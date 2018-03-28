25 марта шиитские повстанцы-хуситы запустили семь ракет по Эр-Рияду, столице Саудовской Аравии, власти которой подтвердили факт нанесения удара, но подчеркнули, что все ракеты были перехвачены. Такая информация не соответствует действительности. Дело даже не в том, что из-за упавших на город обломков погиб по меньшей мере один человек, еще двое оказались в больнице. Нет вообще никаких свидетельств того, что ракеты были перехвачены, что поднимает довольно неприятные вопросы не только о Саудовской Аравии, но и о США, которые продали королевству не комплекс ПРО, а настоящее барахло, пишет Джефри Льюис в статье для американского издания The Foreign Policy.

Patriot

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На появившихся в соцсетях кадрах можно действительно увидеть, как батареи Patriot запускают ракеты-перехватчики, однако запечатленное на множестве фотографий и видеозаписей нельзя назвать успехом. Так, одна ракета взорвалась непосредственно после запуска, тогда как другая кардинально сменила направление, с ужасным звуком полетев обратно на Эр-Рияд, где она взорвалась при ударе об землю. Возможно, конечно, что хотя бы какая-то из выпущенных ракет-перехватчиков все же поразила свою цель, однако автор выражает сомнения, которые основываются на результатах анализа действий ПРО королевства во время подобных атак в ноябре и декабре 2017 года.

В обоих случаях было установлено, что вероятность поражения ракеты была минимальной, несмотря на заявления официальных лиц об обратном. Подход автора и коллег был прост: они наносили на карту места падения обломков ракеты, в том числе ее фюзеляжа и боевой части, и ракеты-перехватчика. В результате удалось проследить четкую закономерность. Сама ракета падала в Эр-Рияде, тогда как боеголовка отделялась и, пролетая над зоной действия ПРО, падала поблизости от цели. Так, одна из боеголовок упала в нескольких сотнях метров от пятого терминала международного аэропорта Король Халид. Вторая ракета, найденная через несколько недель, почти стерла с лица земли торговое представительство фирмы Honda. И там, и там было очевидно, что, несмотря на официальные заявления, ни одну из ракет сбить не удалось.

Courtesy of U.S. Army Patriot

Возможность того, что Саудовская Аравия не перехватила ни одной ракеты хуситов за все время конфликта в Йемене, заставляет с тревогой задуматься о том, работает ли вообще комплекс ПРО «Пэтриот». Нужно отметить, указывает автор, что развернутые в Саудовской Аравии комплексы Patriot Advanced Capability-2 или PAC-2 не предназначены для перехвата ракет «Буркан-2», которые хуситы запускают по Эр-Рияду. Радиус действия этих ракет составляет около 965 км, а сами они оснащены боеголовкой, которая может отделяться от ракеты.

Сам автор скептически относится к тому, что система Patriot хоть раз удачно перехватывала баллистическую ракету большой дальности в боевых условиях, по меньшей мере убедительных рассекреченных сведений об этом он не видел. Во время войны в Персидском заливе в 1991 году американскую общественность убедили в том, что показатели этих комплексов близки к идеальным, поскольку они якобы перехватили 45 из 47 ракет Scud — советских жидкостных одноступенчатых баллистических ракет Р-17.

Впоследствии в армии уточнили данные, согласно которым успешный перехват осуществлялся лишь в 50% случаев. Кроме того, даже тогда утверждалось, что на 100% в эффективности комплекса можно было быть уверенным лишь в четверти случаев. По словам же одного из сотрудников научно-исследовательской службы конгресса, если бы армия США всегда применяла корректно собственную методологию анализа, число сбитых ракет было бы намного ниже: предположительно, всего одна сбитая ракета Р-17.

По данным комитета палаты представителей США по расследованиям правительственных операций, нет оснований полагать, что перехваты ракет вообще имели место. Как отметили составители соответствующего доклада, есть данные лишь о нескольких случаях перехвата комплексом Patriot ракет Р-17, запущенных Ираком во время войны в Персидском заливе. При этом есть сомнения в том, что столкновения даже имели место.

Указанный доклад, авторы которого призывали Пентагон рассекретить больше информации о показателях Patriot, а также провести независимую программу оценки программы, так никогда не увидел света. Из-за яростного лоббирования армией и компанией Raytheon его удалось задушить, единственное, что доступно для общественности, — это его краткое изложение.