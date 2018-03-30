Приватизация

Иероним Босх. Триптих. Фрагмент. 1510

Фонд госимущества наконец утвердил перечень объектов малой приватизации на 2018 год. В него включено 660 объектов. Термин «малая приватизация» не должен вводить в заблуждение, поскольку в эту категорию теперь попадают любые объекты, которые выставляются на продажу со стартовой стоимостью менее 250 млн грн. Скажем, в этот перечень попал машиностроительный завод «Аметист» (производство паровых жидкотопливных котлов, оборудование для кирпичных заводов). Причём на сайте ФГИ он до сих пор значится как объект большой приватизации.

А вот морские порты Украина решила всё-таки сохранить в госсобственности. Хотя и очень условной.

«Мы выходим на тот формат, что все государственные порты после принятия закона Украины о концессии будут переданы в концессию в зависимости от ситуации на 25 и 49 лет или на другой срок», — сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время недавнего брифинга.

Напомним, ранее в концессию собирались передать лишь 2−3 наиболее интересных инвесторам порта и полностью продать остальные.

Руководитель площадки SmartTender.biz Антон Припиченко прогнозирует, что из объектов малой приватизации наибольшим спросом будут пользоваться те, что расположены в Киеве либо в столичном регионе. Второй объект интереса — небольшие нежилые помещения.

«…Маленькие нежилые помещения могут заинтересовать ФОПов, которые имеют небольшой бизнес, например, парикмахерскую, фотостудию или маленький магазин. Точно известно, что уже есть представители малого и среднего бизнеса, которые ожидают старта такой приватизации, ведь можно по приемлемой цене получить в собственность готовое помещение», — пишет он в своём материале для сайта espreso.tv.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Валюта

По состоянию на 29 марта доллар стоил 26,40 грн. (+0,15 грн. с 23 марта). Евро — 32,33 грн. (+0,4 грн). Российский рубль — 0,458 грн. (-0,003 грн.). Рубль не поднялся вслед за остальными валютами, несмотря на дорожающую нефть, по политическим причинам, в первую очередь — из-за массовой высылки российских дипломатов странами Европы и США.

Межбанковский курс вырос даже несколько больше курса Нацбанка: 26,46−26,5 грн./долл. (+0,21 грн.). Более того, в конце марта на рынке наблюдается редкая и несколько парадоксальная ситуация: и официальный, и межбанковский курсы ниже курса чёрного рынка — 26,3−26,35 грн. (+0,07 грн).

Доллар на Украине снова растёт, даже несмотря на то, что НБУ на этой неделе несколько раз выходил на рынок. Вот что по этому поводу пишет финансовый обозреватель «Страна.ua».

»…Наибольшую часть нацбанковского доллара выкупил как раз ПУМБ, который второй день подряд остается крупнейшим покупателем валюты на межбанке. Это главная причина обострения спекулятивных настроений 28−29 марта: ключевой поставщик доллара в страну перестал наполнять рынок валютой и вышел ее скупать. Официальных объяснений на этот счет ПУМБ не давал, хотя предполагается, что он работает под главного клиента — группу «Метинвест», которой нужно платить иностранным инвесторам проценты по еврооблигациям».

Кроме того, обычно ПУМБ — один из крупнейших поставщиком валюты на межбанковский рынок, поскольку его собственник — СКМ Рината Ахметова, также владеющего «Метинвестом», крупнейшим металлургическим холдингом Украины. А значит, удар по рынку вышел двойным.

Вторая причина роста — возмещение НДС экспортёрам; как раз на этой неделе Госказначейство начало перечисления. Экспортёры традиционно стремятся перевести эти средства в валюту. И как раз это может объяснить, почему официальный и межбанковский курсы обгоняют чёрный рынок: ни экспортёры, ни ПУМБ не пойдут покупать валюту у менял.

Впрочем, аналитики уверены, что дальше курс расти не будет. ПУМБ погасит свои обязательства и снова станет продавцом валюты. Возмещение НДС также скоро кончится. В результате на следующей неделе ждут стабилизации курса на уровне 26,3 грн./долл., тем более что условия пока Украине благоприятствуют.

«…Выплаты по внешнему долгу находятся на минимальном уровне, цены на сырьевые активы только растут, что ведет к увеличению валютной выручки. Наши бонды разлетаются на внешних рынках как горячие пирожки, что потенциально может привести к пролонгации бондов 2019−20 годов», — перечисляет аналитик инвестиционной компании «Альпари» Максим Пархоменко для издания «Апостроф».

За неделю эксперты успели проанализировать законопроект «О валюте», внесённый недавно президентом Украины Петром Порошенко на рассмотрение парламента. В целом они согласны, что новый закон однозначно лучше действующего, но указывают и на недостатки.

«Согласно законопроекту, за Нацбанком остается право на собственное усмотрение вводить ограничения на валютные операции и даже вводить обязательную продажу части валютной выручки. Этот момент, безусловно, является настораживающим для украинских компаний при заключении экспортно-импортных контрактов. Ведь у них не будет уверенности в том, что регулятор в какой-то момент не изменит правила игры по собственной инициативе», — заявила генеральный директор компании LeoGaming Алёна Дегрик в комментарии для «Вести-Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец. Порошенко. Евросоюз. Кредит

МВФ

МВФ использует условия, выдвигаемые руководству Украины, для влияния на её внутреннюю политику, заявил во время пресс-конференции экономический эксперт Всеволод Степанюк: «Два основных требования МВФ — это принятие закона об антикоррупционном суде и повышение цен на газ. Для чего нужен этот антикоррупционный суд? Я полностью согласен с тем, что ни один из антикоррупционных органов не борется с коррупцией в Украине. Более того, они созданы для того, чтобы держать «на коротком поводке» украинский политикум и ничего общего с борьбой с коррупцией не имеют».

Согласен с такой оценкой и экономист Виктор Скаршевский. По его мнению, антикоррупционный суд будет использоваться для борьбы не с коррупцией, а с коррупционерами, причём нелояльными. А это далеко не одно и то же.

Впрочем, повышение цены на газ в очередной раз отложено. Во-первых, правительство продлило действие специальных обязательств компании «Нафтогаз Украины» и областных газопоставляющих компаний до 1 июня. Таким образом, ещё два месяца теплокоммунэнерго будут покупать газ за 4942 грн/тыс куб м, а население — за 6958 грн/тыс куб м.

Во-вторых, в решении правительства ничего не говорится о том, что будет после 1 июня. А это может значить как то, что кабмин просто не хочет до той поры злить население новой ценой, так и возможность очередного такого продления (в этом случае стараясь не злить МВФ). Сразу же обращает на себя внимание то обстоятельство, что повышение цены отложено примерно до того момента, раньше которого в правительстве не ждут решения МВФ о транше.

Эксперты указывают также, что за время отсрочки должна решиться проблема антикоррупционного суда — пойдёт ли Украина на его создание в том виде, какого добиваются в МВФ, или нет. Если нет — то нет смысла поднимать цену на газ перед выборами. Такие вот кошки-мышки.

Причём в правительстве даже не скрывают, что намерены влёгкую шантажировать МВФ.

«Следующий транш должен быть порядка 1,9 миллиарда долларов. Это оставляет возможность для еще одного транша в этом году. Такие планы. Надеюсь, что это будет осуществлено», — рассказал министр финансов Александр Данилюк в интервью «РБК-Украина».

Директор Украинского аналтического центра Александр Охрименко и вовсе считает, что своим решением правительство неофициально прекратило сотрудничество с МВФ.

«Скорее всего, денег от Международного валютного фонда мы не получим. Это неофициально, на мы прекратили сотрудничество с МВФ. По этой причине сегодня население может не переживать относительно роста цен на газ. До выборов для власти выгодно удержать цены на газ на этом уровне. После выборов повысят как минимум на 60 процентов, — предположил он в эфире «112.Украина». — После выборов» — это уже вероятно в 2020 году, поскольку в 2019 году на Украине пройдут ещё и парламентские выборы, а они обычно назначаются на осень».

Видимо, безвыходная ситуация (повышать до выборов никак нельзя) в сочетании с благоприятной конъюнктурой мировых рынков может объяснить внезапную смелость украинского правительства.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Топливо

Топливо

По состоянию на 29 марта за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 29,13 грн. (-0,05 грн. в сравнении с 22 марта, +0,72 грн. с начала года), за литр А-92 — 28,41 грн. (-0,04 грн., +0,74 грн. с начала года), за дизтопливо — 26,87 грн./л (-0,05 грн., +0,66 грн. с начала года).

Автогаз продолжает дешеветь — с прошлой недели его средняя стоимость по рынку упала до 12,47 грн./л (-0,03 грн.).

«Укргаздобыча», добывающая нефть и сопутствующий газ, а также производящая топливо на государственном Шебелинском газоперерабатывающей заводе, отныне будет это делать под собственной торговой маркой. Директор компании Сергей Федоренко на этой неделе представил бренд Shebel. И дело не только в названии, по его словам, топливо Shebel оптимизировано именно для украинского рынка: «Мы год работали с BASF над тем, чтобы разработать дизельную присадку для нашего зимнего дизтоплива, специально под наше сырье. Мы ее получили как раз под эту зиму. Наша задача, чтобы все топливо, которое выходит из «Шебелинки», имело тот же пакет присадок».

Доля бензина и дизельного топлива на рынке продолжает сокращаться. Промышленное потребление бензина, по данным Госстата, сократилось на 4,2%, реализация в сетях АЗС — сразу на 22%. При этом суммарное потребление топлива на Украине растёт — 6,97 млн тонн в 2017 году (+2,76% к 2016 году). Причина этого давно известна: бензин и дизтопливо постепенно вытесняются автогазом — +2,6% (февраль 2018/февраль 2017).

«Укртатнафта» продолжает ранее начатую борьбу за отечественный рынок топлива. В конце марта министерство экономического развития получило письмо с просьбой о спецрасследовании в отношении импорта белорусского топлива. Напомним, ранее в компании уже заявляли, что зависимость Украины от топлива из РФ и Белоруссии достигает 60−80%, что, мол, нехорошо для экономической безопасности. Однако динамика снижения потребления бензинов и дизтоплива вскрывает истинную подоплёку усилий «Укртатнафты». Украинский рынок традиционных нефтепродуктов становится всё меньше, а значит, конкуренция на нём усиливается. «Укртатнафте» конкурировать всё сложнее, ведь бороться приходится с российскими и белорусскими производителями, чьи заводы уже вышли на глубину переработки 80−90% (иногда и выше), тогда как у Украины — 70%. Не говоря уж о стоимости нефти. Поэтому-то «Укртатнафта» и подталкивает правительство к протекционистским мерам.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Разное

Промышленное производство в феврале 2018 года на Украине росло (+1,9% к февралю 2017 года), однако темпы роста в сравнении с январём (+3,6%) упали почти вдвое, сообщает Госстат. Любопытно, что перерабатывающая промышленность от отчётам в плюсе (+3,4%), однако косвенные показатели динамики производства (поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха), наоборот, просели на 3,8%.

Ни рост производства, ни средней зарплаты (правительство на днях отчиталось о том, что она вплотную подошла к рубежу 300 долларов) не могут пока изменить главного: более 42% доходов украинцы тратят на еду. Это очень много. Достаточно сказать, что в даже в посткризисном 2010 году этот показатель был лучше — 38,2%, а в 2016-м — 39,6%. Чтобы выжить, украинцы вынуждены сокращать расходы на образование, досуг и отдых (1,1% и 3,5% в 2017 году, 1,3% и 3,9% в 2016-м). Неожиданно упала доля расходов на ЖКУ (10,7% и 11,9% соответственно), что объясняется, скорее всего, сразу несколькими факторами: резким повышением минимальной зарплаты в 2017 году, который потянул за собой и рост средней, а также банальными неплатежами.

Кстати, столь небольшой показатель, видимо, вызван тем, что в данных Госстата в понятие ЖКУ включаются не все услуги, например, туда не входит отопление и горячее водоснабжение, либо в подсчёт включается предоставляемая государством субсидия. Дело в том, что средняя доля затрат на ЖКУ по стране сегодня — 32%, однако есть регионы, где она превышает даже 40% (Тернопольская, Черновицкая области — по 42%). Относительно неплохо себя чувствуют жители столицы, но даже в их структуре доходов ЖКУ занимает в среднем 21% (данные озвучены в эфире телеканала ТСН).

В 2017 году объём безналичных расчётов на Украине впервые пробил планку в 2 трлн грн., что составляет 39,3% всех расчётов «белой» экономики (+3,8% в сравнении с 2016 годом). В торговых сетях этот процент ещё выше — 50,6%. Т. е. каждая вторая покупка делалась с использованием банковской карты. Их количество по итогам 2017 года достигло 59,9 млн шт., т. е. примерно по 1,5 карты на одного украинца.

Зато другой важный показатель легальной экономики — производство водки — продолжает сокращаться резкими темпами. В январе — феврале 2018 года было произведено 1,68 млрд дал водки и других крепких алкогольных напитков (-56,2% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года). Падение производства более чем в 1,5 раза не объяснить ни сезонностью (сезон один), ни внезапным приступом трезвости украинцев (доля расходов домохозяйств на табак и алкоголь в 2016 и 2017 гг примерно одинакова — 7,5% и 7,6%, т. е. в деньгах пить и курить стали даже чуть больше).

И даже потерей рынков России и СНГ её не объяснить, потому что украинская алкогольная продукция уже давно не экспортируется в РФ. Все, кто хотел сохранить эти рынки, уже давно выкупили или построили производственные мощности и производят продукцию для российского рынка в России.

Такое резкое падение может иметь только два объяснения. Либо предприятия сокращают производство только по документам, чтобы платить меньше акцизного сбора. Либо же действительно производство падает, не выдерживая конкуренции с нелегальным производством. Скорее всего, оба ответа правильны, по крайней мере это следует из слов участников рынка.

«Ставка акциза должна быть такой, чтобы легальный производитель мог конкурировать ценой с теневым бизнесом. Имея конкурентную цену на рынке и гарантируя при этом качество товара (чего не могут сделать нелегалы), официальные производители и дилеры в течение определенного промежутка времени, пользуясь исключительно рыночными механизмами конкуренции, просто вытеснят суррогатную, нелегальную, серую и черную алкогольную продукцию с рынка. По меньшей мере этот сегмент потеряет те лидирующие позиции, которые занимает сегодня», — объяснила ситуацию генеральный директор Beverage Trading Company Ольга Ивушкина в комментарии информагентству УНН.

На прошлой неделе мы уже сообщали о том, что Украина собирается торговать излишками крови своих граждан (пока не крови вообще, а только донорской). С того времени появились некоторые подробности. Так, в перечне товаров не только кровь, но и кровекомпоненты, а также препараты, изготавливаемые на её основе. Между тем эксперты указывают, что говорить об излишках нужно очень аккуратно. Это уместно, если речь заходит о плазме крови, тогда как норма заготовки донорской крови на Украине сегодня — 9,5 мл на 1 жителя в год, что ниже нормы ВОЗ (12 мл).

«У нас не существует централизованной службы крови, нарушена логистика поставок, в итоге нет не только переизбытка, но и, наоборот, наблюдается дефицит донорской крови. Об этом не понаслышке знает каждый, кому нужно переливание — люди сами ищут доноров, покупают кровь за собственные деньги (от 1300 грн./л). В такой ситуации говорить об экспортном потенциале — просто кощунство», — говорит исполнительный директор Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко в комментарии для «Страна.ua».