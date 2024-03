В среду, 28 марта, редакция издания The New York Times раскритиковала новую военную политику президента США Дональда Трампа в отношении трансгендеров, назвав ее «дискриминационной» и «бесчеловечной», добавив, что такая политика принесет «неизмеримые страдания» трансгендерной части населения США, пишет генерал-лейтенант Томас Споер (Thomas Spoehr) в статье для американского издания The Hill.

U.S. Air Force В современной американской армии

По-видимому, в редакции издания The New York Times не осознают, что дискриминация — это ежедневное явление на всех призывных пунктах США. Дискриминация предусмотрена в законодательстве. Федеральный закон гласит, что вооруженные силы должны убедиться в том, что новобранцы обладают необходимым уровнем квалификации и пригодны к военной службе по состоянию здоровья. Это необходимо для того, чтобы военные США могли выполнить поставленную задачу в любом месте и в любое время.

Дискриминационные критерии военного отбора существуют с момента создания вооруженных сил США. Во время гражданской войны в армию не принимались новобранцы, у которых отсутствовали четыре передних зуба, поскольку они не могли бы разорвать упаковки с порохом. Политика Пентагона в отношении трансгендеров, как было объявлено на прошлой неделе, полностью соответствует установленным критериям набора в армию.

Во-первых, согласно статистике, добровольцы составляют 1% населения США. Эти патриоты заслуживают благодарности, однако все добровольцы должны соответствовать определенным стандартам. Страдаете тяжелой психической депрессией? Дисквалификация. Есть астма? Дисквалификация. Были попытки самоубийства? Дисквалификация.

Эти стандарты взялись не с потолка. Они изменялись в течение времени на основе скрупулезно подобранных медицинских данных. Все это необходимо для того, чтобы удостовериться в том, что человек, поступивший на службу, соответствует строгим требованиям и готов к прохождению обучения и службе в самых сложных боевых условиях, не подвергая риску не только себя, но и свое подразделение.

Новая военная политика в отношении трансгендеров ровно настолько же «бесчеловечна», как и в отношении астматиков.

Новая политика проводит четкое медицинское разграничение между лицами, которые являются трансгендерами, и теми, у кого есть расстройство гендерной идентичности. Первая группа лиц — это те, гендерная идентичность которых отличается от их биологического пола. Во втором случае мы имеем дело с психическим расстройством. Люди, страдающие расстройством гендерной идентичности, испытывают значительную психическую тревогу и страдание, поскольку их гендерная идентичность отличается от их биологического пола.

Jbsa.mil Символ трансгендеров

Примечательно, что новая политика разрешает транссексуалам, не страдающим расстройством гендерной идентичности, служить в армии. Это соответствует основополагающему принципу Пентагона, согласно которому «любое лицо, соответствующее высоким стандартам военной службы, может поступить на военную службу». Данный принцип позволяет Пентагону набирать достаточное количество солдат.

Однако в отношении лиц, страдающих расстройством гендерной идентичности, вводятся критерии, существовавшие до 2016 года, согласно которым, подобные лица не только не допускаются к приему на военную службу, но также должны быть уволены из армии. Данное решение является обоснованным.

Согласно собственной медицинской статистике Пентагона, люди с гендерной дисфорией в восемь раз больше предрасположены к совершению самоубийства и в девять раз чаще имеют проблемы с психологическим здоровьем. Военные миссии проходят в условиях повышенного стресса. В настоящий момент уровень самоубийств среди военнослужащих уже превышает уровень самоубийств среди гражданского населения. Следовательно, было бы безрассудно позволить людям с гендерной дисфорией, уже имеющих психологическое расстройство, служить в армии.

Некоторые утверждают, что гендерная дисфория поддается лечению. Однако данные исследований говорят о том, что даже после дорогостоящего лечения (даже после процедуры смены пола) эти люди по-прежнему больше склонны к самоубийству, чем среднестатистические граждане США.

Министр обороны США Джеймс Мэттис выявил серьезную ошибку в исследовании Rand Corporation, которое было положено в основу политики бывшего президента США Барака Обамы в отношении трансгендеров. В Пентагоне установили, что исследование Rand Corporation так и не смогло проанализировать влияние, которое оказывает операция по смене пола на лиц, страдающих расстройством гендерной идентичности.

Таким образом, Пентагон разработал продуманную политику, основанную на четких медицинских критериях, которая позволяет отсеять тех новобранцев, которые могут причинить вред не только себе, но и поставить под угрозу безопасность своего подразделения.