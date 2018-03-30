«Мусорные проблемы»: Подмосковью грозит новый скандал
Пока подмосковные власти «кормят» жителей Волоколамска обещаниями о том, что вот-вот введут в районе режим ЧС, к антисвалочному марафону подключились жители города Дмитрова. 30 марта в 7 часов утра группа местных жителей приступила к блокированию расположенного в четырех с половиной километрах от города полигона ТБО «Непейно».
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Собственно, под Дмитровом не происходит ничего принципиально нового, здесь, как и в уже вступивших в борьбу со свалками других районах области, власти сначала обещали закрыть свалку «Непейно», а потом приняли решение продлить эксплуатацию полигона. С социальной точки зрения происходящее осложняется тем, что, поверив в то, что полигон будет закрыт и рекультивирован, в ближайшей к свалке деревне Непейно многодетным семьям была выдана земля под строительство.
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Проблема задыхающихся жителей окрестных населенных пунктов и многодетных, увы, не единственная. Закрытие огромного количества свалок и парализующие работу оставшихся полигонов протесты граждан привели к тому, что мусор пытаются отвезти хоть куда-то. Блокировка полигона ТБО «Ядрово» привела к тому, что мусоровозы нескончаемым потоком поехали на «Непейно», это сразу же ощутили на себе жители села Орудьево, поскольку через их населенный пункт и проходит дорога на свалку. Напуганные событиями в Волоколамске жители Дмитровского района решили не дожидаться подобного бедственного развития событий. Для чего решили взять под общественный контроль поток мусоровозов на полигон ТБО «Непейно».
В заключение напомним об одном событии, которое на фоне кампании по выборам президента осталось незамеченным для широкой общественности. В начале марта инициативная группа жителей Наро-Фоминска, протестующих против строительства мусоросжигательного завода близ деревни Могутово, попыталась сдать в администрацию президента (АП) обращение с собранными под ним несколькими тысячами подписей с требованием не допустить строительство завода. В АП обращение граждан России к президенту не приняли, более того, людям даже не объяснили, почему отказываются принимать их обращение к Владимиру Путину.
«Мусорные» проблемы давно приняли неуправляемый характер. Подмосковную администрацию вполне заслуженно, на наш взгляд, за её неспособность решить проблему не пнул только ленивый. Однако настораживает то, что протесты с требованием закрыть полигоны носят претенциозный характер, поскольку, кроме требований закрыть не устраивающие граждан свалки, не несут конструктивных предложений, как решать накопившиеся проблемы. И при этом получают значительное освещение в оппозиционных СМИ. В то время как строительство четырех МСЗ на территории области полностью выведено из сферы общественного внимания.
Вполне возможно, что совсем скоро в подмосковном мусорном бунте обнаружат закулисных режиссеров протеста и «оранжевую угрозу». Хотим напомнить о том, что когда в последнем месте, куда граждане обращаются в поисках справедливости (а ведь президент является гарантом наших конституционных прав, в том числе и на благоприятную окружающую среду), им под неясными предлогами отказывают, людям не остается ничего другого, как выходить на улицу и
ложиться под танки, перекрывать дороги мусоровозам.