На протяжении более 15 лет основным приоритетом в сфере обеспечения национальной безопасности США была борьба с глобальным терроризмом. Со временем способность США распознавать некоторые из факторов насильственного экстремизма стала более изощренной, пишут Игар Лизундия и Люк Ваггонер в статье для американского издания The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

В стратегии национальной безопасности, предложенной президентом США Дональдом Трампом, указано, что одним из приоритетных направлений работы его администрации является борьба с радикализацией и вербовкой в террористические организации. В стратегии указано, что террористы «процветают там, где позиции правительства ослаблены, процветает коррупция, а население не доверяет государственным учреждениям».

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Что должны сделать Вашингтон и его союзники для решения проблемы радикализации? К сожалению, до сих пор не уделяется должного внимания тому, что отсутствие у населения доверия к демократическому процессу может выступать в качестве фактора, стимулирующего развитие терроризма.

newsonline Террорист

Исследования Международного республиканского института свидетельствуют о том, что между коррупцией в государственных органах и насильственным экстремизмом существует обратная связь. По мере распространения насильственного экстремизма сомнительные демократические государства предпочитают сохранять существующий статус-кво, отказываясь от проведения необходимых демократических и антикоррупционных реформ.

Опросы общественного мнения показывают, что коррупция подпитывает недовольство населения, что в свою очередь играет на руку вербовщикам террористов. Переплетение нескольких факторов толкает людей на путь экстремизма, однако недовольство существующим политическим порядком — один из наиболее распространенных факторов, подталкивающих к экстремизму.

Когда маргинализированные группы населения приходят к выводу, что они не могут рассчитывать на лучшую жизнь в рамках существующей структуры власти, они становятся восприимчивыми к четким и ясным целям экстремистских организаций. Террористические сети искусно работают с данными группами населения, которые чаще всего исключены из процесса принятия политических решений.

Социологические исследования в таких странах, как Тунис и Косово, указывают на прямую связь между коррупцией и восприимчивостью к экстремизму, помещенному в различные географические и культурные контексты. В обеих странах присутствует относительно высокий процент граждан, которые направились за рубеж, чтобы присоединиться к террористических организациям, таким как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Террористические группировки используют критику в адрес коррумпированных властей для вербовки новых сторонников. Например, в исследовании Transparency International говорится, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводил более успешные кампании по вербовке новых сторонников, когда осуждал коррупцию, а не тогда, когда обращался к религии. С другой стороны, коррупция неизбежно подрывает деятельность правоохранительных органов. Взятки позволяют экстремистам избегать преследования. Например, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пользовалось помощью коррумпированных чиновников для организации контрабандных поставок оружия в Ирак и Сирию. Боевики даже объединились с итальянской мафией, чтобы организовать продажу нефти.

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Поскольку уязвимые государства укрепляют свою оборону для противодействия экстремизму, также очень важно, чтобы прозрачность действий властей и методы управления рассматривались в качестве важнейших элементов обеспечения государственной безопасности и стабильности.

Взаимодействуя с международными партнерами, правительство Соединенных Штатов и гражданские общественные организации играют жизненно важную роль в содействии мероприятиям, направленным на пресечение коррупции и насильственного экстремизма. Несмотря на то, что это далеко не единственный элемент борьбы с процессом радикализации, социологические исследования свидетельствуют о том, что борьба с коррупцией может повысить эффективность борьбы с терроризмом.