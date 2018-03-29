История с «расстрельным» планом депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко породила в стране и за ее пределами две основные мысли, причем совершенно противоположные, пишет Zaxid.net (Львов). Одни, кто откликнулся на арест неудачного «Робин Гуда», который якобы намеревался расстрелять своих коллег прямо в зале заседания, весьма категорически поддержали действия властных структур. Другие не менее эмоционально выразили несогласие и даже сожаление, что этим планам не суждено сбыться. Как-то незаметно украинцы докатились до такой жизни, что применение насилия к гражданам со стороны силовых структур и групп активистов — к людям в погонах и политикам уже не воспринимается как чрезвычайная ситуация. Причем уровень насилия год от года растет. Сначала политиков обливали кефиром или зеленкой, затем стали грубо запихивать в мусорные баки, а с течением времени на отдельных из них были совершены вооруженные покушения. «Реформированная» украинская полиция и национальная гвардия тоже буквально на глазах меняются, причем далеко не в лучшую сторону. Вылетевшая из толпы боевая граната в стан национальных гвардейцев, которые охраняли Верховную раду, мало вразумила чиновников. Они так и не захотели учиться договариваться с участниками протестных мероприятий. Украинский народ уже давно стонет под гнетом «реформ» от президента-олигарха и министров-мультимиллионеров. В каком-то смысле Савченко стала заложницей не только своих амбиций и моральных установок, но и радикальных настроений значительной части украинцев. Если эту тенденцию не переломить, рано или поздно может произойти что-то по-настоящему страшное, такое, по сравнению с чем якобы существующий «расстрельный» план депутата будет выглядеть детскими шалостями.

Иван Шилов ИА REGNUM

Политическая жизнь Украины — это поле боя, где старые воры сражаются с пришедшими им на смену, считают «Херсонцы» (Херсон). Ситуацию оживил феномен «обезьяны с гранатой», всколыхнувший до дна застоявшееся болото. Судя по ТВ-опросам, 93% зрителей жалеет, что граната оказалась словесной. Оставшиеся 7% это те, кому нынешняя жизнь — разлюли-малина. Украинскую Жанну д'Арк в лайт-варианте, готовую вместо костра довольствоваться специзолятором, задержали на 2 месяца. Будем надеяться, у нас с ней еще все впереди. Только хотелось бы, чтоб в изоляторе ей создали хорошие условия, а не такие, как у узницы преступного режима, бедной Юлии Тимошенко, которую, помнится, вывозили из узилища на инвалидной коляске. Надю посадили за слова, хотя ни один депутат не пострадал за дело: Мосийчук с Розенблатом — за взятки, Пашинский — за подстреленного, а сотни других парламентариев — за напрочь отшибленную память, не позволяющую вспомнить, откуда у них взялись е-декларированные миллионы. Что ж, иногда слова важнее дел, как это случилось с нашими «можновладцами», услышавшими из уст красавицы все, что они хотели о себе услышать, и даже немножечко больше. Нам бы не забыть это до выборов.

Председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч высказался против сценария расстрела Верховной рады, сообщает «Галичина» (Ивано-Франковск). Вот что он написал в своем блоге: «Рискую оказаться непопулярным, но позволю выразить неприятие популистскому, псевдореволюционому и псевдогосударственному сценарию «расстрелять Верховную раду из гранатометов и добивать депутатов автоматными очередями». Он подменяет собой системную подготовку очередного этапа революции и послереволюционного уклада государства. А для этого надо иметь план и стратегию постолигархического этапа развития, кадры, которые после совершения разрушительного этапа революции займутся его внедрением. Иначе на руинах парламента снова появится конкурентная группа олигархов и подобная им паразитарная сволочь, которая, довольно потирая руки, будет моделировать очередной инструмент эксплуатации украинского общества под благозвучным для нас названием «Украинское государство».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Бывший глава Тернопольской областной государственной администрации Михаил Цимбалюк рассказал о «черном рынке» оружия на Украине, информирует «За Збручем» (Тернополь). Автомат там можно купить за 50 долларов, а гранаты оптом — по 100. Цимбалюк отметил, что «черном рынке» оружия сейчас происходят «ужасные вещи». По его мнению, это связано с реформами. «ГАИ мы годами критиковали, но были посты и проверяли хотя бы то, что вывозится из зоны «АТО», — сказал экс-губернатор. — Сейчас ничего не контролируют, все дороги открыты».

Вопрос своевременного выявления посттравматического синдрома и предотвращения случаев самоубийств среди бывших участников «АТО» сегодня стоит крайне серьезно, в том числе и на Днепропетровщине, отмечает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). По официальным данным, из почти 312 тысяч участников «АТО» 518 человек покончили жизнь самоубийством. Только за последние два месяца таких случаев насчитывается 16. Подавляющее большинство — молодые ребята 1995—1998 годов рождения. Сейчас прохождение участниками «АТО» психологической реабилитации является обязательным, однако в 2017 году их обеспечение такой услугой со стороны государства составило лишь 0,1% от общего количества. Хотя в 2018 году увеличено финансирование из бюджета мероприятий реабилитации по сравнению с 2016—2017 годами и 109 млн грн. выделено на эти цели.

Четвертый год войны на Донбассе подходит к своему концу, констатирует «ОстроВ» (Донбасс). Всё это время на линии разграничения сторон в Луганской области действует только один пропускной пункт в Станице Луганской. Путь стариков, идущих из Луганской Народной Республику в Станицу за украинской пенсией, пролегает через разрушенный мост и два блокпоста — пост на стороне Луганска и пост украинских пограничников в Станице. Как свидетельствуют обращения жителей в редакцию, опасные для жизни шаткие деревянные конструкции временного моста — не самое страшное. Отношение людей в украинской военной форме и якобы искусственные очереди несравнимы ни с чем. Как рассказывает житель Алчевска Михаил, можно провести семь часов, пытаясь пройти украинский блокпост. Пропускной режим в ЛНР — это почти незаметная формальность, если сравнивать с украинскими пограничниками. «Сейчас я вижу одно: украинские силовики преследуют очень четкую цель — заставить тех, кто входит на Украину, ее ненавидеть, — говорит Михаил. — И подзаработать себе в карман. Я своими глазами вижу, что работают два компьютера из восьми. Очередь не движется. Потом «внезапно» появляется «ходок», забирает с собой тех, кто готов отдать 200 гривен, и проводит без очереди». Жительница северных, контролируемых Украиной районов Луганской области заявляет: «Когда я сделала замечание — не наезд, не устроила скандал — лишь корректное замечание военному о том, что можно и не направлять ствол автомата на стариков, он сказал мне следующее: «Ты шо, б**дь, до х*я умная? Шо-то не устраивает? Хочешь в конец перебраться? Адвокат е*аный нашелся». Женщина уверена, что в случае необходимости поездки в Луганск, где живут ее родственники, она «ни в коем случае не повторит такую ошибку и поедет через пункты в Донецкой области или через Россию».

Одесские активисты почтили память Сашко Билого маршем и файерами, передает «Думская» (Одесса). Активисты патриотических организаций прошлись по центру города в память о лидере УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ), координаторе «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Западной Украине Александре Музычко, более известном как Сашко Билый, который погиб 24 марта 2014 года. В марше приняли участие около 50 человек. Скандируя лозунги «Сашко Білому — слава», «Москалів на ножі» и другие традиционные для подобных маршей кричалки, активисты прошлись по Дерибасовской и Приморскому бульвару до памятника Дюку де Ришелье. Как рассказал изданию организатор мероприятия и руководитель организации «Уличный фронт» Демьян Ганул, марш — это дань памяти «украинскому герою», а само шествие не несет никакого политического подтекста. «Мы решили организовать в городе такой марш, чтобы воздать дань уважения герою борьбы за независимость Украины, как против Москвы, так и против внутренней оккупации», — заявил Ганул.

Националистическое движение «Карпатская Сечь» выступило в защиту своего права скрывать лица, сообщают «Новини Закарпаття» (Ужгород). «Наш стиль, наши балаклавы, наш черный цвет — это символ, — говорится в обращении радикалов. — Символ борьбы, жертвенности, готовности лечь за высшие идеалы. Мы те, кто боролись за право украинской нации на жизнь на Майдане, на восточном фронте, на улицах городов. Против нас всегда велись репрессии, ведь мы неподконтрольны власти. Мы имеем право на слово и на протест. Несколько лет назад в этих балаклавах сотни националистов стояли насмерть против «беркутов», а позже в тех же балаклавах держали восточные рубежи. Для многих из нас балаклавы является защитой от репрессий со стороны системы. И именно поэтому они стремятся снять их с нас». В свою очередь, редакция, обращаясь к этим националистам, пишет: «Фактом является то, что народ Украины от вашей «борьбы» ничего не получил, а только еще больше обнищал и миллионами бежит из государства! Что реально дают для закарпатцев и украинцев ваши факельные «ходы», никому не понятно, походили, покричали и разошлись. Относительно балаклав однозначно можно сказать, что вы их снимать не хотите не из-за страха перед системой, а из-за страха себя идентифицировать! Чтобы случайно не оказалось, что на ваших акциях коренных закарпатцев практически нет! Снимите балаклавы и покажите своё лицо, чтобы у людей не возникало «глупых» вопросов!».

ru.wikipedia.org Украинские боевики

Львовская общеобразовательная школа восточных языков и боевых искусств «Будокан» на улице Шухевича получила российско-украинские словари и подписку на журнал «Русская школа», информирует Zaxid.net (Львов). Это очень возмутило директора школы Александра Козловского. «Кто-то на четвертом году войны оплатил нам этот интересный журнал, — написал он в своем блоге. — Это украинский журнал! Он издается в Киеве тиражом более 2 тысяч экземпляров!!! Издает его, как оказывается, Всеукраинская общественная организация «Русская школа». Как сообщил Козловский львовскому порталу, по этому поводу он уже обратился в областное управление службы безопасности Украины. До 2016 году «Будокан» была общеобразовательной школой с русским языком преподавания. Ее переформатировали после того, как в июня 2016 года директором стал Козловский. Теперь ученики изучают японский и китайский языки и тренируются в восточных боевых искусствах.

Шокированной от увиденного во время выступлений местных народных ансамблей осталась председатель Каховского районного совета Татьяна Тертычная, информирует «Новий день» (Херсон). Об этом она рассказала на заседании коллегии районной государственной администрации. «На выступлении наших коллективов, подтверждающих звание народных, мне было так стыдно, что я чуть не умерла, — призналась глава райсовета. — Например, коллектив из Малокаховки вышел выступать в российских казачьих костюмах. Это был шок. Если музыканты представляют нашу общину и хотят подтвердить звание народного ансамбля на областном уровне, их же надо как-то одеть!». По словам Тертычной, она переговорила с руководителями сельсоветов района, чтобы те обратили внимание на костюмы, в которых выступают их коллективы.

Венгры

Украинцы вытесняют венгров на заводах в самой Венгрии, сообщает Mukachevo.net (Мукачево). Украинцы соглашаются на существенно меньшие зарплаты. Венгерские издания приводят пример завода Flex в городе Шарвар на западе Венгрии. Именно здесь с прошлого года уволили много старых работников, вместо которых набрали сотню украинцев. Как стало известно, компания решила подыскать более дешевую рабочую силу на востоке, а именно на Украине, воспользовавшись тем, что страна получила безвизовый режим, и упрощенной системой оформления. Начиная с ноября 2017 года на завод начали прибывать украинцы. Большинство из них не владело венгерским языком, то есть они родом не из Закарпатья. Уже на исходе года более 600 работников были уволены якобы из-за сокращения производства. А в начале февраля их вакансии заняли украинские работники. По словам сокращенных венгров, украинцы соглашаются на любые условия труда. Так, венгерским рабочим предлагались приличные бонусы за сверхурочную работу (4500 форинтов за смену). Однако с прибытием украинцев все бонусы были отменены, в том числе и дотации на питание. Местные венгры не против украинцев на их предприятиях. Но они против иностранных штрейкбрехеров, которые соглашаются на любые условия.