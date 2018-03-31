Сейчас весь мир обсуждает встречу председателя КНР Си Цзиньпина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Пекине и то, что следующая встреча, теперь уже между Сеулом и Пхеньяном, состоится 27 апреля. Однако эти события — ничто в сравнении с саммитом лидеров США и КНДР, который должен состояться в конце мая, пишет Гарри Дж. Казианис в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Опасность предстоящих переговоров нельзя недооценивать. Похоже, что вся Северо-Восточная Азия совместно с США надеются на положительный исход встречи, в противном случае регион столкнется с эскалацией напряженности. Суть вопроса заключается в том, что в случае отмены саммита или провала переговоров, дипломатические возможности будут полностью исчерпаны, а это значит, что вероятность войны становится реальной как никогда прежде.

Почему саммит может вообще не состояться?

Прежде чем мы перейдем к обсуждению начала возможной Третьей мировой войны и последствий ядерного удара, давайте рассмотрим причины, по которым саммит может не состояться.

Во-первых, администрация президента США Дональда Трампа дала ясно понять, что для США саммит представляет интерес только в случае, если результатом станет отказ северокорейского лидера от своего ядерного арсенала. Американская администрация взяла на себя обязательство по реализации плана денуклеаризации КНДР или увеличения санкционного давления на Пхеньян. Маловероятно, что США откажутся от жесткого подхода в пользу финансового поощрения КНДР в обмен на постепенный отказ от ядерного оружия.

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На данный момент, команда Трампа хочет получить от Ким Чен Ына четкое согласие на проведение денуклеаризации и реальные шаги в данном направлении, прежде чем начать разговор о смягчении санкций. Если северокорейский лидер не проявит готовность к денуклеаризации, то маловероятно, что Трамп вообще поднимется на «Борт номер один».

КНДР также преследует свои цели. Зная о том, что администрация Трампа требует полного отказа от ядерной программы и, вероятно, самого сурового режима инспектирования военных объектов КНДР, Сеул, скорее всего, предложит начать торги. КНДР может потребовать полной отмены экономических санкций, гарантий от КНР в сфере обеспечения безопасности, мирный договор, который положит конец Корейской войне, официальное дипломатическое признание со стороны Вашингтона и, скорее всего, миллиарды долларов экономической помощи.

Однако существует вероятность того, что Ким Чен Ын предъявит США невыполнимые требования, например, выход из альянса с Южной Кореей или полный вывод военных сил США из Северо-Восточной Азии. Это станет доказательством того, что северокорейский лидер намеревался лишь выиграть время для завершения своей ядерной программы и создания оружия, способного достичь материковой части США. Если Ким Чен Ын откажется от уступок до того, как будет определена дата саммита, то саммит может вообще не состояться.

Саммит может оказаться неудачным.

Большинство современных встреч на высшем уровне имеют заранее подготовленные сценарии, в которых результаты встречи прописаны уже до того, как государственные лидеры пожмут друг другу руки. Этот саммит, скорее всего, будет отличаться от остальных. Поскольку между Вашингтоном и Пхеньяном отсутствует доверие и тесные дипломатические контакты, нет практически никаких шансов на то, что какое-либо соглашение будет достигнуто до того, как состоится саммит. При данных условиях может возникнуть почти невозможная ситуация: глава Белого дома и северокорейский лидер встретятся, чтобы напрямую обсудить все возможные варианты, при этом, не имея никаких гарантий на успех. Существует очень высокий риск того, что переговоры провалятся.

Путь к войне расчищен.

Если саммит не состоится или потерпит крах, путь к возобновлению Корейской войны будет открыт. Пхеньян возобновит испытания ракет и ядерного оружия в течение нескольких дней. Наступит дипломатический кризис, при котором Вашингтон будет вынужден увеличить давление.

Stefan Krasowski Самоходная артиллерия Корейской народной армии

В долгосрочной перспективе у американской администрации останется два варианта. Во-первых, США продолжат играть с КНДР в «кошки-мышки». Этот процесс может затянуться на десятилетия. При этом КНДР может продать большую часть своих ядерных технологий за большие деньги. Во-вторых, Вашингтон может нанести мощный военный удар, который приведет к смене режима.

Оба этих варианта ужасны, но это единственное, с чем останется Вашингтон в случае провала переговоров. Появление в команде Трампа нового советника по национальной безопасности Джона Болтона и выдвижение на пост госсекретаря США Майка Помпео говорит о том, что Трамп, скорее всего, склоняется к военному решению северокорейского кризиса в случае, если надежды на саммит не оправдаются.