Foreign Policy: Созданные в США ракетные комплексы Patriot – полное барахло
25 марта шиитские повстанцы-хуситы запустили семь ракет по Эр-Рияду, столице Саудовской Аравии, власти которой подтвердили факт нанесения удара, но подчеркнули, что все ракеты были перехвачены. Такая информация не соответствует действительности. Дело даже не в том, что из-за упавших на город обломков погиб по меньшей мере один человек, еще двое оказались в больнице. Нет вообще никаких свидетельств того, что ракеты были перехвачены, что поднимает довольно неприятные вопросы не только о Саудовской Аравии, но и о США, которые продали королевству не комплекс ПРО, а настоящее барахло, пишет Джефри Льюис в статье для американского издания The Foreign Policy.
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На появившихся в соцсетях кадрах можно действительно увидеть, как батареи Patriot запускают ракеты-перехватчики, однако запечатленное на множестве фотографий и видеозаписей нельзя назвать успехом. Так, одна ракета взорвалась непосредственно после запуска, тогда как другая кардинально сменила направление, с ужасным звуком полетев обратно на Эр-Рияд, где она взорвалась при ударе об землю. Возможно, конечно, что хотя бы какая-то из выпущенных ракет-перехватчиков все же поразила свою цель, однако автор выражает сомнения, которые основываются на результатах анализа действий ПРО королевства во время подобных атак в ноябре и декабре 2017 года.
В обоих случаях было установлено, что вероятность поражения ракеты была минимальной, несмотря на заявления официальных лиц об обратном. Подход автора и коллег был прост: они наносили на карту места падения обломков ракеты, в том числе ее фюзеляжа и боевой части, и ракеты-перехватчика. В результате удалось проследить четкую закономерность. Сама ракета падала в Эр-Рияде, тогда как боеголовка отделялась и, пролетая над зоной действия ПРО, падала поблизости от цели. Так, одна из боеголовок упала в нескольких сотнях метров от пятого терминала международного аэропорта Король Халид. Вторая ракета, найденная через несколько недель, почти стерла с лица земли торговое представительство фирмы Honda. И там, и там было очевидно, что, несмотря на официальные заявления, ни одну из ракет сбить не удалось.
Возможность того, что Саудовская Аравия не перехватила ни одной ракеты хуситов за все время конфликта в Йемене, заставляет с тревогой задуматься о том, работает ли вообще комплекс ПРО «Пэтриот». Нужно отметить, указывает автор, что развернутые в Саудовской Аравии комплексы Patriot Advanced Capability-2 или PAC-2 не предназначены для перехвата ракет «Буркан-2», которые хуситы запускают по Эр-Рияду. Радиус действия этих ракет составляет около 965 км, а сами они оснащены боеголовкой, которая может отделяться от ракеты.
Сам автор скептически относится к тому, что система Patriot хоть раз удачно перехватывала баллистическую ракету большой дальности в боевых условиях, по меньшей мере убедительных рассекреченных сведений об этом он не видел. Во время войны в Персидском заливе в 1991 году американскую общественность убедили в том, что показатели этих комплексов близки к идеальным, поскольку они якобы перехватили 45 из 47 ракет Scud — советских жидкостных одноступенчатых баллистических ракет Р-17.
Впоследствии в армии уточнили данные, согласно которым успешный перехват осуществлялся лишь в 50% случаев. Кроме того, даже тогда утверждалось, что на 100% в эффективности комплекса можно было быть уверенным лишь в четверти случаев. По словам же одного из сотрудников научно-исследовательской службы конгресса, если бы армия США всегда применяла корректно собственную методологию анализа, число сбитых ракет было бы намного ниже: предположительно, всего одна сбитая ракета Р-17.
По данным комитета палаты представителей США по расследованиям правительственных операций, нет оснований полагать, что перехваты ракет вообще имели место. Как отметили составители соответствующего доклада, есть данные лишь о нескольких случаях перехвата комплексом Patriot ракет Р-17, запущенных Ираком во время войны в Персидском заливе. При этом есть сомнения в том, что столкновения даже имели место.
Указанный доклад, авторы которого призывали Пентагон рассекретить больше информации о показателях Patriot, а также провести независимую программу оценки программы, так никогда не увидел света. Из-за яростного лоббирования армией и компанией Raytheon его удалось задушить, единственное, что доступно для общественности, — это его краткое изложение.