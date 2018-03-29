Когда МИД России распространил заявление, в котором призвал Тбилиси отменить закон «Об оккупированных территориях», стало ясно, что 43-й раунд женевских дискуссий завершился безрезультатно. «Вопреки обнадеживающему заявлению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили от 9 марта о стремлении к прогрессу, на переговорах в Женеве представители Тбилиси превратили встречу в пропагандистскую акцию, — констатируется в заявлении. — Построив свое выступление на избитом тезисе о «российской оккупации», грузинская сторона вновь попыталась возложить на Россию ответственность за собственную неспособность урегулировать отношения с Сухумом и Цхинвалом».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

А ведь были надежды. Ранее заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин говорил о том, что «участники дискуссии, возможно, примут совместное соглашение «О неприменении силы». Российский дипломат уточнял, что это никак не коснется статуса Абхазии и Южной Осетии. Да и само заявление Квирикашвили о стремлении к прогрессу на переговорах, похоже, рождалось не на пустом месте, строилось на каких-то расчетах, хотя премьер не мог не отдавать себе отчет о существующих настроениях по этому поводу в стане грузинской оппозиции. Та усматривала в совместном соглашении потенциальные признаки изменение женевского формата, потому что Абхазия и Южная Осетия могли получить признаки международно-правовых субъектов. Так, один из лидеров партии «Национальное движение», бывший министр иностранных дел Григол Вашадзе усмотрел в том процессе для Грузии «заминированное поле опасностей».

Gov.ge Георгий Квирикашвили

Тем не менее, на наш взгляд, Квирикишвили имел шанс сделать шаг в сторону новой внешнеполитической стратегии в российском направлении. Но не смог, либо ему помешали определенные внешнеполитические обстоятельства. Так получилось, что нынешний раунд женевских дискуссий пришелся чуть ли не на пик инициированной Великобританией антироссийской кампании. Тбилиси стал быстро встраиваться в «чужой ряд». МИД Грузии в знак солидарности с Лондоном объявил о решении выслать из страны одного российского дипломата, работающего в секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии. «Как можно не использовать эту ситуацию, когда весь цивилизованный мир критично настроен против России?» — риторично восклицает оппозиционный депутат от «Европейской Грузии» Георгий Канделаки. Это первое.

Второе. Именно в этот момент Совет по правам человека ООН принял резолюцию «О сотрудничестве с Грузией», что, по оценке МИД России, «подорвало атмосферу диалога в рамках женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе». Наконец, третье. Накануне в США конгрессмены от Республиканской и Демократической партий приняли решение выделить Тбилиси более 105 миллионов долларов на борьбу «против российского влияния и агрессии». При этом министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе придал этой акции более широкое толкование, заявляя, что «страны, которые признали независимость де-факто республик, попадают под санкции США». На таком фоне ждать предполагаемого прорыва на переговорах в Женеве во взаимоотношениях между Россией и Грузией было бы наивно. Как заявил Карасин, «у участников разное представление о том, что туда можно и нужно записать, всё упирается в статусность, в ссылки на договоренности 2008 года, которые все понимают по-разному».

Mfa.gov.ge Эмблема МИД Грузии

Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать соглашение о неприменении силы, но Грузия настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Как считает заведующий кафедрой международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Борис Шмелев, такой ход событий показывает, что «пока реальных предпосылок для нормализации российско-грузинских отношений не существует», а смысл встреч в Женеве заключается только в факте переговоров, на которых стороны произносят ни к чему не обязывающие слова. Грузинский политолог Хатуна Лагазидзе полагает, что «Грузия должна занять позицию выжидания и оттянуть время на шесть лет, пока не пройдет, вероятно, последний президентский срок Владимира Путина, и всё это время рассчитывать на западных партнеров». Очередной раунд женевских дискуссий намечено провести в июне.