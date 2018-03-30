Ситуация с исполнением программ льготного финансового обеспечения в Воронежской области, как и во многих других регионах, остается сложной. Сегодня на исполнение прямых расходных обязательство по этому направлению Воронежской области необходимо около 780 млн рублей. Об этом 29 марта на пресс-конференции сказал глава департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В числе основных проблем глава воронежского облздрава, отвечая на вопрос ИА REGNUM, назвал несоответствие объемов финансирования со стороны федерального бюджета фактическим затратам на закупку лекарств для льготных категорий минимум в два раза. Так, норматив на одного льготника в месяц на 2017 год составил 807,2 руб., тогда как по факту сумма затрат в среднем за тот же период составила 1 тыс. 856,2 руб.

«Более 80% имеющих право на НСУ выбрали «монетизацию», и в результате в льготе остались самые затратные нозологии, стоимость лекарственного обеспечение которых значительно превышает выделяемые по нормативу объемы финансирования», — пояснил Александр Щукин.

Недостающие средства на лекарства выделяются из бюджета региона — без дополнительного финансирования со стороны федерального бюджета.

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В департаменте здравоохранения области приводят такие цифры: в 2015 году из федерального бюджета на программу льготного лекарственного обеспечения было выделено 720,5 млн рублей, из областного бюджета для региональных льготников — 435,7 млн. В 2017 году расходы бюджета Воронежской области увеличилось до 579,3 млн, а затраты федерального бюджета, напротив, снизилась до 509,4 млн.

При этом из областного бюджета на обеспечение «федеральных» льготников в 2017 году вынужденно направили 234,4 млн руб. — это 41% от объема финансирования региональной льготы, отметил Александр Щукин. Эти деньги идут на обеспечение жителей региона льготных категорий медикаментами, которые не включены в перечень ОНЛС, и по программе «7 высокозатратных нозологий»

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Глава воронежского облздрава посетовал и на то, что воронежским пациентам в учреждениях здравоохранения федерального уровня назначают крайне дорогостоящие препараты, но при этом с низкой эффективностью — оплата их тоже ложится на областной бюджет.

На региональных льготников в итоге, по словам Щукина, остается около 300 рублей в месяц на человека — чуть более 30% от необходимого. В результате лишь 43,3% воронежцев, имеющих право на бесплатные медикаменты, ими обеспечены.

По подсчетам, на исполнение «прямых» расходных обязательств Воронежской областью требуется более 780 млн руб., а общая сумма дефицита средств на обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по прогнозным оценкам составляет 537,9 млн руб.

Отметим, что в мае 2015 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с региональными органами исполнительной власти принять меры по льготному обеспечению граждан лекарственными средствами. Тогда правительство отчиталось об исполнении, сообщив, что был увеличен норматив затрат в месяц на одного гражданина с 758 до 762,2 рубля. Однако с 2015 года, говорят в облздраве Воронежской области, норматив не менялся.

Проблема обеспечения лекарствами льготных категорий населения обсуждается вот уже несколько лет, а в июне 2017-го вопрос был поднят во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным — в эфир дозвонилась жительница Орловской области и пожаловалась, что уже полгода не может получить положенные ей как федеральному льготнику медикаменты. По ее словам, многие больные вынуждены судиться, чтобы получить положенные им лекарства.

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Вадим Потомский, на тот момент глава региона, тогда признал, что денег действительно не хватает — сумму 807 рублей на одного льготника нужно увеличить как минимум вдвое. Орловскую область тогда поддержали во многих других регионах России.

Однако в 2018 году, судя по всему, ничего не изменилось: например, жители Псковской области, страдающие диабетом, вот уже три месяца не могут получить жизненно важный инсулин — покупать его люди вынуждены за свои деньги. Те, кто такую возможность имеет. В Смоленской области в феврале также наблюдались перебои с инсулином, и именно с этой ситуацией местные СМИ связывают недавнюю отставку начальника департамента здравоохранения.