После войны во Вьетнаме вооруженные силы США сознательно решили забыть все, что они узнали о жестоком и неприятном деле противостояния партизанским формированиям. Американские генералы, по всей видимости, считали, что если не подготовиться к подобного рода конфликту, никто не попросит их его вести. Поэтому в 1980 и 1990-х годах, даже после развала Советского Союза, основное внимание уделялось противостоянию классическим противникам с их регулярными армиями. Если такой подход показал себя хорошо в 1991 году во время войны в Персидском заливе, то уже к конфликтам, последовавшим за терактами 11 сентября 2001 года, военные США оказались не готовы. Есть опасения, что история может повториться, пишет Макс Бут в статье для американского издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Автор отмечает, что подобный подход полностью соответствует стратегии национальной безопасности, обозначенной главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и заключающейся в том, что «межгосударственное стратегическое противостояние, а не терроризм, является теперь первоочередной угрозой для национальной безопасности США». Хотя Мэттис и признает, что «угрозы стабильности сохраняются, поскольку террористические группировки, обладающие широкой сетью последователей, по-прежнему убивают невинных людей и угрожают миру в более широком смысле», однако намного большее беспокойство у него вызывают «ревизионистские державы» Китай и Россия, а также «бесконтрольные режимы» Ирана и Северной Кореи.

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Хотя такое видение ситуации и имеет определенный смысл на определенном уровне, если учесть, что все антиамерикански настроенные страны расширяют свой военный потенциал. Тем не менее конфликты малой интенсивности никуда не исчезнут: они велись в самого начала истории человечества — по сути, межплеменные столкновения — это та же партизанская война — и будут по-прежнему представлять серьезную опасность, несмотря на потерю террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захваченных территорий.

Хотя США по-прежнему сталкиваются с подобными террористическими и партизанскими угрозами, страна также вынуждена противостоять неклассическим видам войны со стороны таких государств, как Китай, Иран и Россия, которые ведут так называемые «асимметрические» или «гибридные» войны. В стратегии национальной безопасности указывается, что «в рамках противостояния, не доходящего до вооруженного столкновения, ревизионистские державы и бесконтрольные режимы применяют коррупцию, хищнические экономические практики, пропаганду, политический саботаж, подконтрольные силы, а также угрозу применить или собственно применение военной силы для изменения фактов на земле».

U.S. Air Force Флаг США

Больше всего в подобных видах войны преуспела Россия. Так, специальный прокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинения против расположенного в Санкт-Петербурге российского «Агентства интернет-исследований» за успешное вмешательство в выборы 2016 года, после чего американское министерство финансов ввело против компании санкции. В то же самое время «российские наемники» напали на базу США в Сирии, понеся значительные потери.

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Российский «диктатор» применяет подобные коварные планы и в США, и в ЕС, где Кремль поддержал таких «русофилов», как Дональд Трамп, Сильвио Берлускони в Италии и Виктор Орбан в Венгрии. Он также сеет споры и разногласия в странах Запада. В обвинительном заключении Мюллера указывается, что бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт заплатил группе европейских политиков — по некоторой информации, в нее входил и бывший канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр — $2,5 млн на лоббирование от имени «пророссийского» правительства на Украине.

Manfred Werner — Tsui Альфред Гузенбауэр

Бут подчеркивает, что в восстановлении неядерного боевого потенциала США нет ничего плохого, что нужно покупать больше истребителей и кораблей, активнее готовить танковые экипажи и артиллерийские расчеты. Все это оружие необходимо для поддержания сдерживания и обеспечения мира. Однако не стоит считать, что этой военной мощи будет достаточно, чтобы обезопасить США, которым срочно необходимо модернизировать свою защиту для ответа на гибридную войну.

Такие страны, как Швеция и Италия, предпринимают шаги для борьбы с вмешательством России в выборы, просвещая своих граждан о «фальшивых новостях» и закрывая лазейки, которыми могут пользоваться хакеры, — хотя «пророссийские» популисты и победили на выборах в Италии. В США же адмирал Майкл С. Роджерс, уходящий с поста главы киберкомандования страны, заявил на слушаниях в конгрессе, что ему не дали достаточных полномочий для ответа на вмешательства России в выборы, а также что русские «не заплатили достаточно большой цены, чтобы изменить свое поведение».

Генералов часто обвиняют в том, что они ведут прошлую войну. По сути же, больше вероятность того, что они готовятся к будущей войне, которая может так никогда и не начаться, при этом пренебрегая нынешним конфликтом. Если Пентагон направит все свои силы на подготовку к классической, а не к гибридной войне, он повторит эту ошибку. Откровенно говоря, Мэттис в этом виноват лишь отчасти. Противостояние гибридной войне требует обширного взаимодействия между военными и гражданскими. Однако крайне сложно вести войну тогда, когда основным выгодополучателем от вражеского нападения является собственный главнокомандующий.