание в Иерусалиме было настолько опасным и свежо в памяти, что ученики принялись отговаривать Его от этого путешествия: «Равви! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?». Пришлось рассказать ученикам, что Лазарь умер.

Обращает внимание вот что. Христос не сразу сказал прямо о смерти, а выразился следующим образом: «Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его», на что апостолы вполне резонно отреагировали: «Господи! если уснул, то выздоровеет». Это говорит о понимании высокой степени опасности, которую они ожидали от возможной встречи с религиозными фанатиками, что даже готовы были оставить близкого своего друга «уснувшим», то есть в болезни: заболел — выздоровеет. С другой стороны здесь довольно отчетливо прослеживается особенность изложения Христом Своих мыслей. Со стороны может показаться, что Он часто отвечал весьма уклончиво. Из-за этой Его манеры фундаменталисты и буквоеды превратили многие Его слова в какие-то нелепости, требуя буквального понимания каждого слова. Современники тоже не сразу могли уловить, что Его выражение мысли является образным, требует от слышащего способности понять реализацию слов, их конечное, сокровенное значение.

Pxhere.com Проснись

«Уснул» — значит можно разбудить. Идем будить. «Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном». Поняв наконец, что Лазарь умер, не все апостолы согласились, что это является достаточной причиной для возвращения: «Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем с ним». Что же, нам теперь всем умереть, пойдя туда? Позже, когда Христа убивали, над Ним потешались такими словами: «Других спасал, а Себя не может спасти». И да, Иисус действительно ничего не делал для Себя. Лечил, воскрешал, утешал — все ради других. Однако в последние Свои дни немного сделал и для Себя — воскресил Своего друга. Исцеляя кого-то, возвращая к жизни, Он мог видеть реакцию той неподдельной радости и счастья, которую вызывали Его действия.

Но прежде люди испытывали безутешное горе и отчаяние от возможной и безвозвратной потери своих близких. В лице Лазаря Иисус, как можно понять из Евангелия, впервые терял по-настоящему близкого человека. Испытал то же самое горе, которое испытывают люди, теряя своих близких. «Восскорбел духом, возмутился, прослезился», — такими словами описаны испытанные Им чувства. Живя на земле, Христос понимал, что не может, не способен физически в одиночку устранить несправедливость во всем мире, залечить все раны. Но Он обучал своих учеников тому, как это следует делать. Не одних учеников, но и тех, кому Он помогал, Иисус обучал тому, что их вера способна творить чудеса. Он даже настаивал, порою, что это не Он сделал так, что больной выздоровел. Это вера близких сотворила чудо.

В случае с болезнью и смертью Лазаря Христос оказался в положении тех людей, которые умоляли Его о помощи и помощь которым Он оказывал. Не ради демонстрационных целей, а как тоже пострадавший от несправедливости, горя, которые несет за собой нелепая смерть молодых еще людей, устранил эту несправедливость тем способом, который был Ему доступен. Для Себя — тоже. Для невозможности для Себя мириться с такой несправедливостью. Этот способ доступен далеко не каждому, да почти и не доступен людям. Христос не обучал этому «способу». Не учил, как надо делать, учил тому, что надо делать Его ученикам и вообще всем людям. Это «что» — проявлять заботу друг о друге. И не только, когда зло случилось, несправедливость мироустройства явила себя «во всей красе» — тут человек почти бессилен «вернуть все вспять».

Pxhere.com Забота

Гораздо важнее, чтобы забота о всеобщем благополучии, здоровье, развитости, безопасности, жизненных интересах людей стала заботой каждого. Одиночку все равно изловят и распнут, надо чтобы человеческие отношения стали нормой. Христианская церковь, надо признать, очень «своеобразно» поняла эту задачу и почти не освоила в своих практиках. Заметим, что празднования святых за редким исключением — это дни памяти в прямом смысле одиночек. Которые лечили прикосновением, плавали через реку зачем-то на крокодилах по своим делам, при отходе из мира истекли благоуханным миром. Есть ли хоть празднования того, что какая-то община вся явила святость? Трудно найти. Со стороны глядя, все по своим углам разбежались. Словно Церковь, даже не она, а именно какие-то отдельные люди в ней, экспериментировали с подражанием Христу.

И прославляла Церковь тех, у кого более менее получалось. Или считалось, что получалось. Да и требования, если можно так назвать, Церковь предъявляет к человеку такое, что он должен «обожиться», приложив старание для этого дела. Почти полное отсутствие поставленных задач ко всем вместе. В лучшем случае десятина (буквально уже только у протестантов) на поддержание, ремонт и прочее. А так… Просто «ходить». Вот и все «общее дело». Ходить, стоять, слушать.

«Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри. Иисус прослезился», — говорится в Евангелии. «Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой» — в этом есть некий скрытый упрек сестры покойного к Иисусу, Который был вынужден в это время скрываться. Но Христос был способен ответить на упрек и вернуть брата сестрам. А нынешние христиане? Убаюкивают себя сказками о том, что если бы они не молились по своим углам, то в мире было бы еще хуже, что мир на их молитвах держится? Христос же учил, что только собравшись вместе можно все исправить. Иначе никак.