



Американские солдаты

Президент США Дональд Трамп, выступая в Ричфилде (штат Огайо), неожиданно решил повторно сказать то, о чем уже говорил в феврале. Соединенные Штаты могут уйти из Сирии после разгрома ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сказал глава Белого дома. «Мы вышибаем дух из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мы уйдем из Сирии очень скоро, нашим военнослужащим пора возвращаться в свои дома, в свою страну, гражданами которой все мы являемся и которой так дорожим, — отметил Трамп. — Наши войска побеждают в противостоянии с формированиями, лояльными режиму Асада, в Сирии. Настал момент дать возможность другим позаботиться о ситуации там».

Американские солдаты грузятся в самолет

Напомним, что сейчас в Сирии находятся около двух тысяч американских военных. Они входят в состав возглавляемой американцами международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вывести американцев из Сирии не представляет никакой технической проблемы. Интрига здесь в том, что в начале 2018 года заявления Трампа на фоне других, чем сейчас, американо-российских отношений воспринимались в целом как перспективный вариант в выстраивании совместной политики на сирийском направлении. Тем более что американские СМИ писали о намерениях новой администрации принять активное участие в сирийском урегулировании с сохранением в Дамаске президента Башара Асада, «свержение которого может привести к усилению экстремизма в регионе и, соответственно, угрозы, которую этот экстремизм представляет для США». Не всем союзникам Вашингтона был по нраву подобный разворот событий. Особенно Великобритании. Британская The Times тогда предупреждала, что в «задачу Лондона теперь входит нащупать способы влияния на американского президента».

И британцы нашли-таки способы, заставив Трампа присоединиться к инициированному правительством Терезы Мэй скандалу с инцидентом в Солсбери, который привел к высылке российских дипломатов. По всем признакам Лондон готовил многоходовую комбинацию провокационного характера, о чем был информирован американский президент. Почему же он тогда вопреки рекомендациям советников решил поздравить с победой на президентских выборах Владимира Путина? Некоторые эксперты в этой связи высказывали предположение, что Трамп не проявлял желания оказаться участником британской политики давления на Россию, но на него якобы «давил русский вопрос». Так это или не так, судить сложно. Фактом является то, что выступление президента в штате Огайо вызвало переполох в государственном департаменте США, что подтвердила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

Аналитическое издание Politiко напоминает по сему поводу, что тезисы Трампа противоречат предыдущим высказываниям представителей его администрации. В январе текущего года вице-президент США Майкл Пенс заявлял о приверженности Вашингтона идее сохранения военного присутствия в Сирии. Об этом рассуждал и бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон. Но теперь Трамп вновь решил напомнить о том, что Вашингтон в последние годы впустую истратил на Ближнем Востоке 7 трлн долларов, так и не достигнув декларированных целей. Вот почему возникает вопрос, какую задачу сейчас решает хозяин Белого дома, говоря о возможном выводе своих сил из Сирии? Не является ли это результатом неких договоренностей внутри администрации или он просто импровизирует на геополитические темы?

США оказались в Сирии под предлогом борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сформировали под своим началом коалицию. Теперь Трамп как бы выводит Дамаск за скобки, ставя задачу добить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Делает он это в ситуации, пишет американское издание The National Interest, «когда США скатываются к войне с Россией», указывая на Сирию как на вероятный плацдарм потенциального военного столкновения между двумя ядерными державами. Издание призывает обратить самое серьезное внимание на то, что после «сверхубедительной победы» на президентских выборах Путина «в случае возникновения кризиса россияне не будут робко отходить в сторону и подчиняться требованиям Соединенных Штатов». Не случайно глава российского Генштаба генерал Валерий Герасимов предупредил Вашингтон, что Москва ответит в случае, если ее силы будут атакованы американцами в Сирии.

Liveinternet.ru Террористы. Сирия

Отсюда еще один вопрос: готов ли Белый дом к повторению кубинского кризиса 1962 года? Германский профессор Вильфрид Фурман в интервью информационному порталу «Кавказский вестник» рисует возможный негативный сценарий развития событий: «Если в Сирии произойдет военное столкновение между Россией и США, то в дело вмешаются Турция, Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ, преследующие собственные цели в регионе». По его словам, «такая конфронтация лежит ниже порога ответного ядерного удара со стороны России, который был бы адресован в том числе и Лондону». Кстати, хорошо осведомленная турецкая газета Sabah считает, что не стоит преувеличивать значение последних кадровых назначений Трампа — замену уволенного советника по национальной безопасности Макмастера на «консервативного ястреба» Джона Болтона, а Тиллерсона на бывшего директора ЦРУ Помпео.

Потому что в ситуации начала Вашингтоном торговой войны с Китаем, консолидации блока Израиля, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с целью сдерживания Ирана на Ближнем Востоке, конфронтация с Россией в Сирии, где она действует в альянсе с Турцией и Ираном, «создает для США геополитические пустоты». Усиление американского военного присутствия в Сирии может привести к появлению военно-политического союза трех вышеперечисленных стран. В то время как ослабление или возможный выход американцев из Сирии под предлогом «победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» может стимулировать появление проблем у трехстороннего альянса. Как пишет в этой связи Sabah, «Тегеран использовал ошибки Вашингтона на фоне «арабской весны» и создал прошиитскую империю на Ближнем Востоке. Теперь очередь и Турции компенсировать потери, которые она понесла из-за ошибочной политики Вашингтона на Ближнем Востоке». Но вначале нужно вступить в «новую большую игру в Сирии».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Нам представляется, что именно такой сюжет имел в виду президент Трамп, заявляя, что в Сирии «пусть другие люди теперь позаботятся об этом». А пока, несмотря на невероятный кризис в американо-российских отношениях, представитель объединенного командования ВВС США, бригадный генерал Эндрю Крофт заявляет, что канал по предотвращению конфликтов американских войск с Россией работает «очень профессионально». Борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжится еще определенное время, военные подразделения США покинут Сирию не сегодня и не завтра. Большая игра продолжается.