«Папа заявляет, что ада нет?» Статья под таким заголовком появилась на информационном интернет-ресурсе Drudge Report. В статье дается ссылка на интервью, опубликованное в La Repubblica. Интервью у папы Римского Франциска брал его друг-атеист, журналист Эудженио Скальфари, пишет Патрик Бьюкенен в статье для издания The American Conservative.

Папа Франциск I

Скальфари: «А как насчет душ грешников? Где их наказывают?»

Души грешников «не наказывают», цитирует слова папы Римского La Repubblica, «те, кто не раскаялся и не может быть прощен, — исчезают. Ада нет, души грешников исчезают».

В Страстной четверг Иуда предал Иисуса Христа. И Господь сказал Иуде: «Горе тому человеку, через которого будет предан Сын Человеческий; было бы лучше для него, если бы этот человек никогда не родился».

Неужели души Иуды и других ужасных грешников «просто исчезли»? Если ада нет, не означает ли это уничтожение величайшего сдерживающего фактора, который препятствует совершению худших из грехов? Тогда от чего нас спас Христос, когда принял смерть на кресте? Если бы Франциск сделал такое заявление, это стало бы великой ересью.

Фра Беато Анджелико. Поцелуй Иуды

Если бы Франциск сделал заявление с кафедры как наместник Христа на земле, его заявление вошло бы в противоречие с 2000-летним католическим учением, основанным на учении самого Христа. Это заявление поставило бы под сомнение догмат о непогрешимости папы, который был официально провозглашен на Первом Ватиканском соборе в 1870 году. Затем могут появиться и другие вопросы, например, является ли Франциск истинным папой?

Ватикан быстро опубликовал заявление, в котором говорилось, что у папы был частный разговор, а не официальное интервью со Скальфари.

В Ватикане добавили: «Слова, произнесенные папой в определенном контексте, не процитированы. Поэтому цитату из вышеупомянутой статьи нельзя рассматривать как верную запись слов Святого Отца».

Извините, но так дело не пойдет! Это официальное заявление не дает ответы на вопросы, поднятые папой. Существует ли ад? Будут ли души грешников находиться в аду целую вечность? Придерживается ли папа это утверждения? Остается ли учение Римско-католической церкви непогрешимым?

Конечно, можно бурно приветствовать позицию Франциска относительно социальной справедливости, однако с точки зрения веры и морали он поставил под сомнение католическую доктрину и вызвал неразбериху во всей Церкви, которую он возглавляет.

Сошествие в ад. 1504

В своем послесинодальном апостольском обращении «Amoris laetitia» («Радость любви») папа, казалось, одобрил участие в таинстве Святого причастия разведенных и повторно вступивших в брак католиков, чьи предыдущие браки не были аннулированы. Однако с точки зрения Церкви такие католики живут в прелюбодеянии. Опираясь на «Amoris laetitia», немецкие епископы стали разрешать причастие разведенным и вновь вступающим в брак парам.

Бывший префект Конгрегации доктрины веры кардинал Герхард Мюллер заявил, что это противоречит католической доктрине, провозглашенной папой Иоанном Павлом II. По словам кардинала Мюллера, «нет такой власти на небесах или на земле, ни ангел, ни папа, ни Ватиканский собор, ни епископы не могут изменить ее».

Четыре кардинала, включая американского куриального кардинала Реймонда Берка, направили официальное письмо, в котором попросили папу разъяснить положения «Amoris laetitia». Папа проигнорировал обеспокоенность кардиналов.

Действительно, когда папе задали вопрос о безнравственности гомосексуализма, Франциск парировал вопрос: «Кто я такой, чтобы судить?» Но если не он, тогда кто это должен делать? Разве разграничение добра и зла не входит в его обязанности? Папа не только поставил под сомнение католическую доктрину, но посеял сомнение в верующих.

Чтобы легализовать подпольную католическую церковь в Китае, папа и Ватикан согласились пойти на уступки епископам, которых одобрили в Коммунистической партии Китая (КПК). Капитуляция необходима, чтобы католическая церковь в Китае выстояла и процветала, утверждают в Ватикане.

Ватикан занимается «продажей» церкви в Китае, заявил ушедший в отставку архиепископ Джозеф Зен Зе-киун из Гонконга. «Некоторые утверждают, что все усилия по достижению соглашения заключаются в том, чтобы избежать церковного раскола. Это просто смешно! Раскол уже есть».

Разделение внутри католицизма существует и продолжает расширяться. Это разделение проходит между традиционной церковью третьего мира и основной католической Церковью в Европе.

Как это так получилось, Ваше Святейшество?

Счастливой Пасхи!