В течение нескольких месяцев, прошедших после сентябрьских выборов 2017 года, Германия находилась в подвешенном состоянии: было неясно, сможет ли канцлер ФРГ Ангела Меркель сформировать новое правительство. После успешного завершения коалиционных переговоров 4 марта Социал-демократическая партия Германии приняла решение о восстановлении великой коалиции с Меркель. Международная общественность выдохнула с облегчением, получив известие об успешном формировании правительства в Германии на фоне растущего популизма в ЕС, пишет Джеффри Стейси в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

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Однако если Германия хочет достигнуть амбиционных целей в области регионального и глобального лидерства, ей необходимо будет расширить возможности своих вооруженных сил за рубежом. Это потребует значительного увеличения расходов на национальную оборону. Германия долгое время придерживалась умеренного уровня оборонных расходов, несмотря на то, что она является крупнейшей экономикой в ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Среди стран — членов НАТО, которые стремятся к увеличению расходов до 2% ВВП, Германия занимает 17-е место по уровню оборонных расходов (1,2% ВВП). За последние два десятилетия расходы Германии на оборону постепенно сократились до нынешнего уровня в $45,9 млрд. Это в значительной степени обуславливает неспособность Германии проецировать свою силу за рубеж.

Новая великая коалиция будет увеличивать объем военных расходов с каждым последующим бюджетом, с тем, чтобы через семь лет достигнуть уровня оборонных расходов в 2% ВВП. Самое главное заключается в том, что Германия готова взять на себя бремя не только регионального, но и глобального лидерства. В то время как немецкая общественность только начинает присматриваться к глобальному лидерству, немецкие правительственные чиновники теперь твердо убеждены, что их растущая власть означает большую ответственность.

Бывший федеральный президент ФРГ Йоахим Гаук выразил уверенность в том, что современная Германия стремится к лидерской роли на глобальном уровне. За последние годы Германия начала проявлять большую активность за рубежом. Немецкие военные находятся в Афганистане в рамках миссии НАТО, также военнослужащие ФРГ проводят подготовку курдских формирований на севере Ирака. Германия начинает вносить все более значительный вклад в обеспечение глобальной безопасности. Давно прошли те дни, когда немецкие чиновники критиковали военные учения НАТО.

Сразу же после восстановления великой коалиции кабинет министров Меркель одобрил отправку дополнительного числа военных в Афганистан, Ирак и Мали. В Афганистане численность солдат Германии увеличится до 1 тыс. 300 человек. Миссия по подготовке курдских формирований в Ираке в основном завершена, но вместо вывода войск Германия перебросит большую их часть в Багдад. Кроме того, в Мали дополнительно направят 100 солдат, которые присоединятся к миротворческой миссии ООН. Также новое правительство Германии намерено в течение следующих четырех лет увеличить военный бюджет страны на $12,4 млрд.

U.S. Navy Солдат бундесвера

Для немецкого правительства крайне важно предотвратить смещение некоторых государств ЦентральноЙ и Восточной Европы, таких как Польша и Венгрия, в орбиту влияния России. Однако для того, чтобы добиться успеха на данном направлении, ФРГ потребуется поддержка правительств Западной Европы. Действительно, на фоне снижения роли традиционных лидеров западного альянса — Великобритании и США — важно, чтобы новые правительства Германии и Франция заняли лидирующие позиции.

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Первостепенную важность для Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона представляет угроза, исходящая от реваншистской России, особенно на фоне недавних военных учений, которые были расценены военными НАТО как важная составляющая подготовки в войне.

Команда Меркель — Макрон не могла в полной мере оказывать противодействие российской угрозе, пока в Германии не была сформирована новая правящая коалиция. Теперь Германия призвала к «новому пробуждению Европы» в ответ на угрозы, исходящие от России и Китая. Также ЕС должен ответить на односторонний подход президента США Дональда Трампа, который затрагивает широкий спектр вопросов, начиная с глобальной безопасности и заканчивая международной торговлей.

В Германии поддержка военной деятельности за рубежом продолжает неуклонно расти. Все мы являемся свидетелями появления новой Германии, которая принесет немало пользы на глобальном уровне.