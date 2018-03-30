Может «провал» мастера быть не менее интересным, чем его «шедевр»?

Иван Шилов ИА REGNUM Погружение

Для поклонников режиссёра, безусловно, поскольку таится в глубине завистливых человеческих душ поклонников жажда посмотреть, как чемпионы по фигурному катанию в мире авторского кино, неловко подворачивают ноги, и разбивают в кровь носы. Мол, и у гениев бывают неудачи. Конечно, после этого фильма никакой дисквалификации не последует, но картина кажется на удивление плоской и «голливудской», лишённой хоть сколько-то оригинального мышления. А, может быть, режиссёр и сам «так видит», и вовсе не считает, что это «попса»? А, возможно, дело в привлечённом сценаристе, который адаптировал роман. Был ли он навязан продюсерами? Был ли это внутренний выбор? Насколько в данном случае «продюсерский диктат» связывал по рукам и ногам режиссёра? И тянул его на дно? Очень интересные вопросы.

Кстати, о романе. Когда я учился в киновузе, то нормальным домашним заданием было сравнивать экранизации с оригиналом. В основном преимущества получали книжки. За редкими исключениями. Это и понятно. Но остаётся всегда удовольствие наблюдать сложности перевода с одного языка на другой, с языка литературы на язык кино (которое, если оно имеет большой бюджет, то как правило вынуждено думать о привлечение массового зрителя). В данном случае, книжка «Погружение» Ледгарда и правда, заслуживает внимания больше, чем экранизация. Не зависимо от того был ли автор романа «штатным сотрудником спецслужб» или просто осведомлённым журналистом-аналитиком (как его официально представляют), но в его романе странным (часто наивным) образом смешиваются попытки «политической прозы», «шпионского детектива», «любовной истории», «философских отступлений». Иногда проза книги впадает в натурализм: «мастурбация в тюрьме среди крыс», «осколки выбитых зубов», «инфекции и болезни». Всяческая экзотика «третьего (если не пятого) мира», сомалийской разрухи, гражданской войны, терроризма. И — и как контраст — роскошь просвещенного западного мира. Мира умных и образованных британских спецагентов, которые даже иногда сострадают малым мира сего, «джихадистам», простейшим, планктону человеческого океана… Не буду вдаваться в подробности книжки, замечу только, что для любителей помеси «массового» и «элитарного» (вплоть до буквальных эссеистических рассуждений о Кропоткине и Стриндберге, которые фигурируют в некоторых пассажа романа) эта книга стоит прочтения. Книжка сама написана настолько «кинематографично», что по сути она сама больше, чем кино, которое по ней снято. Хотя понятно, как сконструирована такая проза: вначале делается «остросюжетный движок», сочиняются, пусть картонные, персонажи (биография, интересный характер, особые привычки и приметы, внутренние конфликты, мировоззрение) — а потом это полируется элементами «философских «или даже «научно-популярных» отступлений. В строго дозированном количестве. Забавно, что в послесловие автор романа благодарит институт океанографии за разъяснения. Там ему рассказывали про океан. То есть ни о какой «органике» и «глубинах души» писателя особо речи и не идёт, но это хорошо сделанный роман. В конце концов, не всем же писать как Платонов или Достоевский, скажем, вот Булгаков делал «Мастера и Маргариту» примерно таким же искусственным способом, по чужим историческим книжкам, собирая материал для курсов кройки и шитья прозы, что не помешало книжке стать любимой и даже «культовой» для какой-то части «образованного общества»…

Цитата из к/ф «Погружение». Реж. Вим Вендерс. 2017. США — Франция — Испания За работой

Однако вернёмся к фильму. Что же перед нами? Перед нами (главным образом) история любви. Сделанная с некоторым слащавым и даже сентиментальным подходом. Мы уже видели такие «любовные сцены», или красоты природы (снятые нарочито дальними планами), которые должны иногда подчеркнуть одиночество (или близость героев к другу другу). Маленькие фигурки на пляже, среди скал, в открытом море жизни… Как книга, так и фильм — с неизбежностью настаивают на том, что «герои должны быть интересны». Кто будет сострадать любовной истории водителя такси и уборщицы в общепите? Кто-то будет… если хорошо сделать, но для больших кассовых сборов требуются «настоящие герои». Знакомьтесь. Перед нами сильная эмансипированная «учёная-вундеркинд» редчайший профессии — математик-океанолог. И скромный, но обаятельный секретный агент Её Величества. Рядовой шпион высшей квалификационной категории, философствующий служащий MI-6. Или другого условного ведомства, где сервисом занимаются интеллигенты высшей пробы. В конца романа герой погибает. В фильме, как обычно в таких случаях, делается «открытый финал». Это очень смешно, поскольку для массовой аудитории герой должен быть победителем. Хэпи-енд. Много ли вы видели сериалов про суперагентов-неудачников? А для «элитарной», которая знает «правду жизни», герой должен «умереть за идею». Что он и делает. Чуть пошевеливаясь в воде. Хотите можете понять как смерть, хотите как жизнь…

На уровне философии истории. Нетривиально, что герой парадоксальным образом участвует в своём собственном «джихаде», современных «крестоносцев». В этом смысле, как ни странно, роман несёт в себе определённую глубину погружения в жизнь и смерть, которая почти полностью теряется в фильме. Ставшим просто красивым лицами и набором штампов. Вроде того, что изначально враги всегда показываются «без лиц», просто как закрытые масками «террористы-недочеловеки» в пустыне, и только постепенно нам показывают их лица и «человеческий облик». Хотя и фильм, пусть меньше, чем роман, но даже призывает косвенно к яркому мирку пиратских кровопийц (простите слишком много букв «к» в конце фразе), тут можно вспомнить и «ККК», своего рода «террористическую организацию» (деятельность запрещена, вероятно, на территории России), которая занималась линчевание на основе «христианской» методологии… Кто здесь «плохой», а «кто хороший»? Кто на самом деле является экстремистом? Государства, которым можно всё? Или маленькие люди, убийцы во имя идеи и пачки денег, связки бананов.

Цитата из к/ф «Погружение». Реж. Вим Вендерс. 2017. США — Франция — Испания Вместе

Конечно, фильм популистский и предсказуемый, но для вдумчивого зрителя, могло бы стать интересным вопросом о том, до какой степени собственно западные спецслужбы «ведут» и «создают» организации, с которыми сами якобы и борются позже? Но эта тема других книжек и фильмов. Скорее верблюд пройдёт сквозь угольное ушко, чем широкий зритель узнает правду об устройстве мира.

Если правда всё ещё существует.