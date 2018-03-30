Пока подмосковные власти «кормят» жителей Волоколамска обещаниями о том, что вот-вот введут в районе режим ЧС, к антисвалочному марафону подключились жители города Дмитрова. 30 марта в 7 часов утра группа местных жителей приступила к блокированию расположенного в четырех с половиной километрах от города полигона ТБО «Непейно».

Дарья Антонова ИА REGNUM Полигон ТБО

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Собственно, под Дмитровом не происходит ничего принципиально нового, здесь, как и в уже вступивших в борьбу со свалками других районах области, власти сначала обещали закрыть свалку «Непейно», а потом приняли решение продлить эксплуатацию полигона. С социальной точки зрения происходящее осложняется тем, что, поверив в то, что полигон будет закрыт и рекультивирован, в ближайшей к свалке деревне Непейно многодетным семьям была выдана земля под строительство.

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ТБО «Ядрово»

Проблема задыхающихся жителей окрестных населенных пунктов и многодетных, увы, не единственная. Закрытие огромного количества свалок и парализующие работу оставшихся полигонов протесты граждан привели к тому, что мусор пытаются отвезти хоть куда-то. Блокировка полигона ТБО «Ядрово» привела к тому, что мусоровозы нескончаемым потоком поехали на «Непейно», это сразу же ощутили на себе жители села Орудьево, поскольку через их населенный пункт и проходит дорога на свалку. Напуганные событиями в Волоколамске жители Дмитровского района решили не дожидаться подобного бедственного развития событий. Для чего решили взять под общественный контроль поток мусоровозов на полигон ТБО «Непейно».

В заключение напомним об одном событии, которое на фоне кампании по выборам президента осталось незамеченным для широкой общественности. В начале марта инициативная группа жителей Наро-Фоминска, протестующих против строительства мусоросжигательного завода близ деревни Могутово, попыталась сдать в администрацию президента (АП) обращение с собранными под ним несколькими тысячами подписей с требованием не допустить строительство завода. В АП обращение граждан России к президенту не приняли, более того, людям даже не объяснили, почему отказываются принимать их обращение к Владимиру Путину.

Vk.com/nepeyno Две сцепки за две минуты. Полигон «Непейно»

«Мусорные» проблемы давно приняли неуправляемый характер. Подмосковную администрацию вполне заслуженно, на наш взгляд, за её неспособность решить проблему не пнул только ленивый. Однако настораживает то, что протесты с требованием закрыть полигоны носят претенциозный характер, поскольку, кроме требований закрыть не устраивающие граждан свалки, не несут конструктивных предложений, как решать накопившиеся проблемы. И при этом получают значительное освещение в оппозиционных СМИ. В то время как строительство четырех МСЗ на территории области полностью выведено из сферы общественного внимания.