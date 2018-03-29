Лучшие эксперты США в области внешней политики по-прежнему пытаются разработать для Вашингтона эффективную стратегию действий на Ближнем Востоке. Для региональных проблем нет простых решений. Для продвижения американских интересов в регионе США также должны наказывать тех региональных игроков, которые сознательно подрывают интересы Вашингтона. США должны применить санкции в отношении четырех региональных игроков: Ирана, Турции, Палестины и Катара, пишет Эрик Мандел в статье для американского издания The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Иран.

Сторонники Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) считают, что любые санкции в отношении Ирана, даже те, которые не направлены против его ядерной программы, могут разрушить ядерное соглашение. Используя политику «кнута и пряника», они продолжат попытки приручить Иран посредством ослабления давления.

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Однако JCPOA не является договором, поэтому США могут внести необходимые изменения. Те же, кто не согласен с политикой умиротворения иранского правительства, поддерживают введение новых санкций, направленных против ракетной программы Тегерана. Иран также заслуживает наказания за поддержку террористических групп, нарушение прав человека, этнические чистки в Сирии и Ираке.

Флаг-карта Ирана

До 2015 года в отношении Ирана действовали жесткие санкции, тогда экономика страны подверглась серьезному давлению. В итоге это вынудило Иран начать переговоры. Заключение ядерного соглашения и снятие некоторых санкций позволили Ирану получить дополнительные десятки миллиардов долларов. Однако ослабление санкционного давления привело к противоположному результату: Иран набрался сил.

Турция.

Когда-то Турция была надежным союзником США по НАТО, теперь она осталась союзником Вашингтона лишь наполовину. Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что США должны уделить больше внимания обеспечению безопасности Турции: «Политика США в Сирии основывается на сотрудничестве между Вашингтоном и Анкарой. Проблема заключается в том, что США сделали ставку на преимущественно курдские Демократические силы Сирии… Нам нужно уделить внимание турецкой зоне безопасности… Это границы НАТО, которые мы поклялись защищать».

Однако Ставридис говорит о светской Турции, которая была надежным союзником. Сейчас все изменилось. В течение последних 14 лет президент Турции Реджеп Эрдоган проводил исламизацию страны. Прозападные демократы были вытеснены из военных и судебных институтов, они либо уже умерли, либо находятся в тюрьме. Для США настало время задаться вопросом: является ли Турция в 2018 году надежным и незаменимым союзником по НАТО?

Восстановление отношений между США и Турцией имеет важное значение, но это восстановление должно происходить на условиях Вашингтона, а не Эрдогана. Противники Вашингтона — Иран, Сирия, Россия и Китай — внимательно следят за реакцией Белого дома на провокации Анкары. Конечно, США хотели бы сохранить военную базу Инджирлик, но и здесь Вашингтон сталкивается с угрозами. В 2017 году, по словам бывшего посла США в Турции Эрика Эдельмана, «было несколько попыток убедить США в том, что доступ в Инджирлик может быть перекрыт в любое время».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Вашингтон продолжает прибегать к «прянику», а не к «кнуту» в отношениях с Турцией. Критики жесткого подхода утверждают, что, в случае введения санкций против Турции, Анкара еще больше сместится в орбиту влияния Ирана и России. Однако Турция знает, что в долгосрочной перспективе Иран и Россия — это враги, следовательно, санкции со стороны США могут подтолкнуть Турцию к развороту в направлении Запада.

Власти Палестины.

США оказывали поддержку Палестине в течении нескольких лет, однако конгресс и администрация Трампа решили сократить объем финансовой помощи палестинской администрации, в случае если она не прекратит поддержку террористов и их семей за счет американских налогоплательщиков. Трамп также сократил финансирование программ ООН, направленных на поддержку палестинских беженцев.

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Катар.

Катар встал на сторону противников Вашингтона. Он заслуживает наказания за свои отношения с Ираном, укрытие террористических организаций и поддержку радикальных джихадистов. Защитники Катара утверждают, что американская авиабаза в Эль-Удейд в Катаре является просто незаменимой. Это не совсем так. В Саудовской Аравии есть передовая военная база, которая использовалась в начале 2000-х годов.

White House Дональд Трамп и эмир Катара

Некоторые эксперты продолжают считать, что в случае, если США предложат перечисленным проблемным региональным странам выгодные условия, то они ответят взаимностью. Однако эти страны рассматривают любые уступки США как проявление слабости. Лучшим инструментом в данных условиях стали бы экономические санкции против физических и юридических лиц перечисленных региональных государств.

Политика уступок провалилась на Ближнем Востоке, почему бы не пустить в ход «кнут»?