Президент США Дональд Трамп, возможно, играет с огнем. Американская администрация освободила ЕС от суровых пошлин на импортную сталь и алюминий. Трамп освободил ЕС от тяжелых пошлин до 1 мая 2018 года, пишет Эммануэль Скимия в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Кроме того, 13 мая Трамп должен решить, следует ли Вашингтону отказаться от введения санкций в отношении Ирана в соответствии с ядерной сделкой (JCPOA), подписанной в 2015 году.

В течение ближайших 40 дней ЕС нужно будет решить сразу два важных вопроса, связанных с пошлинами на металл и ядерной сделкой с Ираном, которую Трамп попросил пересмотреть до 12 мая. Учитывая методы работы Трампа и совпадение времени проведения ключевых переговоров, у главы Белого дома может возникнуть соблазн поторговаться с ЕС, предложив постоянное освобождение от суровых пошлин на импортный металл в обмен на поддержку пересмотра ядерной сделки с Ираном.

Трамп пытался воспользоваться подобной тактикой в отношении Китая, когда Вашингтон проводил переговоры о снижении положительного торгового баланса КНР с США и переговоры, связанные с северокорейским ядерным кризисом.

Игра Трампа с торгами.

В январе 2018 года президент США перенес введение санкций против Ирана еще на четыре месяца. Одновременно с этим он пригрозил выйти из ядерного соглашения, если оно не будет пересмотрено. Трамп хочет заключить дополнительное соглашение по ядерной программе Ирана, которое вместо временных ограничений на обогащение урана установило бы бессрочный запрет. Также Трамп хочет, чтобы международные инспекторы получили доступ ко всем без исключения военным объектам Ирана. В-третьих, Вашингтон хочет запретить Ирану разработку и испытания баллистических ракет большой дальности.

Флаги США и ЕС

В ЕС несколько раз поддерживали позицию Китая и России по ядерному соглашению с Ираном, подчеркнув, что сделка работает. Что касается ракетной программы Тегерана, то европейские лидеры уверены, что данный вопрос не связан с ядерной сделкой и его нужно решать отдельно. С другой стороны, в ЕС абсолютно уверены, что искусственный срок освобождения от пошлин на импортный металл, установленный Трампом, не способствует решению проблемы избыточного производства стали и алюминия. В ЕС также отметили, что любые попытки президента США начать игру с торгами являются рискованными.

Внимание Китая к ЕС.

Трансатлантические отношения между США и ЕС уже достигли исторического минимума. Помимо двусторонней торговли и иранской сделки, у Трампа и ЕС также возникли разногласия в отношении израильско-палестинского кризиса, Парижского соглашения по климату и распределения финансового бремени в рамках НАТО. По-видимому, США и ЕС едины только в одном, а именно в обвинении России в том, что она причастна к «делу Скрипаля».

Если президент Трамп усилит давление на европейских союзников, они могут вновь переключить свое внимание на Китай. После инаугурации Трампа ЕС и Пекин активизировали двустороннее сотрудничество в целях обеспечения свободной торговли. Эта борьба с протекционистским «пугалом» в Белом доме ослабла из-за возникших между двумя сторонами разногласий в сфере интеллектуальной собственности, а также в отношении антидемпинговых, инвестиционных и международных стандартов. Европейский блок принял конкретные меры для противодействия недобросовестной коммерческой и инвестиционной практикам КНР. Однако столкнувшись с намерением президента США ввести пошлины на китайский экспорт, азиатский гигант может снова попытаться установить плотный контакт с ЕС.

Глава бюро торговых расследований при министерстве коммерции КНР Ван Хэцзюнь 13 марта отметил, что Пекин «заметил» возникшее в ЕС сильное неприятие новых пошлин Трампа на металл и готовность европейских лидеров принять контрмеры в отношении США.

До того, как ЕС временно освободили от пошлин, европейские лидеры заявили, что будут работать с союзниками и партнерами, а также со Всемирной торговой организацией, чтобы оказать противодействие решению Трампа. В ЕС уверены, что перепроизводство — это реальная проблема, с которой сталкивается металлургический сектор, поэтому сотрудничество с Китаем, который является крупнейшим в мире производителем, играет ключевую роль в решении этой проблемы.

Цитата из к/ф «Путь дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг — США Американо-китайское противостояние

Источники из Европейской комиссии заявили, что «для ЕС важно сосредоточить внимание на коренных причинах проблемы». Для решения проблемы ЕС будет использовать все площадки, «включая G7, G20 и Глобальный форум по избыточным мощностям в металлургическом секторе, членом которого также является Китай».

Сегодня неоднократные попытки Трампа саботировать JCPOA и международную торговлю могут побудить ЕС наладить более тесные отношения с Китаем, несмотря на все его недостатки и двусмысленности.