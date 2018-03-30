Скоординированные действия США и еще около двух десятков стран по высылке более сотни российских дипломатов, если к ним присовокупить дополнительные целенаправленные меры против российских влияния и денег, могли бы стать четким сигналом кардинального изменения подхода Вашингтона к России, а также положительно сказаться на отношениях Белого дома с его союзниками в Европе, пишет Луис Голино в статье для американского издания The Atlantic Council.

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Столь широкомасштабные меры, принятые в ответ совершенное 4 марта в Соединенном Королевстве покушение на бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не принимались со времен холодной войны. Безусловно, высылка дипломатов — это «топорный» метод, который неизбежно должен был повлечь за собой симметрическую реакцию Москвы.

Что и произошло 29 марта, когда из России были высланы десятки западных дипломатов, а также закрыто консульство США в Санкт-Петербурге. Несмотря на ответные меры Москвы, высылка дипломатов была, по мнению автора, обоснована и имела большое значение по трем причинам.

Цитата из кф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Удивление посла

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Во-первых, администрация президента США Дональда Трампа, наконец, пошла на смелые, решительные действия против России, что особенно важно в свете того, что глава Белого дома по-прежнему отказывается публично критиковать своего российского коллегу Владимира Путина, а также нежелания администрации президента-республиканца вводить бо́льшую часть санкций против России, единогласно принятых американскими законодателями.

Во-вторых, такое развитие событий может положительно сказаться на отношениях Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В них наблюдается значительное напряжение в связи с недостаточной взаимной симпатией лидеров двух стран, а также из-за разногласий по ряду вопросов, в том числе ввиду того, что первоначально Трамп не стал обвинять Кремль в применении нервно-паралитического газа.

В-третьих, высылка осуществлялась в рамках скоординированной работы с ключевыми союзниками Белого дома в ЕС и НАТО, такими как Франция и Германия. Благодаря этой коллективной реакции становится возможным вернуть, по меньшей мере на какое-то время, столь необходимое чувство трансатлантического единства. Более того, единство позиций упрощает для США достижение общих с союзниками целей в будущем.

Перед высылкой США, Соединенное Королевство, Франция и ФРГ выступили с совместным заявлением 15 марта, в котором осудили Россию за нападение. Затем, на саммите Совета Европы в Брюсселе 22 марта 28 стран ЕС заявили о том, что «единственным логическим выводом» может быть лишь то, что ответственность за нападение лежит на России.

Русофобская карикатура времен развитого империализма

Высылка дипломатов стала важным сигналом решимости Запада. Тем не менее из-за ответных действий Москвы многие дипломаты и работники спецслужб США и ЕС были вынуждены покинуть России, что может в конечном счете привести к сокращению способности Вашингтона собирать разведданные в этой стране.

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При этом, чтобы гарантировать с высокой долей вероятности то, что в будущем агрессивное поведение России не повторится, за уже принятыми меры должны последовать дополнительные действия, включающие в себя, например, целенаправленные финансовые санкции против российских олигархов и высокопоставленных членов правительства. Так, бывший сотрудник ЦРУ Стивен Хол предложил выгнать часть русских из таких организаций, как ВТО, а также закрыть России доступ к использованию системы SWIFT.

Тем не менее на данный момент администрацией США предприняты лишь ограниченные шаги для предотвращения вмешательства Москвы в будущие выборы в США. По меньшей мере, так выходит из общедоступной информации. Принятые Вашингтоном меры включают в себя законопроект о введении санкций против российских официальных лиц, участвовавших в кибератаках и других формах вмешательства в выборы 2016 года. Среди них те, кто был назван в обвинительном заключении специального прокурора США Роберта Мюллера.

Роберт Мюллер

На фоне кадровых перестановок, в результате которых главой государственного департамента США стал бывший директор ЦРУ Майкл Помпео, а советником по национальной безопасности — бывший посол США в ООН Джон Болтон, подобный шаг против России станет демонстрацией официальным лицам стран ЕС и других союзников Вашингтона стабильности внешней политики США.

Так, Болтон хорошо известен своей воинственной позицией по большинству вопросов, в том числе по вопросу России. Он, работая вплотную с Трампом в Белом доме, возможно, сможет убедить президента принять дополнительные меры против Кремля, такие как введение более обширных санкций против России, а также сможет развить у президента-республиканца более четкое понимание Путина.

По словам бывшего главы евразийского отделения ЦРУ Роба Данненберга, Болтон, быть может, подтолкнет президента к более жесткой позиции в отношении России в качестве демонстрации Москве того, что за противодействие Вашингтону за пределами ЕС — в оказании помощи Северной Корее в обходе международных санкций, а также за поддержку «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и действия в Сирии и во многих других случаях — Москве придется заплатить большую цену.

На этом пути тем не менее США сталкиваются с рядом препятствий, указывает автор. Прежде всего это чувствительный характер отношений Трампа с Россией, связанный с продолжающимся расследованием специального прокурора Мюллера предполагаемого российского вмешательства в выборы и постоянными заявлениями Трампа о том, что между Москвой и его предвыборным штабом не было никакого сговора.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский след

Кроме того, Трамп неоднократно демонстрировал, что он сам себе советчик по большинству вопросов. Таким образом, должно пройти время, прежде чем станет понятно, возымеют ли недавние перестановки в Белом доме какой-либо эффект.

Затем, попытки ужесточить давление на Россию наталкиваются на противостояние со стороны ряда стран Европы, у которых с Москвой сложились тесные экономические связи и отношения. К ним, как отмечает автор, относятся «Польша», Венгрия, Греция и, скорее всего, члены будущего правительства Италии.

Всё же эксперты по вопросам внешней политики выражают надежду на то, что высылка российских дипломатов и сотрудников спецслужб является началом нового более жесткого подхода к России. В конечном счете, чтобы Вашингтон перешел к такому курсу в отношениях с Москвой, Трамп должен отказаться от своих нереалистических ожиданий потенциального улучшения отношений между Россией и США, прежде чем Кремль изменит свой подход к Западу.