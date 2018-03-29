Правительство президента Сирии Башара Асада уже близко к тому, чтобы вернуть под свой контроль пригород сирийской столицы Восточную Гуту. Для ее захвата Дамаск применил не только военную силу, не менее важное значение имели также игра на внутренних противоречиях, секретные договоренности и использование сети связей внутри осажденных городов. Иными словами, для захвата Восточной Гуты сирийское правительство эффективно применило тактику «разделяй и властвуй», пишет Арон Лунд в статье для американского издания The Foreign Policy.

Kremlin.ru Башар Асад

Политическая ситуация в Восточной Гуте носит крайне сложный характер, но удерживающих пригород Дамаска боевиков объединяет то, с какой патологической решимостью они готовы вцепиться друг другу в горло, в том числе из-за прибыли с продажи контрабанды. До того как началось нынешнее наступление правительственных войск в анклаве произошел раскол на три враждующие стороны. Север контролирует группировка «Джейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), под контролем которой находится населенный пункт Дума. Южнее действовали боевики из «Файлак аль-Рахман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тогда как город Хараста находился под контролем исламистов из «Ахрар аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сирийские власти смогли воспользоваться противоречиями, разделяющими боевиков. Так, начиная наступление, сирийская армия прежде всего захватила отделяющие боевиков друг от друга территории, разделив Восточную Гуту на три части. Затем проправительственные СМИ стали транслировать видео с акций протестов в таких населенных пунктах анклава, как Месраба, Кафр-Батна и Хаммурия. Несмотря на то, что, скорее всего, эти акции были постановкой для СМИ, они должны были показать, что верные официальному Дамаску граждане чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы выходить на подобные акции.

Затем была Месраба — стратегически расположенный населенный пункт между тремя удерживаемыми боевиками регионами, который пользовался особым статусом в военной экономике анклава. В 2014 году сирийские военные передали бизнесмену Месрабаха Мохиддине Манфушу неофициальную монополию на торговлю с осажденным анклавом. Работая как с мятежниками, так и с командующими «режима», он быстро стал ключевой фигурой в политической экономике региона, регулярно перемещаясь, переходя линии разграничения для управления своей молочной фабрикой в Месрабе.

Благодаря же тому, что Манфуш был единственным источником импорта продовольствия в голодающий анклав, он мог одновременно развивать сеть зависимых от него лиц. Поэтому когда началось наступление, Манфуш заключил с Дамаском соглашение, по которому его родной город и его фабрика могли избежать боевых действий, в результате чего сирийская армия смогла без проблем захватить Месрабу, разрезав Восточную Гуту сначала на два, а потом и на три куска.

Voice of America Солдаты сирийской правительственной армии

Следующим был пригород Харасты, где действовали боевики из поддерживаемой Турцией группировки «Ахрар аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так, глубоко религиозное руководство организации придерживалось жесткой риторики, свидетельствующей о том, что боевики не пойдут ни на какие соглашения. Тем не менее часть ее членов использовала символику исламистской организации лишь потому, что это было им выгодно. Ряд ее членов составляли местные жители, связанные с сетью контрабандистов.

Прежде они выставляли себя в качестве членов Свободной армии Сирии, благочестивых суфиев, непримиримых джихадистов или кого угодно в зависимости от того, что в большей степени отвечало их интересам. Поэтому они оказались готовыми пойти на сделку, и 22 марта те, кто не мог или не хотел вставать на сторону правительства, сели в автобусы и уехали на север страны.

После Харасты сирийское правительство обратило свое внимание на пригороды Дамаска, расположенные южнее. По ним, отмечает автор, сирийскими и российскими ВВС были нанесены удары «беспрецедентной жестокости». Тем не менее провал мятежников там связан не только с бомбардировками, но и с действиями выступающих на стороне Асада подпольщиков, организованными проповедником-суфием Бассамом Дифдой, который действовал в районе Кафр-Батна. По словам экспертов по Сирии, он является шейхом Института Аль-Фат, который на протяжении долгого времени являлся столпом поддерживаемого государством суннитского религиозного истеблишмента.

К началу решающего наступления Дифда начал призывать боевиков к капитуляции, а также организовал при посредничестве главы министерства энергетики страны Мохаммада Зухайра Харбутли, чья семья родом из Кафр-Батны, мирные переговоры. Лидер группировки «Файлак аль-Рахман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдель-Насер Шмейр пообещал отреагировать на любую попытку провести переговоры без его согласия «железным кулаком». В ответ на это Дифда организовал в Кафр-Батне из своих учеников и сторонников вооруженную гвардию.

По словам анонимного источника, который общался с автором, через два часа после разворачивания этих «спящих ячеек» «силы режима» начали наступление с двух сторон одновременно. Сам же Дифда во главе силы, насчитывающей, по некоторой информации, сотни местных молодых людей и сменивших сторону мятежников, присоединился к армии в ее наступлении на пригороды Дамаска. В результате в течение недели группировке «Фейлак аль-Рахман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее союзникам было нанесено поражение, а 25 марта мятежники сели на автобусы и отправились вместе со своими семьями — в общей сложности около 13 тыс. человек — на север Сирии в провинцию Идлиб.

После захвата правительственными войсками Харасты и других пригородов Дамаска под контролем боевиков осталась только Дума, которая тем не менее является также и самым крупным и хорошо укрепленным населенным пунктом под контролем террористов в Восточной Гуте. По информации, полученной автором от четырех источников, там начались мирные переговоры при посредничестве России, все источники, в том числе лидеры боевиков, утверждают, что идея эвакуации на север Сирии исключается. Исламисты подчеркивают, что они будут стоять до конца, но не отвергают возможности переговоров с целью сохранения жизней мирных жителей.

Mada Media Сирийский боевик

Тем не менее пока переговоры не дали никаких результатов, а источники в сирийском правительстве уже предупредили о том, что наступление на Думу может быть возобновлено уже на этой неделе. И хотя на то, чтобы добиться сдачи города, уйдет намного больше времени, чем в случае с прежними населенными пунктами, очевидно, что и Дума вернется в конечном счете под контроль Дамаска.

Несмотря на грядущее поражение, боевики различных группировок по-прежнему обвиняют друг друга в предательстве. Таким образом, бесконечная грызня оппозиции стала в руках Асада козырем, благодаря которому официальный Дамаск, прибегающий к различным социальным и экономическим рычагам давления, мог захватывать один район за другим.