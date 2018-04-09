После неудачной попытки разыграть национальную карту на выборах президента России башкирские национальные движения намерены продвинуть своих представителей в региональный парламент. Опрошенные ИА REGNUM эксперты считают, что федеральный центр четко показал, что не позволит конвертировать культурно-просветительские вопросы в предмет политического торга.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Соседи

Важность происходящих в Башкирии общественно-политических процессов межнационального взаимодействия обусловлена тем, что многонациональная республика считается своеобразным «зеркалом», отражающим культурное и этническое многообразие всей России, а также регионом, где происходит конструктивный диалог между представителями разных этносов. Учитывая особенность республики — в ней проживает три крупных этноса в примерно равных пропорциях (более 35% русских, 28% — башкир и 25% — татар) — Башкирию можно назвать своего рода «площадкой», на которой вырабатываются взаимоприемлемые способы успешного совместного взаимодействия представителей разных этносов и конфессий. Здесь, в Башкирии, и власти, и граждане учатся определять, где проходит та черта, которую нельзя переступать.

Многие народы, населяющие Башкирию, имеют свои организации и землячества, которые можно условно разделить на официальные и неофициальные. Официальные, представляющие более 30 этносов, объединены в Ассамблею народов РБ; принято считать, что они в полной мере подконтрольны властям. Крупнейшие из них — Собор русских Башкирии (СРБ), Всемирный курултай башкир (ВКБ) и Региональная национально-культурная автономия татар (РНКАТ) РБ. Кроме РНКАТ, в Башкирии есть еще и не менее лояльный к власти Конгресс татар РБ, но роль этой организации гораздо скромнее.

О неформальных русских национальных движениях или организациях в Башкирии мало что известно, неясно также, какие из них действительно волнуют интересы русских, здесь живущих. Во времена этнократического правления Муртазы Рахимова, с начала парада суверенитетов до 2010-го были известны отдельные русские активисты, массовых «прорусских» акций не проводилось. С 2011 года русское движение в республике заметно активизировалось, в 2013 году был проведен многочисленный для Уфы Русский Марш. Однако из-за отношения к событиям «украинского майдана» в 2014 году из него вышли некоторые участники.

В русских движениях республики состоят представители различных этносов, политические убеждения и отношения к федеральным властям различны, порой диаметрально противоположны, однако на региональном уровне удалось достичь единодушия в вопросах преподавания русского языка, необходимости сохранения памятников архитектуры и истории, роли русского народа в истории региона и страны. Общей точкой для русского движения Башкирии является неприятие «майдана», общей памятной датой стало 2 мая 2014 года как величайшей трагедии. Сторонники иной точки зрения от публичного выражения своих воззрений воздерживаются. В предвыборной риторике «русский вопрос» не поднимался.

Наиболее сплоченным выглядит в Башкирии татарское национальное движение. Несколько организаций, от лояльных к властям всех уровней до ярко выраженных националистических, вполне мирно уживаются друг с другом, проводят общие мероприятия, посвященные вопросам сохранения языка и культуры, национального самочувствия татар в Башкирии, организации переписей населения и так далее. Представители татарского движения достаточно открыты и доброжелательны, не боятся называть свои имена и должности, мобильны, вместе с тем среди них существует строгая иерархия, привычка «действовать по команде», они, что называется, не любят «выносить сор из избы» и четко разграничивают своих и чужих.

Дети парада

Однако вся противоречивость и цветущая сложность «бушующей этничности» отразилась в многочисленных башкирских национальных и националистических движениях. При видимой многочисленности, однако, следует учитывать, что часть движений и организаций существуют только на бумаге, значительная доля организаций малочисленна, одни и те же активисты числятся сразу в нескольких организациях, одна организация может считаться подразделением сразу нескольких крупных сообществ.

Политические воззрения представителей башкирского национального (националистического) движения крайне противоречивы и переменчивы, отношение организаций и движений к властям разных уровней также на протяжение разных периодов было разным — лояльный к региональным властям официальный ВКБ позволял себе огрызаться и даже шантажировать федеральный центр, оппозиционные сегодняшней региональной власти на словах находятся вне политики, но при этом активно сотрудничают с представителями либеральной оппозиции и так далее.

Glavarb.ru Башкирские кураисты

Обилие башкирских движений объясняется наследием «рахимовщины» — экс-глава Башкирии и его подручные намеренно поощряли возникновение все новых и новых организаций и старательно закрывали глаза на их «антифедеральные» шалости. Союз Башкирской молодежи, например, прославился сжиганием макета Российского паспорта, захватом уфимского телецентра, срывом российского флага с общественного здания, сжиганием макета российского паспорта. Федеральному центру Рахимов внушал, что в Башкирии все стабильно и спокойно только благодаря его, Рахимова, личным заслугам, поэтому Москве не следует прислушиваться к критике рахимовского режима и что-то менять.

Искусственно взращивалось и чувство обиженности на «колонизаторов», это ощущение усиливалось разницей между уровнем жизни сельчан (значительная часть башкирского населения проживает в деревнях) и горожан, характерной для всей России. Башкирское движение получало финансовую подпитку и иные блага, передовая историческая наука республики изобретала все новые и новые доказательства «исключительности» и «древности» одних и «виновности» других, учителя в школах и вузах, лекторы на курсах несли эти доказательства в широкие массы. До поры до времени активисты националистических организаций были уверены в своей неуязвимости и безнаказанности, а политизированные граждане и гражданки упивались чувством превосходства.

Подавляющее большинство башкирского населения в республике о существовании этих организаций ничего не знало и деятельность их не поддерживало. Как бы ни старались убедить в обратном широкую общественность и власть немногочисленные политизированные башкирские националисты, факт налицо — с прекращением финансовой подпитки все эти движения и организации либо самораспустились, либо существуют только на бумаге. Необходимо отметить, что подобные процессы происходили не только в Башкирии, но и в других «национальных» регионах, в том числе и тех, где «титульное» население не составляло большинства.

Слияние башкирских националистов и либеральной оппозиции

В 2017 году в Башкирии возникает новая организация, претендующая захватить нишу ВКБ, именуется она Конгресс башкирского народа (КБН). За неполный год существования она запомнилась организацией несанкционированных митингов, попыткой сместить с поста генерального директора ГУП ТРК «Башкортостан» Рустема Зарафутдинова, громкими заявлениями о том, что в Башкирии якобы увольняют врачей «по национальному признаку», и агрессивным поведением сторонников КБН в социальных сетях. Последнее не случайно — при становлении новой организации всем ее членам было предписано завести странички в одной из соцсетей.

Пройдя регистрацию в ноябре 2017 года, КБН остается одной из самых закрытых «легальных» национальных организаций — у КБН отсутствует работающий сайт, в открытом доступе нет ни списка руководства, ни устава организации.

Glavarb.ru Борцы

Новоиспеченная организация быстро нашла общий язык с либеральной оппозицией республики, обе стороны легко «поступились с принципами»: либералы забыли, что они против национализма и шовинизма, башкирские националисты запамятовали, что провозглашали традиционные семейные ценности. Поддались влиянию башкирского национализма и некоторые парламентские политические партии. Отринув лозунги интернационализма и рекомендации московского руководства КПРФ не педалировать региональные темы, башкирские коммунисты в лице главы рескома Юнира Кутлугужина участвовали совместно с либеральными оппозиционерами в несанкционированных «антихамитовских» митингах башкирских националистов против добровольного изучения башкирского языка. В противовес указанию Владимира Путина о недопустимости к принуждению изучения родных языков, националистами вынашивалась идея о проведение некоего референдума, который должен был обратить неотъемлемое право изучать родные языки в непреложную обязанность.

Что же объединило столь противоречивые движения? Ответ один — отторжение Русского мира и неприятие Российского государства и его устоев. Наиболее отчетливо это проявилось на выборах президента России — 2018.

Башкирские националисты и выборы президента

Как считает доцент БАГСУ Николай Евдокимов, в ходе избирательной кампании поднимался и национальный вопрос, он являлся одним из тех маркеров, по которым избиратели могли определиться со своим политическим выбором, хотя его значимость в ходе избирательной кампании не стоит преувеличивать. Разыграть национальную карту намеревались сами кандидаты и их штабы.

«Это началось ещё год назад, когда визит Алексея Навального в Уфу показал попытки оппозиционного политика заигрывать с местными национальными движениями. В ходе избирательной кампании такие же попытки предпринимались ещё рядом кандидатов. Так, Павел Грудинин высказался в пользу проведения референдума о необходимости изучения национальных языков, штаб Ксении Собчак поставил агитационную юрту. Но эти акции носили скорее формальный характер», — утверждает эксперт

Что немаловажно, ряд оппозиционно настроенных политических субъектов в самой республике намеревались использовать избирательную кампанию в своих интересах, с целью понизить легитимность региональной власти, в том числе «раскручивая» национальную тематику. По мнению ученого, это не дало никаких результатов.

«Дело в том, что ту часть общества, которую волнуют проблемы национальных отношений, очень сложно сегментировать с точки зрения предпочтений на грядущих выборах. Поэтому лидеры национальных организаций, пометавшись между разными политическими силами, пришли к решению не поддерживать никого из кандидатов. Это логично, так как избирательная кампания показала, что все кандидаты идеологически и организационно очень далеки от башкирских национальных организаций», — сделал вывод собеседник ИА REGNUM.

По мнению ряда экспертов, в ходе выборов «националистические организации были весьма неразборчивы в политических связях, заигрывая и с коммунистом Грудининым, и с либералом Ксенией Собчак, с «немцовцами» и «навальнистами». Единого кандидата у КБН не было, как не было и четкой позиции по самим выборам. По социальным сетям незадолго до выборов гуляло обращение неназванных «ветеранов башкирского движения» с призывом игнорировать выборы, такое же заявление, с повтором фраз и абзацев, фигурировало под подписью «башкирской и демократической общественности».

Glavarb.ru Башкирский сабантуй

Исполнительный директор евразийского центра «Самрау» Константин Сафронов предположил, что башкирская национальная оппозиция захотела воспользоваться поводом выборов, чтобы опять начать шантажировать власть.

«Причина неудачи этих потуг — раскол в среде самих башкирских националистов. Ставка на языковой вопрос не сыграла — власть предприняла меры, которые выглядят вполне эффективными, а сама башкирская оппозиция кроме насильственного изучения языка никаких альтернатив предложить не может. Однако она по-прежнему пытается использовать национальный вопрос с целью расшатать ситуацию в республике. Это тупиковый путь, который оттолкнёт людей от башкирских национальных организаций. Часть их лидеров начинает это понимать, но внятной стратегии дальнейших действий нет», — подчеркнул эксперт.

От выборов до выборов

Каких-то внятных оценок по прошедшим выборам башкирские националисты не сделали. Отдельные сторонники из Казахстана распространяли в соцсетях лживое утверждение о том, что якобы «основная масса населения Башкортостана и башкир, проживающих по всему миру, — полностью проигнорировала выборы 18 марта 2018 года», никто не поспешил опровергнуть эту нелепицу, другой информации по оценке итогов выборов не последовало.

Gsrb.ru На заседании Госудаственного Собрания — Курултая Башкирии

По мнению экспертов, наступившее затишье может смениться имитацией бурной деятельности в связи с предстоящими выборами в Госсобрание Башкирии, которые состоятся осенью этого года. В конце марта КБН, сторонники которого предлагали игнорировать президентские выборы из-за их «нечестности», тем не менее собрался продвинуть своих представителей в региональный парламент и муниципалитеты, продолжая не показывать в открытом доступе свой устав и руководство. Активисты других, в том числе и незарегистрированных, башкирских движений заявили, что их представители намерены участвовать в выборах. При этом ни одна из организаций не назвала ни одного конкретного кандидата.

«КБН, проявлявший активность летом — в начале осени 2017 года, зимой впал в спячку и даже не изыскал денег, чтобы продлить работу своего официального сайта. Очевидно, что всплеск активности был вызван слухами о грядущей отставке главы Башкирии Рустэма Хамитова, так как слухи не оправдались, работа была свёрнута. Сейчас в связи с грядущими осенью выборами башкирские националисты снова оживились. Но если в прошлом году их основная стратегия была в раскачивании ситуации в межэтнической сфере, чтобы показать слабость властей, то теперь требуется какая-то позитивная программа, однако на данный момент она всё больше сводится к обещаниям раздачи возможных постов и преференциям для этнических башкир», — считает уфимец Константин Кузнецов.

По мнению ряда общественников, из-за того, что башкиры не составляют относительного большинства в республике, для достижения даже небольшого успеха башкирским национальным движениям необходима консолидация с представителями других этносов, но к этому башкирские националисты не готовы.

«Открытый и системный диалог по вопросам исторической и культурной памяти, языковых, образовательных стандартов между национальными движениями, представляющими народы, проживающие в республике, желателен, но едва ли сейчас возможен. Проблема здесь в популярности среди части башкирской общественности негативистских тезисов об «угнетающей империи» по отношению к России и «потомках колонизаторов» применительно к русскому населению республики, а также в самом кризисе официальных национальных движений, порожденном излишним администрированием со стороны государственной власти», — отметил политолог Евгений Беляев.

Политолог Кирилл Зотов высказал мнение, что перспектив у националистов в межнациональных республиках нет.

«Башкирские национальные активисты не смогут спекулятивно политизировать этнокультурные аспекты. Федеральный центр четко показал, что не позволит конвертировать культурно-просветительские вопросы в предмет политического торга. И дело здесь не в пресловутом закручивании гаек, которым у нас так любят пугать представители либеральной общественности. Дело в последовательной политике Москвы на развитие российской государственности и основ идентичности», — убежден эксперт.

«Полагаю, что башкирские активисты мыслят ошибочными, анахроничными для современной политической системы категориями. Парадигма «титульного этноса» и попытки этнической мобилизации в многонациональной Башкирии вызывают лишь настороженное отношение многонационального большинства и, соответственно, формируют в обществе негативное отношение к попыткам политизировать этнокультурные вопросы. Надо ли говорить, что федеральный центр также крайне настороженно воспринимает такие акции», — солидарен с данным мнением политолог Дмитрий Михайличенко.

Эксперт международной Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов EAWARN Ильдар Габрафиков отметил, что некоторые члены КБН «пытаются свои личные проблемы преподнести как проблемы «народа», часть из них так и не смогла смириться с утратой статуса, которую имела в прежние годы, маскируя лозунгами собственную профнепригодность».

«Межэтнического напряжения в Башкирии нет, а вот определенные люди, которые присвоили себе право выступать от имени народа, пытаются эту самую напряженность создать. Они сами, возможно, до конца не осознают, что играют с огнем и выполняют заказ жаждущих реванша элит», — подытожил собеседник ИА REGNUM.